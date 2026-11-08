Ερωτικό θρίλερ κατασκοπείας: Ο CEO της Nvidia παραδέχτηκε ότι απάτησε τη γυναίκα του με Κινέζα πράκτορα - «Λυπάμαι πολύ, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία»
Ερωτικό θρίλερ κατασκοπείας: Ο CEO της Nvidia παραδέχτηκε ότι απάτησε τη γυναίκα του με Κινέζα πράκτορα - «Λυπάμαι πολύ, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία»
Η εταιρεία θα ξεκινήσει έρευνα για το αν ο επικεφαλής της ήταν στόχος ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή αν διακυβεύτηκαν μυστικά - Το σκοτεινό παρελθόν της κατασκόπου Άλις Χουάνγκ, που σαγήνευσε τον 63χρονο Τζένσεν Χουάνγκ
Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει εάν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο κατασκοπείας από ξένη χώρα.
Η απόφαση έρχεται μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι είχε ερωτικές σχέσεις με μια γυναίκα από την Κίνα και, άρα, ότι ήταν άπιστος προς τη σύζυγό του.
Σε δήλωση που εκδόθηκε την Κυριακή, το ΔΣ αναφέρει ότι θα συγκροτήσει επιτροπή ανεξάρτητων μελών, η οποία θα συνεργαστεί με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για να επιβλέψει την έρευνα της υπόθεσης.
Η έρευνα του ΔΣ θα εξετάσει τις αναφορές ότι ο ισχυρός άνδρας της Nvidia «αποτελεί στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών», ανέφερε η εταιρεία. «Αν και το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia, η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».
Από την πλευρά του με σημείωμα προς το προσωπικό, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για την εξωσυζυγική σχέση ενώ πρόσθεσε: «Ήμουν άπιστος προς τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα».
Ο 63χρονος Χουάνγκ, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Θα συνεχίσει, ακόμη, να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ομολογία, αναφέρει το Bloomberg, που έρχεται έπειτα από μια σειρά αναφορών σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής της Nvidia είχε στοχοποιηθεί από την πρώην στέλεχος της Megaspeed International, Άλις Χουάνγκ, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση υποψιάζεται ότι είχε στρατολογηθεί από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ αρχικά είχε πει ότι με την Άλις Χουάνγκ είχε απλώς μια «φυσιολογική σχέση».
Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι αυτό το σύστημα παρέχει στην εταιρεία του την ευελιξία να αντιδρά στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και να παραμένει ευέλικτη. Ωστόσο, έχει επίσης δημιουργήσει μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει έτοιμος αντικαταστάτης για να αναλάβει το βαρύ πρόγραμμα του CEO.
Πρόκειται για την εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση όλων των εποχών: τον Οκτώβριο άγγιξε τα 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και πλέον έχει πέσει κάτω από τα 5 τρισ. εν μέρει και λόγω των αμφιβολιών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
Η απόφαση έρχεται μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι είχε ερωτικές σχέσεις με μια γυναίκα από την Κίνα και, άρα, ότι ήταν άπιστος προς τη σύζυγό του.
Σε δήλωση που εκδόθηκε την Κυριακή, το ΔΣ αναφέρει ότι θα συγκροτήσει επιτροπή ανεξάρτητων μελών, η οποία θα συνεργαστεί με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για να επιβλέψει την έρευνα της υπόθεσης.
Η έρευνα του ΔΣ θα εξετάσει τις αναφορές ότι ο ισχυρός άνδρας της Nvidia «αποτελεί στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών», ανέφερε η εταιρεία. «Αν και το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia, η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».
Από την πλευρά του με σημείωμα προς το προσωπικό, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για την εξωσυζυγική σχέση ενώ πρόσθεσε: «Ήμουν άπιστος προς τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα».
Ο 63χρονος Χουάνγκ, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Θα συνεχίσει, ακόμη, να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ομολογία, αναφέρει το Bloomberg, που έρχεται έπειτα από μια σειρά αναφορών σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής της Nvidia είχε στοχοποιηθεί από την πρώην στέλεχος της Megaspeed International, Άλις Χουάνγκ, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση υποψιάζεται ότι είχε στρατολογηθεί από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ αρχικά είχε πει ότι με την Άλις Χουάνγκ είχε απλώς μια «φυσιολογική σχέση».
