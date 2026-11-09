Θεωρίες συνωμοσίας ή απόρρητες πληροφορίες με σφραγίδα ΕΕ; Κιτ επιβίωσης 72 ωρών αναστατώνει Ελλάδα και Ευρώπη

Το ιστορικό

Για τι ακριβώς προετοιμάζεται η Ε.Ε;

Τα πέντε σενάρια των απειλών

Αλλο οδηγία, άλλο κατεύθυνση

Πιο μπροστά οι Βόρειοι

Χάτζα Λαμπίμπ: Η επίτροπος που ρωτά τους Ευρωπαίους «What’s in my bag?»

Η Ευρωπαία επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ στο βίντεο που ανήρτησε στα social media

Τι περιλαμβάνει

■ Εμφιαλωμένο νερό, 3 λίτρα/άτομο ημερησίως

■ Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα, όπως ξηροί καρποί, αποφλοιωμένα φρούτα, λαχανικά σε κονσέρβα

■ Ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες

■ Κινητό τηλέφωνο με φορτισμένο power bank

■ Φακούς με έξτρα μπαταρίες, κεριά και σπίρτα

■ Κουτί πρώτων βοηθειών με οδηγίες χρήσης

■ Κουβέρτες για ζεστασιά

■ Σφυρίχτρα για ενημέρωση των διασωστών

■ Χρήματα σε χαρτονομίσματα και κέρματα (70 ευρώ/ενήλικα, 30 ευρώ/παιδί)

■ Εργαλεία, όπως σφυρί, πριόνι, τσιμπίδα

■ Είδη προσωπικής υγιεινής (απολυμαντικά, χαρτί υγείας, βρεγμένα πανάκια, σερβιέτες, οδοντόπαστα, οδοντόβουρτσα)

■ Αντίγραφα της ταυτότητας και άλλων σημαντικών εγγράφων (π.χ. δίπλωμα, διαβατήριο), λίστα με τους σημαντικούς τηλεφωνικούς αριθμούς

■ Εξτρα κλειδιά για το σπίτι και το αυτοκίνητο

■ Προσωπικά αντικείμενα (π.χ. φάρμακα, δεύτερα διορθωτικά γυαλιά, βρεφική τροφή, τροφή και νερό για κατοικίδια)

■ Το κιτ επιβίωσης πρέπει να φυλάσσεται σε εύκολα προσβάσιμο χώρο και να υπάρχει και ένας ανθεκτικός σάκος/τσάντα στον ίδιο χώρο, για την περίπτωση άμεσης εγκατάλειψης του σπιτιού.

Τίτλος: «Για την περίπτωση κρίσης ή πολέμου». Ευτυχώς, ένα επιεικώς αφελές βίντεο στο οποίο η ίδια, δίκην ηθοποιού, με ακατανόητα χαμόγελα που γεννούσαν απορίες, «διαφήμιζε» τα περιεχόμενα του κιτ, αποφόρτισε κάπως τους τυχερούς που το είδαν. Αλλά το ερώτημα ξανάρχεται: τι συμβαίνει τελικά;Και ξανάρχεται πιο επείγον και πιεστικό, καθώς την ώρα που μιλούσε η επίτροπος, οι χάκερ διεύρυναν το πεδίο των κυβερνοεπιθέσεών τους, προσβάλλοντας επαγγελματικά ψυγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ασφάλεια του εφοδιασμού και της αγοράς τροφίμων. Ενώ την Πέμπτη ήρθε και το σοκ των απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Που ευτυχώς αποδείχτηκαν ψευδείς, αλλά προηγουμένως αναστάτωσαν τις αεροπορικές συγκοινωνίες επηρεάζοντας 27 πτήσεις, ενώ προέκυψε και ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη απειλή από Ρώσους εξτρεμιστές. Τι μας ξημερώνει τελικά;Είναι η δεύτερη φορά που η Κομισιόν προειδοποιεί σε όλους τους τόνους τους Ευρωπαίους πολίτες για την ανάγκη να προετοιμαστούν ενόψει κινδύνων καταστροφών από διάφορες αιτίες. Η πρώτη ήταν πριν από 18 μήνες, στις 26 Μαρτίου 2025, όταν παρουσίασε τη Στρατηγική Ετοιμότητας της Ε.Ε, μετά από έκθεση του Φινλανδού πρώην προέδρου Σάουλι Νιινίστο.Τότε έγινε, για πρώτη φορά, επίσημη παρότρυνση προς τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να διατηρούν επαρκή εφόδια για 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις ή γεωπολιτικές κρίσεις. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ο τότε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο αλήστου μνήμης Βίκτορ Ορμπαν, διερωτήθηκε μιλώντας στο εθνικό ραδιόφωνο της χώρας του «τι σκαρώνουν εκεί στις Βρυξέλλες;», χαρακτηρίζοντας συγχρόνως αστεία την παρότρυνση.Η δεύτερη ήταν την περασμένη Τρίτη. Η επίτροπος έδωσε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές: 72ωρη αυτάρκεια, εκπαίδευση ετοιμότητας και στα σχολεία, προετοιμασία για τα άτομα με αναπηρία και επικοινωνία κινδύνων και απειλών με αμφίπλευρη παροχή αξιόπιστων πληροφοριών μεταξύ Αρχών και πολιτών.Το όριο των 72 ωρών, και όχι ενός άλλου -λογικά μεγαλύτερου- της αντοχής από τους πολίτες, με τις δικές τους δυνάμεις, απέναντι στις συνέπειες μιας καταστροφής, αποδίδεται από τους ειδικούς στο ότι αυτός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσουν οι μηχανισμοί της Πολιτικής Προστασίας να αποκαταστήσουν την επαφή με τα νοικοκυριά και να τους προσφέρουν πλήρη βοήθεια.Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ε.Ε. προετοιμάζεται για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και απειλών, που περιλαμβάνει φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς και ακραία καιρικά φαινόμενα που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως βιομηχανικά ατυχήματα, τεχνολογικές βλάβες και πανδημίες.Επίσης, περιλαμβάνει υβριδικές απειλές, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και χειραγώγηση και παρέμβαση σε ξένες πληροφορίες, καθώς και δολιοφθορά σε κρίσιμες υποδομές. Αλλά και γεωπολιτικές κρίσεις, όπως ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ένοπλης επίθεσης κατά κρατών-μελών της Ε.Ε.Η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι σαφής: οι κρίσεις είναι αλληλένδετες και μια διαταραχή σε έναν τομέα, όπως η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην υγεία, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και την οικονομία.Γι’ αυτό η Κομισιόν επιδιώκει να ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα κρίσιμων προϊόντων και του ιατρικού εξοπλισμού και να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών, διασφαλίζοντας ότι οι βασικές υποδομές (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, μεταφορές, συγκοινωνίες, Διαδίκτυο) θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε έκτακτες καταστάσεις.Η ίδια η ανακοίνωση της επιτρόπου όπως και η Στρατηγική Ετοιμότητας σκιαγραφούν τις απειλές, αλλά δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Είναι δυστυχώς γενικότητες, κάτι που συνηθίζει η Κομισιόν και απογοητεύει τους πολίτες. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, οι γενικότητες, όταν δεν απαντάται το πού, πότε και από ποιους προέρχεται ο κάθε κίνδυνος, αποτελούν αφετηρία για να αναπτύσσονται διάφορα δυνητικά σενάρια, που βασίζονται στα λογικά δεδομένα.Το πρώτο αποκαλύπτει τον αντίπαλο, ονοματίζοντας τη Ρωσία ως μόνη πραγματική στρατιωτική απειλή για την Ε.Ε., με την επιθετικότητά της το τελευταίο διάστημα να κλιμακώνεται, φραστική, αλλά και με ανορθόδοξες ενέργειες, όπως πτήσεις drones πάνω από ευρωπαϊκό έδαφος.Το ερώτημα είναι αν έχουν προκύψει περαιτέρω ενδείξεις, ενδεχομένως και απτά στοιχεία για το ότι η Μόσχα προετοιμάζει κάτι σοβαρότερο, με ένα πυρηνικό χτύπημα στην Ουκρανία πάντα στο συρτάρι.Ενα δεύτερο αφορά τις εκτεταμένες πλέον κυβερνοεπιθέσεις. Είτε μεμονωμένα σε κράτη ή εθνικές υποδομές είτε καθολικά, σε πολλά ή και όλα τα κράτη, ταυτόχρονα είτε σε μία, πολλές ή και όλες τις υποδομές. Ηλεκτρικά δίκτυα, καύσιμα, συστήματα υδροδότησης, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, εφοδιαστική αλυσίδα, συγκοινωνίες και μεταφορές είναι το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί στόχοι απειλών.Μέχρι στιγμής, οι όποιες κυβερνοεπιθέσεις έχουν προκαλέσει σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σοβαρά προβλήματα, ωστόσο έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν και διευρύνονται σε πεδία είναι εξόχως ανησυχητικό. Η εμπλοκή δε και της Τεχνητής Νοημοσύνης αναδιατάσσει τα δεδομένα και δυσχεραίνει περαιτέρω το τοπίο. Ενα καθολικό μπλακάουτ σε πολλές υποδομές των χωρών-μελών της Ε.Ε. επιφυλάσσει απρόβλεπτες επιπτώσεις και πιθανά κάτι τέτοιο φοβούνται στις Βρυξέλλες και τρέχουν…Το σίγουρο είναι ότι ο ΕNISA (Οργανισμός της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια) στην ετήσια έκθεσή του προειδοποίησε ότι οι ψηφιακές εξαρτήσεις έχουν διευρύνει επικίνδυνα την επιφάνεια επίθεσης, με τη δημόσια διοίκηση (32%), τις μεταφορές, την ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα να αποτελούν τους βασικούς στόχους.Επίσης, η κορυφαία εταιρεία Integrity360, μελέτης της κυβερνοασφάλειας, επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές πιέσεις και οι κρατικά υποστηριζόμενοι χάκερ χρησιμοποιούν εξελιγμένες επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λογισμικού για να παρακάμψουν τα παραδοσιακά συστήματα άμυνας της Ε.Ε.Ο Ρέιφ Πίλινγκ, αναλυτής στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, δήλωσε στον «The Guardian», αναφορικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στις υποδομές ψύξης, ότι πιθανόν να είναι «επίδειξη ισχύος και δυνατοτήτων από κρατικό παράγοντα».Ενώ πρόσφατα και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) της Βρετανίας εκτίμησε ότι έως το 2028 είναι πιθανό η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τακτικά την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κυβερνοχώρο για να εξυπηρετήσουν γεωπολιτικούς σκοπούς.Το τρίτο σενάριο αφορά υβριδικές απειλές, σαμποτάζ ιδίως σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, είτε ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Το συνολικό σκηνικό είναι εύφλεκτο, φυσικά οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες όλων των χωρών-μελών της Ε.Ε. είναι «στο κόκκινο», αλλά το αν και τι ακριβώς ενδέχεται να περιμένουν αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό.Η αντιμετώπιση μιας σοβαρής φυσικής καταστροφής, καθώς ζούμε πλέον στην εποχή της κλιματικής κρίσης, απαιτεί πρόληψη και μέτρα. Είναι κι αυτό ένα τέταρτο πιθανό σενάριο. Αλλά μέχρι εκεί. Ούτε οι σεισμοί, ούτε οι πλημμύρες, ούτε οι mega πυρκαγιές προβλέπονται.Αντιθέτως, το σενάριο μιας επικείμενης υγειονομικής κρίσης τύπου πανδημίας COVID-19 ανοίγει ένα επιπλέον πεδίο ανησυχίας, καθώς ήδη έχει επισήμως ανακοινωθεί από startups εταιρείες η παραγωγή ιών (βακτηριοφάγων) στα εργαστήρια, με τη συνδρομή της AI, ενώ υπάρχει σκοτάδι για τις αντίστοιχες έρευνες και εξελίξεις στην Κίνα.Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης περιέγραψε το πλαίσιο αυτό ως σύσταση ή ακόμα και ως επίσημη οδηγία. Αλλά, νομικά, δεν είναι. Πρόκειται για μια ανακοίνωση της Κομισιόν, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμότητα του πληθυσμού στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ενωσης για την Ετοιμότητα της Ε.Ε.», που συνοδεύεται από πέντε έγγραφα εργασίας.Η διάκριση έχει μεγάλη σημασία. Μια ανακοίνωση υποδεικνύει μια κατεύθυνση, μια επίσημη σύσταση έχει μεγαλύτερο βάρος στις συνομιλίες της Κομισιόν με τις κυβερνήσεις, ένας Κανονισμός όμως δεσμεύει. Εδώ βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο. Το κείμενο δεν δεσμεύει, αλλά κατευθύνει.Αναφέρει ρητώς ότι θέλει να «ενθαρρύνει» τα κράτη-μέλη και τις χώρες που συμμετέχουν στον Μηχανισμό να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες σύμφωνα με την εθνική τους δομή.Αυτές οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ετοιμότητας σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι πολίτες και κοινότητες είναι καλύτερα ενημερωμένοι, εξοπλισμένοι και ικανοί να ανταποκρίνονται σε κρίσεις.Σε αυτήν την κουλτούρα ετοιμότητας, οι Ευρωπαίοι πολίτες των βόρειων και ανατολικών χωρών είναι ήδη πολύ πιο εξοικειωμένοι, λόγω του ότι αισθάνονται πιο άμεσα τη ρωσική απειλή. Μέσω του εγχειριδίου, οι σουηδικές αρχές συνιστούν να διατηρείται στο σπίτι επαρκής ποσότητα νερού, τροφίμων πλούσιων σε ενέργεια, κουβερτών και εναλλακτικής θέρμανσης, καθώς επίσης ραδιόφωνο με μπαταρία.Στη Νορβηγία, οι πολίτες έχουν κληθεί να διατηρούν προμήθειες μιας εβδομάδας, αλλά και μη απαραίτητα φάρμακα, όπως δισκία ιωδίου σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Στη Γερμανία οι συστάσεις προβλέπουν αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών για ένα δεκαήμερο και προσαρμογή των κελαριών, γκαράζ ή αποθηκών για χρήση ως καταφύγια.Συστάσεις ετοιμότητας έχουν εκδώσει συνολικά 17 ευρωπαϊκές χώρες. Οι Βρετανοί, μέσω της τριετούς ενημερωτικής εκστρατείας «Be Ready» που αποφάσισε πρόσφατα η κυβέρνηση Μπέρναμ, σχεδίασαν τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και ενέργειες εχθρικών κρατών.Συνολικά, 33 χώρες έχουν εκδώσει ανάλογες συστάσεις ετοιμότητας. Πέραν των ευρωπαϊκών, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ινδία, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Καναδάς, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο ιστότοπος Ready.gov συνδέεται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής ετοιμότητας και της ύπαρξης βασικών προμηθειών για τρεις ή παραπάνω μέρες.Εντυπωσιακότερο όλων είναι το σχέδιο της Φινλανδίας για την υπόγεια πόλη του Ελσίνκι, που θεωρείται συχνά ως το πρότυπο της Ε.Ε. όσον αφορά την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Αλλά το «υπόγειο Ελσίνκι», που εκτείνεται σε σχεδόν 447 χιλιόμετρα σηράγγων, πλήθος σπηλαίων και καταφυγίων σε βάθος έως και 90 μέτρων και με πάνω από 500 εγκαταστάσεις σχεδιασμένες να στεγάσουν έως και 900.000 ανθρώπους σε κάποια έκτακτη κατάσταση, δεν είναι τωρινό. Εχει προκύψει από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.Η χώρα διατηρεί υπόγεια καταφύγια σε περίπτωση βομβαρδισμού ή πυρηνικών απειλών, καθώς και μια εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης εφοδιασμού με στόχο την εξασφάλιση κρίσιμων αγαθών σε περίπτωση κρίσης.Υπόψη ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ενεργά και σήμερα στην καθημερινή ζωή. Ανάμεσά τους το Υπόγειο Μουσείο Τέχνης Amos Rex, μια εκκλησία, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, ακόμα και ένα κολυμβητήριο που μετατρέπεται σε πυρηνικό καταφύγιο.Ανέκαθεν η ασάφεια στην περιγραφή του είδους, του μεγέθους και του βάθους μιας απειλής είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Ιδανικός καταλύτης για να μετατραπεί η ανησυχία σε πλήρη ανασφάλεια και τελικά σε πανικό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που τα όρια μεταξύ τρομολαγνίας και πραγματικού κινδύνου είναι όντως ασαφή. Και όπου και οι επαγγελματίες συνωμοσιολόγοι καραδοκούν, εξυφαίνοντας θεωρίες για να κοντράρουν στα ίσα τις σοβαρές προσεγγίσεις και αναλύσεις, και να μετατρέψουν την ανησυχία σε πανικό.Στις πιο δημοφιλείς εντάσσεται και η θεωρία του Great Reset και του ψηφιακού ελέγχου. Οτι στο βάθος, δηλαδή, προετοιμάζεται μέσω μαζικών κυβερνοεπιθέσεων ένα καθολικό ταυτόχρονο μπλακάουτ σε όλες τις βασικές υποδομές: Διαδίκτυο, ηλεκτρικό ρεύμα καύσιμα, εφοδιασμό, τραπεζικό σύστημα.Στόχος της παρατεταμένης παράλυσης, η προμελετημένη επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας, με μηδενισμό κρατικού χρέους ορισμένων χωρών (όπως το δυσθεώρητο αμερικανικό των 43 τρισ. δολαρίων), κατάργηση των μετρητών και χρήση των κρύπτο και των ψηφιακών νομισμάτων, προφανώς και εξαΰλωση/καταστροφή ιδιωτικών και κρατικών περιουσιών, δηλαδή βίαιη ανακατανομή του πλούτου.Οι θεωρίες αυτές διακινούνται ευρέως στο Διαδίκτυο από κορυφαίους καταστροφολόγους όπως ο 59χρονος Μάικ Ανταμς της ιστοσελίδας naturalnews.com, με έδρα το Οστιν του Τέξας, γνωστός οπαδός, κυρίως όμως δημιουργός θεωριών συνωμοσίας στο παρελθόν. Ο οποίος όχι μόνο ανέπτυξε την παραπάνω θεωρία, αλλά και επικροτεί την πρωτοβουλία των Βρυξελλών, καθώς μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος «Health Ranger»… εμπορεύεται ακριβώς αυτά τα κιτ.Μια δεύτερη θεωρία αφορά πάλι μια μεθοδευμένη επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των σχεδίων βιομηχανικών κολοσσών τροφίμων μακράς διάρκειας, ειδών κάμπινγκ, γεννητριών και power banks, όλων των ειδών που περιέχονται στα κιτ των 72 ωρών, ώστε μέσω της ευρείας αναστάτωσης και του τεχνητού πανικού που θα προκληθεί να αυξήσουν κατακόρυφα πωλήσεις και κέρδη.Πάντως, η πλήρης αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα μετά την έναρξη του «Be ready» στη Βρετανία, στο BBC Newsnight και την Evening Standard καταγράφηκαν στοιχεία από επιχειρήσεις που ανέφεραν αύξηση 160% στις πωλήσεις ραδιοφώνων, 284% στις πωλήσεις φακών και 106% των power banks, που τις απέδιδαν ακριβώς στην ανταπόκριση των πολιτών στην κυβερνητική οδηγία.Υπάρχει και μια τρίτη, που θέλει τις Βρυξέλλες και τις κυβερνήσεις, όπως έπραξαν κατά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, να συνεχίσουν να συντηρούν ένα κλίμα μόνιμης απειλής με στόχο την τρομοκράτηση και χειραγώγηση των πολιτών, ώστε να παραμένουν εξαρτημένοι από τις κρατικές οδηγίες, αποδεχόμενοι τον περιορισμό των ελευθεριών τους.Στο παρελθόν η αρμόδια επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ μέσω ενός σύντομου βίντεο παρουσίασε το δικό της «κιτ επιβίωσης», προκειμένου το μήνυμα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως χώρας και ηλικίας.Η 56χρονη Λαμπίμπ έχοντας τον αέρα της κάμερας, καθώς, προτού μπει στην πολιτική φτάνοντας μέχρι και τη θέση της υπουργού Εξωτερικών, είχε μια πετυχημένη θητεία ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων σε βελγικά κανάλια, και αντιγράφοντας το διάσημο concept «What’s in my bag?» (τι είναι μέσα στην τσάντα μου;) του περιοδικού «Vogue», παρουσίασε με έναν κάπως ανάλαφρο τρόπο και -κυρίως- με χαμόγελο τα κυριότερα αντικείμενα που πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ των 72 ωρών. Για καθένα αντικείμενο που παρουσιάζει επιλέγει κι ένα μικρό σχόλιο, άλλοτε ευφυές κι άλλοτε κοινότοπο.Η επίτροπος ανοίγει λοιπόν την τσάντα της και τη δείχνει στην κάμερα. Τη χαρακτηρίζει «μια έκδοση επιβίωσης». Ξεκινάει με τα γυαλιά της, ακολουθούν τα έγγραφά της, οπωσδήποτε σε αδιάβροχη θήκη, περνάει στον φακό, τον οποίο ανάβει, σε ένα μεγάλο κουτί σπίρτα και έναν αναπτήρα.Στη συνέχεια ανοίγει ένα μπουκάλι νερό, μετά παρουσιάζει τον σπουδαίο «φίλο της», έναν ελβετικό σουγιά, περνάει στα τρόφιμα, ριζογκοφρέτες και κονσέρβες, και μετά στα χαρτονομίσματα. «Και βέβαια, κάποια μετρητά. Στο μέσο της κρίσης τα μετρητά είναι ο βασιλιάς.Και η πιστωτική κάρτα σας μπορεί να είναι απλώς ένα κομμάτι πλαστικό», λέει επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης μετρητών. Τελειώνοντας, δείχνει έναν φορτιστή τηλεφώνου και έναΚαι μια τράπουλα για διασκέδαση.«Αυτά είναι όσα χρειάζεται κάθε πολίτης για να επιζήσει στις πρώτες 72 ώρες της κρίσης. Προετοιμαστείτε, μείνετε ασφαλείς», καταλήγει.. Το σποτ, διάρκειας ενάμισι λεπτού, έχει απροσδιόριστα views και likes στα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το έχουν ανεβάσει εκατοντάδες ιστότοποι στις 27 χώρες της Ε.Ε. Φαίνεται ότι ενδιαφέρει...Το ακριβές περιεχόμενο του κιτ καθορίζεται από κάθε χώρα ξεχωριστά. Θα πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να είναι αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση που αποκοπούν από την πρόσβαση σε βασικά εφόδια. Ενδεικτικά, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Κομισιόν ανήρτησε στις 12 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της το κιτ επιβίωσης 72 ωρών που συνιστάται στην Ολλανδία