Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ που φέρεται να κατασκόπευε τον ισχυρό άνδρα της Nvidia: Το παρελθόν της και οι 136.000 GPU

Από τις κινεζικές τράπεζες, στη Megaspeed και τις επαφές με τον Τζένσεν Χουάνγκ - Οι έρευνες, το Κογκρέσο και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αμερικανικών τσιπ





Μετά την παραδοχή του 63χρονου CEO ότι διατηρούσε











Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και οι διασυνδέσεις της με την κινεζική τεχνολογία Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είναι Κινέζα επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό τομέα. Παρότι η υπόθεσή της έχει απασχολήσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αρκετές πτυχές της επαγγελματικής της διαδρομής παραμένουν ασαφείς.



Σύμφωνα με τους New York Times, στο παρελθόν φέρεται να είχε εργαστεί στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ, πληροφορία την οποία η εφημερίδα δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.



Στη συνέχεια εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες, προτού δραστηριοποιηθεί στον χώρο των επενδύσεων και συνδεθεί με την Hexi Capital, επενδυτικό ταμείο με έδρα τη Σαγκάη.



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Επενδυτές του κλάδου που γνωρίζουν την εταιρεία υποστήριξαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της επικαλούνταν τις σχέσεις τους με τον επικεφαλής της Nvidia, προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο.



Το δίκτυο αυτό φέρεται να έχει επενδύσει σε κέντρα δεδομένων στην Κίνα, σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα με κινεζικούς κρατικούς φορείς.



Η ίδια έχει παρουσιαστεί ως διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.



Στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει την παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που φέρεται, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, να στρατολογήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου για να προσεγγίσει τον Τζένσεν Χουάνγκ , τον ισχυρό άνδρα της Nvidia Μετά την παραδοχή του 63χρονου CEO ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση , το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο παρελθόν της γυναίκας, στις διασυνδέσεις της με την κινεζική βιομηχανία τεχνολογίας και στον ρόλο της στη Megaspeed, την εταιρεία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ.Η υπόθεση περιλαμβάνει ερωτήματα για την τύχη 136.000 μονάδων GPU, ενώ η Nvidia διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα και τρεις επιτροπές του Κογκρέσου ζητούν εξηγήσεις από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου.Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως, είναι Κινέζα επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό τομέα. Παρότι η υπόθεσή της έχει απασχολήσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αρκετές πτυχές της επαγγελματικής της διαδρομής παραμένουν ασαφείς.Σύμφωνα με τους New York Times, στο παρελθόν φέρεται να είχε εργαστεί στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ, πληροφορία την οποία η εφημερίδα δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.Στη συνέχεια εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες, προτού δραστηριοποιηθεί στον χώρο των επενδύσεων και συνδεθεί με την, επενδυτικό ταμείο με έδρα τη Σαγκάη.Η Hexi Capital έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη, δύο από τους πλέον στρατηγικούς τομείς στον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.Επενδυτές του κλάδου που γνωρίζουν την εταιρεία υποστήριξαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της επικαλούνταν τις σχέσεις τους με τον επικεφαλής της Nvidia, προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο.Το δίκτυο αυτό φέρεται να έχει επενδύσει σε κέντρα δεδομένων στην Κίνα, σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα με κινεζικούς κρατικούς φορείς.Η ίδια έχει παρουσιαστεί ως διευθύνουσα σύμβουλος τηςεταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, τα εταιρικά στοιχεία εμφανίζουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Η Χουάνγκ καταγραφόταν ως γενική διευθύντρια της Megaspeed κατά τους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας της, προτού το όνομά της αφαιρεθεί από τα σχετικά εταιρικά έγγραφα.



Η Nvidia έχει επιβεβαιώσει ότι η επιχειρηματίας δεν εργάζεται πλέον στη Megaspeed.



Παρά το κοινό επώνυμο, η Άλις Χουάνγκ δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.



Πώς βρέθηκε στο επίκεντρο των καταγγελιών για κινεζική κατασκοπεία Η υπόθεση άρχισε να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούσαν την Άλις Χουάνγκ και τις επαφές της με τον επικεφαλής της Nvidia.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές της για περίπου έναν χρόνο, εξετάζοντας κατά πόσον ενεργούσε για λογαριασμό του Πεκίνου.



Οι ανησυχίες επικεντρώνονταν στο ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είχε αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της Nvidia, τις μελλοντικές τεχνολογικές της κινήσεις και τις προσπάθειες του Χουάνγκ να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιτρέψει περισσότερες εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα.



Νεότερα δημοσιεύματα, επικαλούμενα αμερικανικό υπηρεσιακό υπόμνημα που φέρεται να κυκλοφόρησε μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων, ανέφεραν ότι η Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, τη βασική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αποστολή της φέρεται να ήταν η συλλογή πληροφοριών για τον Τζένσεν Χουάνγκ και, ενδεχομένως, ο επηρεασμός αποφάσεων που σχετίζονται με την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία.



Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί δημοσίως και δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια ποινική καταδίκη της επιχειρηματία για κατασκοπεία.



Επιπλέον, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε πως η Χουάνγκ ενδέχεται να ενεργούσε για λογαριασμό κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.



Οι New York Times ανέφεραν ότι η επιχειρηματίας είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν μαζί με τον Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά.



Αρχικά, η Nvidia είχε περιγράψει τις επαφές τους ως συνηθισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ του επικεφαλής της εταιρείας και στελεχών πελατών της.



«Οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν μέρος της δουλειάς ενός διευθύνοντος συμβούλου. Ο Τζένσεν συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη εταιρειών κάθε χρόνο», είχε αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας.



Το μυστήριο με τις 136.000 μονάδες GPU της Megaspeed Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Megaspeed, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγάλους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία έχει αγοράσει επεξεργαστές Nvidia συνολικής αξίας άνω των 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια.



Η Megaspeed δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων και των υπολογιστικών υπηρεσιών, παρέχοντας την ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.



Αμερικανικές Αρχές έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο η εταιρεία να χρησιμοποιήθηκε για να αποκτήσουν κινεζικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.



Στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί για την υπόθεση περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι η Megaspeed είχε προμηθευτεί περίπου 136.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), αλλά κατά τη διάρκεια ελέγχων εντοπίστηκε μόνο μέρος του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της.



Η τύχη των υπόλοιπων μονάδων αποτέλεσε αντικείμενο ερωτημάτων, καθώς διατυπώθηκαν υποψίες ότι προηγμένα τσιπ μπορεί να είχαν μεταφερθεί στην Κίνα.



Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός και τα ευρήματα των συγκεκριμένων ελέγχων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ δεν έχει αποδειχθεί ότι οι μονάδες διοχετεύτηκαν παράνομα στην κινεζική αγορά.



Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί παράνομης μεταφοράς επεξεργαστών από τη Megaspeed, υποστηρίζοντας ότι η Nvidia πραγματοποίησε αναλυτικούς ελέγχους για να διαπιστώσει πού εγκαταστάθηκαν τα τσιπ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία επαλήθευσε τον προορισμό του εξοπλισμού και δεν διαπίστωσε παράτυπη επανεξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.



Η Megaspeed έχει επίσης αρνηθεί ότι παραβίασε τους αμερικανικούς περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί νόμιμα.



Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται είναι κατά πόσον κινεζικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως την υπολογιστική ισχύ κέντρων δεδομένων που βρίσκονται εκτός Κίνας, χωρίς να απαιτείται η φυσική μεταφορά των επεξεργαστών.



Η Megaspeed δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα συνεργατών της Nvidia Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η αλλαγή που καταγράφηκε στον κατάλογο συνεργατών της Nvidia.



Σύμφωνα με το τεχνολογικό μέσο The Information, η Megaspeed περιλαμβανόταν στον επίσημο κατάλογο συνεργατών της αμερικανικής εταιρείας στον κλάδο των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους όταν δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες καταγγελίες.



