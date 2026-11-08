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Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα
Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός σε πεζοδρόμιο της περιοχής - Αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε απόψε μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές. Λόγω της κατάστασης της σορού, αρχικά οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ανήκε σε άντρα.
Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα, πιθανώς αφρικανικής καταγωγής.
Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.
Δείτε τι δήλωσε πολίτης που έτυχε να περνάει από το σημείο τη στιγμή που εντοπίστηκε η βαλίτσα:
Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές. Λόγω της κατάστασης της σορού, αρχικά οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ανήκε σε άντρα.
Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα, πιθανώς αφρικανικής καταγωγής.
Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.
Δείτε τι δήλωσε πολίτης που έτυχε να περνάει από το σημείο τη στιγμή που εντοπίστηκε η βαλίτσα:
Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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