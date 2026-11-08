Ερωτικό θρίλερ κατασκοπείας: Ο CEO της Nvidia παραδέχτηκε ότι απάτησε τη γυναίκα του με Κινέζα πράκτορα - «Λυπάμαι πολύ, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία»

Η εταιρεία θα ξεκινήσει έρευνα για το αν ο επικεφαλής της ήταν στόχος ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή αν διακυβεύτηκαν μυστικά - Το σκοτεινό παρελθόν της κατασκόπου Άλις Χουάνγκ, που σαγήνευσε τον 63χρονο Τζένσεν Χουάνγκ