Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση
Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση
Ο 29χρονος Τζόζεφ Μπαένα συμμετείχε στο Professional Natural Bodybuilding Association – Ο πατέρας του και ηθοποιός έχει κατακτήσει επτά φορές τον τίτλο Mr. Olympia
Στα βήματα του πατέρα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ βαδίζει ο Τζόζεφ Μπαένα, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open.
Ο 29χρονος συμμετείχε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια, καταφέρνοντας να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα.
Ο Μπαένα μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τη συμμετοχή του, στο οποίο εμφανίζεται να εκτελεί διάφορες πόζες επιδεικνύοντας τη μυϊκή του διάπλαση, ενώ από το κοινό ακούγονται επευφημίες και ενθαρρυντικά σχόλια. «Πρώτη ματιά στη ρουτίνα με τις πόζες μου από το PNBA World Cup», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος σημείωσε ότι το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο είναι το «The Trio» του Ένιο Μορικόνε, από το κλασικό γουέστερν του Κλιντ Ίστγουντ «The Good, the Bad and the Ugly».
Παρότι η συγκεκριμένη ήταν η πρώτη επαγγελματική εμφάνιση του Μπαένα, ήταν συνολικά η τρίτη συμμετοχή του σε διαγωνισμό bodybuilding.
Ο 29χρονος έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο στις 28 Μαρτίου, στο NPC Natural Colorado State στο Ντένβερ, όπου κατέκτησε αρκετούς τίτλους στην πρώτη θέση.
Στις 4 Απριλίου συμμετείχε στον διαγωνισμό φυσικού bodybuilding INBA Iron Gladiator στην Κορόνα της Καλιφόρνια, όπου κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή στην κατηγορία Classic Physique και απέκτησε την επαγγελματική του κάρτα.
Ο Μπαένα έχει την απόλυτη στήριξη του διάσημου πατέρα του, ο οποίος είναι 79 ετών και έχει κατακτήσει επτά φορές τον τίτλο Mr. Olympia, από το 1970 έως το 1980.
Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, ο πατέρας του τον βοηθά πολύ στις προπονήσεις: «Είναι ο καλύτερος συναθλητής. Δεν ξέρω τι να πω. Με πιέζει. Φροντίζει να μην τεμπελιάζω στο γυμναστήριο. Όταν οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες είναι λίγες και αρχίζω να κουράζομαι, με εμψυχώνει», είχε δηλώσει στο GQ, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.
Ο 29χρονος συμμετείχε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια, καταφέρνοντας να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα.
Ο Μπαένα μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τη συμμετοχή του, στο οποίο εμφανίζεται να εκτελεί διάφορες πόζες επιδεικνύοντας τη μυϊκή του διάπλαση, ενώ από το κοινό ακούγονται επευφημίες και ενθαρρυντικά σχόλια. «Πρώτη ματιά στη ρουτίνα με τις πόζες μου από το PNBA World Cup», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ίδιος σημείωσε ότι το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο είναι το «The Trio» του Ένιο Μορικόνε, από το κλασικό γουέστερν του Κλιντ Ίστγουντ «The Good, the Bad and the Ugly».
Παρότι η συγκεκριμένη ήταν η πρώτη επαγγελματική εμφάνιση του Μπαένα, ήταν συνολικά η τρίτη συμμετοχή του σε διαγωνισμό bodybuilding.
Ο 29χρονος έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο στις 28 Μαρτίου, στο NPC Natural Colorado State στο Ντένβερ, όπου κατέκτησε αρκετούς τίτλους στην πρώτη θέση.
Στις 4 Απριλίου συμμετείχε στον διαγωνισμό φυσικού bodybuilding INBA Iron Gladiator στην Κορόνα της Καλιφόρνια, όπου κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή στην κατηγορία Classic Physique και απέκτησε την επαγγελματική του κάρτα.
Ο Μπαένα έχει την απόλυτη στήριξη του διάσημου πατέρα του, ο οποίος είναι 79 ετών και έχει κατακτήσει επτά φορές τον τίτλο Mr. Olympia, από το 1970 έως το 1980.
Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, ο πατέρας του τον βοηθά πολύ στις προπονήσεις: «Είναι ο καλύτερος συναθλητής. Δεν ξέρω τι να πω. Με πιέζει. Φροντίζει να μην τεμπελιάζω στο γυμναστήριο. Όταν οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες είναι λίγες και αρχίζω να κουράζομαι, με εμψυχώνει», είχε δηλώσει στο GQ, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.
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Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι ο πατέρας του τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το bodybuilding όταν ήταν στο πανεπιστήμιο: «Ο πατέρας μου μού έδωσε την εγκυκλοπαίδεια του bodybuilding. Την ξεφύλλιζα προσπαθώντας να μάθω πώς να μεγαλώσω τους δικέφαλους και ερωτεύτηκα την άρση βαρών», είχε πει για να συμπληρώσει: «Ερωτεύτηκα την υγιεινή διατροφή. Ερωτεύτηκα το να μαθαίνω για το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην προπόνηση και έγινα πολύ παθιασμένος με αυτό».
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