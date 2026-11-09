Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση

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Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι ο πατέρας του τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το bodybuilding όταν ήταν στο πανεπιστήμιο: «Ο πατέρας μου μού έδωσε την εγκυκλοπαίδεια του bodybuilding. Την ξεφύλλιζα προσπαθώντας να μάθω πώς να μεγαλώσω τους δικέφαλους και ερωτεύτηκα την άρση βαρών», είχε πει για να συμπληρώσει: «Ερωτεύτηκα την υγιεινή διατροφή. Ερωτεύτηκα το να μαθαίνω για το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην προπόνηση και έγινα πολύ παθιασμένος με αυτό».