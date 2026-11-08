Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Σορός Βαλίτσα Σταθμός Λαρίσης

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός σε πεζοδρόμιο της περιοχής - Αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
UPD: 83 ΣΧΟΛΙΑ
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε απόψε μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές. Λόγω της κατάστασης της σορού, αρχικά οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ανήκε σε άντρα.

Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα, πιθανώς αφρικανικής καταγωγής.

Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Δείτε τι δήλωσε πολίτης που έτυχε να περνάει από το σημείο τη στιγμή που εντοπίστηκε η βαλίτσα:


Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Κλείσιμο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
UPD: 83 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης