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Τσιγάρα στα… 13 ευρώ: Σήμερα η κρίσιμη συζήτηση στην ΕΕ για τις αυξήσεις, τι ζητά η Ελλάδα
Τσιγάρα στα… 13 ευρώ: Σήμερα η κρίσιμη συζήτηση στην ΕΕ για τις αυξήσεις, τι ζητά η Ελλάδα
Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες - Η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής, προειδοποιώντας για έξαρση του λαθρεμπορίου - Δύσκολη η συμφωνία των «27», πιθανή εξάμηνη αναβολή των αποφάσεων
Το ερώτημα πόσο ακριβότερο θα γίνει το πακέτο των τσιγάρων και πότε θα φτάσουν οι αυξήσεις στους καταναλωτές «καίει» σήμερα την Ευρώπη, καθώς είναι στα βασικά θέματα θέμα που θα απασχολήσουν τους υπουργούς Οικονομικών στις Βρυξέλλες, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.
Η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τα καπνικά προϊόντα γίνεται το απόγευμα στο Ecofin, όπου η Ιρλανδική Προεδρία φιλοδοξεί να εξασφαλίσει συμφωνία για αύξηση στους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά και νέους κοινούς κανόνες φορολόγησης στα προϊόντα καπνού, ατμού και νικοτίνης.
Τι σημαίνουν οι αλλαγές; Τα σενάρια είναι πολλά αλλά, με βάση τα αρχική πρόταση της Κομισιόν, το «πακέτο στα 13 ευρώ» μπορεί να θεωρείται μία μετριοπαθής και όχι ακραία πρόβλεψη! Αυτό είχε καταδείξει και σχετική ανάλυση του ΚΕΠΕ, η οποία έδειχνε ότι η μέση τιμή των τσιγάρων θα μπορούσε έως και να εξαπλασιαστεί με αύξηση 569,6%!
Η ίδια έρευνα όμως έδειχνε και τις μεγάλες επιπτώσεις στο λαθρεμπόριο και τα δημόσια έσοδα από την πτώση της νόμιμης κατανάλωσης τσιγάρων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τα καπνικά προϊόντα γίνεται το απόγευμα στο Ecofin, όπου η Ιρλανδική Προεδρία φιλοδοξεί να εξασφαλίσει συμφωνία για αύξηση στους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά και νέους κοινούς κανόνες φορολόγησης στα προϊόντα καπνού, ατμού και νικοτίνης.
Τι σημαίνουν οι αλλαγές; Τα σενάρια είναι πολλά αλλά, με βάση τα αρχική πρόταση της Κομισιόν, το «πακέτο στα 13 ευρώ» μπορεί να θεωρείται μία μετριοπαθής και όχι ακραία πρόβλεψη! Αυτό είχε καταδείξει και σχετική ανάλυση του ΚΕΠΕ, η οποία έδειχνε ότι η μέση τιμή των τσιγάρων θα μπορούσε έως και να εξαπλασιαστεί με αύξηση 569,6%!
Η ίδια έρευνα όμως έδειχνε και τις μεγάλες επιπτώσεις στο λαθρεμπόριο και τα δημόσια έσοδα από την πτώση της νόμιμης κατανάλωσης τσιγάρων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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