«Ο Τσίπρας προσβάλλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του, άντε να τελειώνουμε με τα ρετάλια»: Η ανάρτηση Καρανίκα που... αποθέωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει ο Νίκος Καρανίκας;» διερωτάται ο υπουργός Υγείας, αναπαράγοντας το post του άλλοτε συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα
Αφορμή, μια ανάρτηση του άλλοτε συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook, με την οποία ο Νίκος Καρανίκας «τρολάρει» και επικρίνει την πρόσφατη παρουσία που πρώην πρωθυπουργού στο Παρίσι και τη συμμετοχή του στις συγκεντρώσεις-πορείες διαμαρτυρίας που λαμβάνουν χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καρανίκας ασκεί κριτική για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε διαδήλωση, φορώντας ακριβά ρούχα και αξεσουάρ γνωστού οίκου μόδας. Με έντονα ειρωνικό ύφος, αναφέρεται σε μπουφάν αξίας περίπου 1.800 ευρώ και τσάντα 1.600 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εμφανίσεις προσβάλλουν τους εργαζομένους που διαδηλώνουν για οικονομικούς λόγους.
Παράλληλα, τον επικρίνει επειδή, όπως υποστηρίζει, συμμετείχε στη διαδήλωση χωρίς κομματική αντιπροσωπεία. Τέλος, τον καλεί να αποσυρθεί από την πολιτική, κατηγορώντας τον ότι έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα, έχει απαξιώσει την Αριστερά και περιβάλλεται από κόλακες, που δεν τολμούν να του πουν την αλήθεια.
«Τώρα στα σοβαρά, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο Νίκος Καρανίκας;» διερωτάται ο υπουργός Υγείας, αναπαράγοντας αυτούσια στη συνέχεια τα λόγια του πρώτου.
Τώρα στα σοβαρά ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας για τον @atsipras «Τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσιπρα Α] Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του αγωνιζόμενου πλήθους δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton. Δεν κουβαλάμε σε ταξίδια που καταλήγουν σε διαδήλωση προλετάριων τα ακριβά μας αξεσουάρ γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κακό, να τα ματιάσουν οι ζηλιάρηδες, να υποστούν άθελα τους τα γλυκούλια μας & πανάκριβα μας αξεσουάρ ζημιά. Και αυτά ψυχή έχουν. Δεν φοράμε ρούχα και τσάντες που κοστίζουν έξι βασικούς μισθούς του προλετάριου που διαδηλώνει δίπλα μας από ανάγκη… τον προσβάλουμε. Δεν διαδηλώνουμε δηλαδή με ρούχα που κλαίνε και υποφέρουν μέσα στο άγχος γιατί περιφέρονται ανάμεσα σε φτωχούς και σε θυμωμένους ανθρώπους που όπως είπαμε διαδηλώνουν γιατί θέλουν πέντε και έξι μισθούς για να αγοράσουν ένα μπουφάν που κοστίζει περίπου 1800€ και μια τσαντουλα περίπου 1600€. Β] Δεν πας αρχηγός κόμματος σε διαδήλωση μόνος σου με μοναδική παρέα την τσατσά σου που σε φωτογραφίζει κρατώντας την τσάντα σου και ρυθμίζοντας τα ραντεβού σου. Πηγαίνεις με κομματική αντιπροσωπεία. Γ] Και μια τρίτη συμβουλή καθαρά προσωπική. Εχεις κάνει την οικονομική σου καβάτζα προφανώς και έχεις τους εθελοντές με την αμοιβαία σχέση που δημιούργησες όσο ο λαός σε είχε πρωθυπουργό. Άραξε. Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου. Ασε την πολιτική. Αυτήν την έκαψες με τις βλακείες σου, τις αδυναμίες σου και τις φιλοδοξίες σου που ζέχνουν κόμπλεξ και γελοιότητα καθρεφτίζοντας την παρέα σου και το περιβάλλον σου. Κρατα αυτές τις τζάμπα συμβουλές και ας είναι ετεροχρονισμένες. Μα είναι δυνατόν να μην έχει δίπλα του έναν άνθρωπο λογικό και να του ξέμειναν δίπλα του οι ξετσίπωτοι και αλλοπαρμένοι κόλακες που φοβούνται να του πούνε την αλήθεια…; Ο Τσίπρας έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και προσβάλει την αριστερά με τα καπρίτσια του. Αντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της αριστεράς που τρέχουν στα πόδια του για μια θέση στον κοινοβουλευτικό ήλιο. Αντε να τελειώνουμε με τα ρεζίλια.” https://t.co/YSUoRJKZBU— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 8, 2026
Η ανάρτηση Καρανίκα που αναπαρήγαγε ο υπουργός Υγείας:
«Τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσιπρα
Α]
Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του αγωνιζόμενου πλήθους δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton.
Δεν κουβαλάμε σε ταξίδια που καταλήγουν σε διαδήλωση προλετάριων τα ακριβά μας αξεσουάρ γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κακό, να τα ματιάσουν οι ζηλιάρηδες, να υποστούν άθελα τους τα γλυκούλια μας & πανάκριβα μας αξεσουάρ ζημιά.
Δεν φοράμε ρούχα και τσάντες που κοστίζουν έξι βασικούς μισθούς του προλετάριου που διαδηλώνει δίπλα μας από ανάγκη… τον προσβάλουμε.
Δεν διαδηλώνουμε δηλαδή με ρούχα που κλαίνε και υποφέρουν μέσα στο άγχος γιατί περιφέρονται ανάμεσα σε φτωχούς και σε θυμωμένους ανθρώπους που όπως είπαμε διαδηλώνουν γιατί θέλουν πέντε και έξι μισθούς για να αγοράσουν ένα μπουφάν που κοστίζει περίπου 1800€ και μια τσαντουλα περίπου 1600€.
Β]
Δεν πας αρχηγός κόμματος σε διαδήλωση μόνος σου με μοναδική παρέα την τσατσά σου που σε φωτογραφίζει κρατώντας την τσάντα σου και ρυθμίζοντας τα ραντεβού σου.
Πηγαίνεις με κομματική αντιπροσωπεία.
Γ]
Και μια τρίτη συμβουλή καθαρά προσωπική.
Εχεις κάνει την οικονομική σου καβάτζα προφανώς και έχεις τους εθελοντές με την αμοιβαία σχέση που δημιούργησες όσο ο λαός σε είχε πρωθυπουργό. Άραξε.
Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου.
Ασε την πολιτική.
Αυτήν την έκαψες με τις βλακείες σου, τις αδυναμίες σου και τις φιλοδοξίες σου που ζέχνουν κόμπλεξ και γελοιότητα καθρεφτίζοντας την παρέα σου και το περιβάλλον σου.
Κρατα αυτές τις τζάμπα συμβουλές και ας είναι ετεροχρονισμένες.
Μα είναι δυνατόν να μην έχει δίπλα του έναν άνθρωπο λογικό και να του ξέμειναν δίπλα του οι ξετσίπωτοι και αλλοπαρμένοι κόλακες που φοβούνται να του πούνε την αλήθεια…;
Ο Τσίπρας έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και προσβάλει την αριστερά με τα καπρίτσια του.
Αντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της αριστεράς που τρέχουν στα πόδια του για μια θέση στον κοινοβουλευτικό ήλιο.
Αντε να τελειώνουμε με τα ρεζίλια.».
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