Ωστόσο, έως την Κυριακή (8/11), η εταιρεία δεν εμφανιζόταν πλέον στη λίστα προτιμώμενων συνεργατών της Nvidia.



Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς αφαιρέθηκε ούτε εάν η αλλαγή συνδέεται με την υπόθεση της Άλις Χουάνγκ, με την ανεξάρτητη έρευνα ή με τους ελέγχους για την εμπορική δραστηριότητα της Megaspeed.



Η Nvidia δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι διέκοψε τη συνεργασία της με την εταιρεία της Σιγκαπούρης.



Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο παρελθόν η αμερικανική εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι οι συναλλαγές της με τη Megaspeed δεν διέφεραν από εκείνες με άλλους πελάτες της στην περιοχή.



Η παρέμβαση του Κογκρέσου και η 18η Νοεμβρίου Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση του αμερικανικού Κογκρέσου, με τρεις κορυφαίους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν ενημέρωση από τον επικεφαλής της Nvidia.



Πρόκειται για τον Μπράιαν Μαστ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Τζον Μουλενάαρ, πρόεδρο της ειδικής επιτροπής για την Κίνα, και τον Ρικ Κρόφορντ, επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών.



Με επιστολή που απέστειλαν στις 4 Νοεμβρίου, ζήτησαν από τον Χουάνγκ να παρουσιαστεί σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου.



Η διαδικασία θα αφορά τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ, αλλά και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Nvidia για την προστασία της από επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.



«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα εγείρουν σημαντικές ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την πρόσβαση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία και πληροφορίες», ανέφεραν στην επιστολή τους.



Οι τρεις βουλευτές υπογράμμισαν ότι η πιθανή διείσδυση κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών σε αμερικανικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών του Κογκρέσου.



«Είναι ζωτικής σημασίας να διαπιστώσει το Κογκρέσο σε ποιον βαθμό έχει τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσαν.



Ο Χουάνγκ έχει κληθεί να απαντήσει έως τις 11 Νοεμβρίου εάν αποδέχεται την προτεινόμενη ημερομηνία ή επιθυμεί να προτείνει κάποια άλλη.



Πρόκειται για αίτημα κοινοβουλευτικής ενημέρωσης και όχι για ανακοίνωση ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον επικεφαλής της Nvidia.



Η ανεξάρτητη έρευνα και η στήριξη της Nvidia στον Χουάνγκ Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή (8/11) ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, έπειτα από τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.



Την έρευνα θα επιβλέπει ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.



«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», ανέφερε η εταιρεία.



Η ανακοίνωση τονίζει ότι η προστασία της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προτεραιότητα.



Παράλληλα, η Nvidia ξεκαθάρισε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής λόγους να πιστεύει ότι έχουν διαρρεύσει εταιρικά μυστικά ή ότι έχει διακυβευθεί η αμερικανική εθνική ασφάλεια.



Ωστόσο, η έρευνα θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.



Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι στηρίζει πλήρως τη διαδικασία και ότι θα συνεργαστεί με τους ερευνητές.



Το διοικητικό συμβούλιο διαβεβαίωσε επίσης ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον ίδιο και στη διοικητική του ομάδα.



Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι ο 63χρονος επιχειρηματίας θα συνεχίσει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος.



Η παραδοχή για την εξωσυζυγική σχέση Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, έπειτα από δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με την Άλις Χουάνγκ.



Σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia την Κυριακή, ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά του.



«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα», ανέφερε.



Στη συνέχεια απευθύνθηκε στην οικογένειά του, ζητώντας συγγνώμη.



«Στη σύζυγό μου και στην οικογένειά μου: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έχω κάνει. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον καιρό, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας», έγραψε.



Ο επικεφαλής της Nvidia αναγνώρισε επίσης ότι η συμπεριφορά του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων της εταιρείας.



«Αξίζετε καλύτερη συμπεριφορά από εμένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένει απολύτως αφοσιωμένος στη Nvidia και θα εργαστεί για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους.



Στο ίδιο μήνυμα δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα, επισημαίνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της εταιρείας και της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας.



Ζήτησε επίσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειάς του.



Η προσωπική παραδοχή του Χουάνγκ δεν αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση κατασκοπείας ούτε ότι διαβιβάστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα.







Η Wall Street και ο κολοσσός των 4,5 τρισ. δολαρίων Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τη Nvidia, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.



Η αμερικανική εταιρεία ξεκίνησε ως κατασκευάστρια καρτών γραφικών για ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά εξελίχθηκε στον κυρίαρχο προμηθευτή προηγμένων επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,5 τρισ. δολαρίων, συγκαταλέγεται στις πολυτιμότερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως.



Οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τεχνολογίες όπως το ChatGPT και το Gemini της Google, ενώ χρησιμοποιούνται σε μεγάλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις και υπερυπολογιστές, μεταξύ άλλων και στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η μετοχή της Nvidia είχε ήδη δεχθεί σημαντικές πιέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανησυχίας των επενδυτών για το κόστος και τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.



Οι νέες αποκαλύψεις δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα, με την αγορά να παρακολουθεί τόσο την ανεξάρτητη έρευνα όσο και την αντίδραση του αμερικανικού Κογκρέσου.



Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 17 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την προτεινόμενη ενημέρωση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.



Η προσωπική εμπλοκή του Χουάνγκ στην υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ίδιος είναι ένας από τους ιδρυτές της Nvidia και έχει ταυτιστεί με τη μετατροπή της σε παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό.



Παρά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει, δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε αλλαγή στη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να τον στηρίζει.



Η απάντηση της Κίνας και η διευκρίνιση της Σιγκαπούρης Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις καταγγελίες περί επιχείρησης κατασκοπείας με στόχο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.



Μετά τα πρώτα δημοσιεύματα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αβάσιμους.



«Το συγκεκριμένο δημοσίευμα βασίζεται σε αβάσιμες εικασίες και δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια δυσφήμησης της Κίνας», δήλωσε.



Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης, το οποίο διευκρίνισε στις 31 Οκτωβρίου ότι οι Αρχές της χώρας δεν διεξήγαγαν έρευνα για τους προσωπικούς δεσμούς της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ ή για πιθανές σχέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Η διευκρίνιση αφορούσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο είχε αποδώσει τέτοιες ανησυχίες σε αξιωματούχους της Σιγκαπούρης.



Οι Αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι συνεχίζεται ξεχωριστή έρευνα που αφορά τη Megaspeed.



Η Σιγκαπούρη έχει υπογραμμίσει ότι, παρότι δεν εφαρμόζει μονομερώς τους εξαγωγικούς περιορισμούς άλλων χωρών, δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την παρουσία τους στην επικράτειά της για να παρακάμπτουν ξένους κανόνες μέσω παράνομων ή παραπλανητικών πρακτικών.



Οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις δεν αναιρούν τις αμερικανικές έρευνες, αλλά καταδεικνύουν ότι οι καταγγελίες πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά από τις επιβεβαιωμένες ενέργειες των αρμόδιων Αρχών.



Ο Τραμπ, η Nvidia και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας Για την υπόθεση ρωτήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τζένσεν Χουάνγκ σχετικά με τις καταγγελίες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε θετική άποψη για τον επιχειρηματία, με τον οποίο έχει εμφανιστεί σε σειρά εκδηλώσεων με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας.







Ο Χουάνγκ είχε συμμετάσχει επίσης σε εκδηλώσεις κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα νωρίτερα μέσα στο 2026, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ.



Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί από υπηρεσίες πληροφοριών για τις ανησυχίες σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ότι η ενημέρωση αυτή οδήγησε σε κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική ενέργεια.



Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.



Η Κίνα επιδιώκει να αναδειχθεί σε παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών, προκειμένου να περιορίσουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε τεχνολογία αιχμής.



Οι περιορισμοί επηρεάζουν και τη δυνατότητα της Nvidia να διαθέτει στην κινεζική αγορά προηγμένα προϊόντα, όπως τους επεξεργαστές H200, με πιθανές απώλειες εσόδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Ο Χουάνγκ έχει ταχθεί υπέρ μιας λιγότερο περιοριστικής πολιτικής σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός από την κινεζική αγορά μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό από εγχώριες κινεζικές εταιρείες.



Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να εξέταζαν όχι μόνο την πιθανότητα διαρροής πληροφοριών, αλλά και το ενδεχόμενο ξένες υπηρεσίες να επιχειρούσαν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για τις εξαγωγές ημιαγωγών.



Σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στην Κίνα για την παραδοχή του Χουάνγκ Η δημόσια παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης προκάλεσε μεγάλη κινητικότητα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Μέσα σε λίγες ώρες, η ετικέτα «Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχεται εξωσυζυγική σχέση» συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές.



Αντίστοιχες αναρτήσεις σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση προσέλκυσαν επίσης έντονο ενδιαφέρον.



Παρά την απήχησή τους, τα σχετικά θέματα εμφανίζονταν χαμηλότερα στις λίστες δημοφιλέστερων αναζητήσεων απ' ό,τι θα αναμενόταν με βάση τον αριθμό των προβολών, γεγονός που συνοδεύτηκε από ενδείξεις λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας.



Κινεζικά μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν την ανακοίνωση του Χουάνγκ απέφυγαν σε αρκετές περιπτώσεις να αναφερθούν στις καταγγελίες περί κατασκοπείας και στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.



Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν την υπόθεση κυρίως ως προσωπικό σκάνδαλο.



«Θέλει να πάρει διαζύγιο και να προστατεύσει μέρος της περιουσίας του», έγραψε ένας χρήστης του Weibo.



«Απλώς έκανε ένα λάθος που θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε άνδρας», σχολίασε άλλος, παραπέμποντας σε φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο ηθοποιός Τζάκι Τσαν το 1999, όταν είχε αναφερθεί στη δική του εξωσυζυγική σχέση.



Ορισμένοι ανεξάρτητοι λογαριασμοί, που δεν συνδέονται με κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκαν και στην πιθανή διάσταση της κατασκοπείας, χωρίς ωστόσο να επεκταθούν σε λεπτομέρειες.



«Είναι Κινέζα κατάσκοπος ή Αμερικανίδα κατάσκοπος;», διερωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ άλλος χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτικούς ελιγμούς».



Τα επόμενα κρίσιμα βήματα για τη Nvidia Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της ανεξάρτητης έρευνας, την πορεία των αμερικανικών ελέγχων και τις απαντήσεις που θα δώσει ο Τζένσεν Χουάνγκ στο Κογκρέσο.



Το πρώτο ορόσημο είναι η 11η Νοεμβρίου, ημερομηνία έως την οποία ο επικεφαλής της Nvidia έχει κληθεί να απαντήσει στο αίτημα των τριών επιτροπών.



Στις 17 Νοεμβρίου η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, ενώ για την 18η Νοεμβρίου έχει προταθεί η κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση των Αμερικανών νομοθετών.



Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τις δραστηριότητες της Megaspeed, τη διακίνηση των προηγμένων επεξεργαστών και το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ να είχε αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Πεκίνο.



Η έρευνα της Nvidia καλείται να αποσαφηνίσει εάν η φερόμενη επιχείρηση ξένης υπηρεσίας πληροφοριών δημιούργησε πραγματικούς κινδύνους για την εταιρεία ή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι η Άλις Χουάνγκ διαβίβασε εταιρικά μυστικά της Nvidia στην Κίνα ή ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ συμμετείχε εν γνώσει του σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.



Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί την εμπιστοσύνη του στον ιδρυτή της εταιρείας, ενώ η ίδια η Nvidia επιμένει ότι δεν διαθέτει ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.