Δεν υπάρχει διάδοχοςΗ εταιρεία, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, δεν διαθέτει δημόσιο σχέδιο διαδοχής και δεν υπάρχει προφανής διάδοχος του Χουάνγκ. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του για δεκαετίες και έχει δημιουργήσει γύρω του μια άτυπη οργανωτική δομή που αποφεύγει τη συμβατική ιεραρχία. Αντ’ αυτού, οι άμεσοι υφιστάμενοί του έχουν ως αποστολή την ταχεία εφαρμογή των αποφάσεών του.
Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι αυτό το σύστημα παρέχει στην εταιρεία του την ευελιξία να αντιδρά στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και να παραμένει ευέλικτη. Ωστόσο, έχει επίσης δημιουργήσει μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει έτοιμος αντικαταστάτης για να αναλάβει το βαρύ πρόγραμμα του CEO.
Πρόκειται για την εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση όλων των εποχών: τον Οκτώβριο άγγιξε τα 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και πλέον έχει πέσει κάτω από τα 5 τρισ. εν μέρει και λόγω των αμφιβολιών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
Το σκοτεινό παρελθόν της Άλις ΧουάνγκΟι πληροφορίες για το παρελθόν της Άλις Χουάνγκ (που είναι γνωστή και ως Χουάνγκ Λε) είναι περιορισμένες και σε κάποια σημεία αντικρουόμενες.
Όπως επισημαίνουν οι New York Times, δεν είναι σαφές πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο CEO της Nvidia με την CEO της Megaspeed. Η ίδια πάντως φέρεται να είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της μαζί με τον Χουάνγκ.
Η Χουάνγκ έχει περιγράψει τον εαυτό της ως διευθύνουσα σύμβουλο της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ενώ η εταιρεία την είχε καταχωρίσει ως γενική διευθύντρια για τους πρώτους οκτώ μήνες πριν την αφαιρέσει από τα εταιρικά της έγγραφα.
Στο παρελθόν φέρεται να εργαζόταν στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ, αλλά οι New York Times δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αυτή την πληροφορία.
Αργότερα εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια εντάχθηκε σε ένα ταμείο με έδρα τη Σαγκάη, το Hexi Capital, το οποίο έχει επενδύσει σε διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με ημιαγωγούς και τεχνητή νοημοσύνη.
Επενδυτές του τομέα της τεχνολογίας που γνωρίζουν την εταιρεία, λένε ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της υπερηφανευόταν για τις σχέσεις τους με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και τις χρησιμοποιούσαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεών τους, το οποίο έχει επενδύσει, παράλληλα με την κινεζική κυβέρνηση, σε κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Κίνα.
Η ίδια η Megaspeed φέρεται να είχε αγοράσει 136.000 κάρτες γραφικών (GPU) από την Nvidia, οι ελεγκτές της οποίας βρήκαν μέρος τους μόνο στους server της Megaspeed. Δεν είναι σαφές τι απέγιναν οι υπόλοιπες κάρτες· αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις, κατέληξαν στην Κίνα. Σύμφβωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Megaspeed πιθανόν είναι εταιρεία-βιτρίνα για την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία που οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν να εξαχθεί στην Κίνα.
Η Χουάνγκ έχει περιγράψει τον εαυτό της ως διευθύνουσα σύμβουλο της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ενώ η εταιρεία την είχε καταχωρίσει ως γενική διευθύντρια για τους πρώτους οκτώ μήνες πριν την αφαιρέσει από τα εταιρικά της έγγραφα.
Στο παρελθόν φέρεται να εργαζόταν στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ, αλλά οι New York Times δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αυτή την πληροφορία.
Αργότερα εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια εντάχθηκε σε ένα ταμείο με έδρα τη Σαγκάη, το Hexi Capital, το οποίο έχει επενδύσει σε διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με ημιαγωγούς και τεχνητή νοημοσύνη.
Επενδυτές του τομέα της τεχνολογίας που γνωρίζουν την εταιρεία, λένε ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της υπερηφανευόταν για τις σχέσεις τους με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και τις χρησιμοποιούσαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεών τους, το οποίο έχει επενδύσει, παράλληλα με την κινεζική κυβέρνηση, σε κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Κίνα.
Η ίδια η Megaspeed φέρεται να είχε αγοράσει 136.000 κάρτες γραφικών (GPU) από την Nvidia, οι ελεγκτές της οποίας βρήκαν μέρος τους μόνο στους server της Megaspeed. Δεν είναι σαφές τι απέγιναν οι υπόλοιπες κάρτες· αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις, κατέληξαν στην Κίνα. Σύμφβωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Megaspeed πιθανόν είναι εταιρεία-βιτρίνα για την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία που οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν να εξαχθεί στην Κίνα.
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