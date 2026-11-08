Βρόμικο ψωμί

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Μεγάλη η ουρά. Πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι υποψίες. Για σκεφτείτε το λιγουλάκι.Ποιοι «ψήνανε» τα χωριάτικα καρβέλια παρέα με τον αρχι-φούρναρη; Ποιοι είναι αυτοί που σφυρίζανε κλέφτικα; Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εκείνοι κρυφό καμάρι. Επί σειρά ετών. Κι όμως, τίποτα δεν γινόταν. Μάλιστα ο αρχι-φούρναρης είχε στο παρελθόν καταγγελθεί για τις επιδόσεις του στη διακίνηση «πρόθυμων» γυναικών. Και είχε αθωωθεί!Τα στόματα κλειστά. Σφραγισμένα. Αραγε ποιοι οι «βοηθοί» του; Ποιοι οι συνεργοί του; Από την Αστυνομία. Τη Δικαιοσύνη. Από πολιτικούς. Πολλά τα «καρβέλια» που μοίραζε. Μάλιστα, οι δικηγόροι του ισχυρίζονται πως οι καταγγελίες θα καταπέσουν. Και προαναγγέλλουν την απαλλαγή του. Μπορεί.Γιατί είναι τόσο σίγουροι; Μα επειδή οι «βοηθοί» του αρχι-φούρναρη διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία. Τις απαραίτητες διασυνδέσεις. Προφανώς έτσι κι εκείνος ανοίξει το στόμα του πολλοί επώνυμοι και «ευυπόληπτοι» Αθηναίοι θα χάσουν τον ύπνο τους.Πώς γίνεται με τη μαφία; Μπας και ο Αλ Καπόνε ήταν μόνος του; Πολλά τα «καρβέλια». Αυτά που «παραδόθηκαν» και «καταναλώθηκαν». Πολλοί εκείνοι που με αυτά τα «μαύρα καρβέλια» έφτιαξαν τις περιουσίες τους. Τα «σπιτάκια» τους. Τα «αυτοκινητάκια» τους. Και τα εξοχικά τους.Θα τους μάθουμε; Μπας και όλες αυτές οι αποκαλύψεις καταλήξουν στο κενό; Αυτός ο φόβος. Αυτή η διάχυτη πεποίθηση της κοινωνίας. Ελα μωρέ, σου λένε. Ολα αυτά γίνονται για το σόου των καναλιών και πολιτικό αποπροσανατολισμό. Στο τέλος ο «πιτσαδόρος» θα παραδοθεί λευκός και αμόλυντος στην κοινωνία. Μια τρύπα στο νερό.Αυτό το πρώτο μέρος της ιστορίας που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στα κανάλια. Και στα καφενεία. Το δεύτερο μέρος, ακόμα πιο αποκαλυπτικό. Ο Μητσοτάκης, λένε, τα κάνει όλα αυτά για να μας αποπροσανατολίσει από τη βάσανο της ακρίβειας. Να συμφωνήσω; Για την κουβέντα θα συμφωνήσω. Δηλαδή, τώρα θα τον κατηγορήσουμε κι από πάνω;Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν το παραμικρό; Αφού τα «καρβέλια» και οι «πίτσες» ψήνονταν εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί οι ταχαριστεροί δεν έκαναν τίποτα; Γιατί οι «πράσινοι» της Αλλαγής κι αυτοί στην ακινησία;Ο Μητσοτάκης έφταιγε για τη δική τους παραλυσία; Ελεος! Πάμε παρακάτω. Ποιο το «παρακάτω»; Η ουσία της απάτης και της διαφθοράς. Οπως και με τη φοροκλοπή. Εγκλημα κι αυτό.Η διαφθορά είναι συστατικό μέρος της κοινωνίας. Από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα «ψάρια». Η αγορά γνωρίζει καλύτερα. Πλήθος μικρομεσαίων και μεγαλομεσαίων χρησιμοποιεί ως αχυράνθρωπους της ιδιοκτησίας είτε υπερήλικες είτε μετανάστες. Κυρίως από Πακιστάν. Εκείνοι υπογράφουν. Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως γίνεται ξέπλυμα, παρέα με φοροδιαφυγή, η «επιχείρηση» κατεβάζει ρολά με την ένδειξη «χρεοκοπία». Οι Αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους. Και τότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Είτε ο «υπεύθυνος» είναι τρόφιμος σε οίκο ευγηρίας, πάσχων από άνοια, είτε έχει λακίσει κατά μεριά Πακιστάν.Πώς συμβαίνει δηλαδή να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, τόσοι, μα τόσοι που διαθέτουν μπόλικα και να διάγουν βίο εξαιρετικό και «αρχοντικό»; Το κερδίζουν με τον μόχθο και τον ιδρώτα τους; Ελάτε τώρα.Η απληστία είναι συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Απληστία, ιδιοτέλεια και «επιδεξιότητα». Και όσοι τους κατηγορούν, στην πραγματικότητα, κατά βάθος τούς ζηλεύουν και τους φθονούν. Να μπορούσα κι εγώ! Μάλιστα οι απατεώνες, όπως οι φοροφυγάδες, εκλαμβάνονται ως μάγκες. Οι άλλοι, οι απ’ έξω, εκείνοι που δεν μπορούν, που δεν διαθέτουν αυτά τα «χαρίσματα», θεωρούνται μακάκες!