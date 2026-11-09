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Σάλος στο Μισισίπι με φοιτήτριες που έκαναν τις μαϊμούδες έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών τους, το βίντεο με τα 11 εκατ. views
Σάλος στο Μισισίπι με φοιτήτριες που έκαναν τις μαϊμούδες έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών τους, το βίντεο με τα 11 εκατ. views
Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, το πανεπιστήμιο του Μισισίπι ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για το περιστατικό
Σάλο έχει προκαλέσει στο Μισισίπι το βίντεο με λευκές φοιτήτριες να περνούν έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών τους και να κάνουν ήχους και κινήσεις που παραπέμπουν σε μαϊμούδες.
Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok από μια από τις φοιτήτριες-θύματα, τη Τζακίρα Μέτκαλφ, και έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατ. views, φαίνονται νεαρές κοπέλες από το πανεπιστήμιο του Μισισίπι να περνούν μπροστά από διαμέρισμά και να σταματούν για να κάνουν ήχους μαϊμούς.
Η πρώτη από τις φοιτήτριες χτυπά το στήθος της και κάνει ήχους μαϊμούς, ενώ η δεύτερη επαναλαμβάνει τον ίδιο ήχο προς την κάμερα στο κουδούνι της πόρτας.
«Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό;;» έγραψε η Μέτκαλφ στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε το Σάββατο. Σε σχόλιό της στο TikTok, η ίδια διευκρίνισε ότι οι κοπέλες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι οι γειτόνισσές της από τον επάνω όροφο.
Το βίντεο αναδημοσίευσε γυναίκα που δήλωσε μητέρα μιας από τις μαύρες φοιτήτριες που έγιναν στόχος, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη φτάσει στη διοίκηση του πανεπιστημίου. «Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «αηδιαστικό και απαράδεκτο». «Το πανεπιστήμιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε η εξοργισμένη μητέρα.
Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στη New York Post ότι το ίδρυμα έχει γνώση του βίντεο και το περιστατικό διερευνάται. Όπως ανέφερε, το πανεπιστήμιο καταδικάζει τις «προσβλητικές, οδυνηρές και απαράδεκτες συμπεριφορές» που καταγράφονται στο βίντεο.
«Το πανεπιστήμιο έχει επικοινωνήσει με τα άτομα που έγιναν στόχος αυτών των ενεργειών, προκειμένου να τους παράσχει πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες μας και θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας» κατέληξε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου του Μισισίπι.
Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok από μια από τις φοιτήτριες-θύματα, τη Τζακίρα Μέτκαλφ, και έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατ. views, φαίνονται νεαρές κοπέλες από το πανεπιστήμιο του Μισισίπι να περνούν μπροστά από διαμέρισμά και να σταματούν για να κάνουν ήχους μαϊμούς.
Η πρώτη από τις φοιτήτριες χτυπά το στήθος της και κάνει ήχους μαϊμούς, ενώ η δεύτερη επαναλαμβάνει τον ίδιο ήχο προς την κάμερα στο κουδούνι της πόρτας.
@jakiyrametcalf_ what do we have to say about this ?? #olemiss @Ole Miss ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
«Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό;;» έγραψε η Μέτκαλφ στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε το Σάββατο. Σε σχόλιό της στο TikTok, η ίδια διευκρίνισε ότι οι κοπέλες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι οι γειτόνισσές της από τον επάνω όροφο.
Το βίντεο αναδημοσίευσε γυναίκα που δήλωσε μητέρα μιας από τις μαύρες φοιτήτριες που έγιναν στόχος, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη φτάσει στη διοίκηση του πανεπιστημίου. «Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «αηδιαστικό και απαράδεκτο». «Το πανεπιστήμιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε η εξοργισμένη μητέρα.
Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στη New York Post ότι το ίδρυμα έχει γνώση του βίντεο και το περιστατικό διερευνάται. Όπως ανέφερε, το πανεπιστήμιο καταδικάζει τις «προσβλητικές, οδυνηρές και απαράδεκτες συμπεριφορές» που καταγράφονται στο βίντεο.
«Το πανεπιστήμιο έχει επικοινωνήσει με τα άτομα που έγιναν στόχος αυτών των ενεργειών, προκειμένου να τους παράσχει πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες μας και θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας» κατέληξε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου του Μισισίπι.
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