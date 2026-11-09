Απλώς αστειευόμουν, λέει τώρα ο Τραμπ για την πρόταση στον Ντάνα Γουάιτ να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου
Απλώς αστειευόμουν, λέει τώρα ο Τραμπ για την πρόταση στον Ντάνα Γουάιτ να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ «απλώς αστειευόταν» όταν είπε ότι θα προσφέρει μια θέση στον επικεφαλής του UFC (Ultimate Fighting Championship, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα μικτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο), δήλωσε ο ίδιος χθες, Κυριακή, στους δημοσιογράφους.
Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι προσέφερε στον Ντάνα Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Ο Ντάνα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραψε.
Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης που αστειευόμουν και μετά άνθρωποι λένε, 'ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα'», είπε ο Τραμπ.
«Θα σας πως ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντάνα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντάνα. Είναι σπουδαίος».
Στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Γουάιτ, ο οποίος ηγείται του UFC εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ως έναν «σκληρό μαχητή και πολεμιστή» προσθέτοντας ότι θα φέρει αρκετούς νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC για να υπηρετήσουν ως βοηθοί του και λέγοντας ότι χρειάζονται για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράφρονα Αριστερά».
Ο Γουάιτ θα επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά για «άλλους λόγους», είπε ο Τραμπ.
Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες και έχοντας κάνει μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του τον Ιούνιο φιλοξενώντας στον Λευκό Οίκο ένα τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, που είχε οργανωθεί από το UFC.
Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι προσέφερε στον Ντάνα Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Ο Ντάνα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραψε.
Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης που αστειευόμουν και μετά άνθρωποι λένε, 'ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα'», είπε ο Τραμπ.
«Θα σας πως ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντάνα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντάνα. Είναι σπουδαίος».
Στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Γουάιτ, ο οποίος ηγείται του UFC εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ως έναν «σκληρό μαχητή και πολεμιστή» προσθέτοντας ότι θα φέρει αρκετούς νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC για να υπηρετήσουν ως βοηθοί του και λέγοντας ότι χρειάζονται για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράφρονα Αριστερά».
Ο Γουάιτ θα επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά για «άλλους λόγους», είπε ο Τραμπ.
Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες και έχοντας κάνει μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του τον Ιούνιο φιλοξενώντας στον Λευκό Οίκο ένα τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, που είχε οργανωθεί από το UFC.
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