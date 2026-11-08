Σύζυγος Γιάννη Βαρδή: Φτάσαμε κοντά στον χωρισμό όταν πέρασα επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας
Σύζυγος Γιάννη Βαρδή: Φτάσαμε κοντά στον χωρισμό όταν πέρασα επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας
Μιλούσα κρυφά με τη μαμά της, της έλεγα «τι να κάνουμε; Πώς να το αντιμετωπίσουμε;» είπε ο τραγουδιστής
Τη δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν πέρασε επιλόχειο κατάθλιψη, περιέγραψε η σύζυγος του Γιάννη Βαρδή, Νατάσα Σκαφίδα, εξηγώντας πως έφτασε κοντά στην ιδέα του χωρισμού.
Το ζευγάρι που μετράει δεκατέσσερα χρόνια κοινής πορείας, παραχώρησε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μιλώντας για τη δοκιμασία που πέρασε μετά την απόκτηση του γιου τους.
Η σύζυγος του τραγουδιστή παραδέχτηκε ότι αν και δεν αντιμετώπιζε προσωπικό πρόβλημα με τον Γιάννη Βαρδή, η ψυχική της κατάσταση τότε, την οδήγησε πολύ κοντά στη σκέψη του διαζυγίου. Όπως είπε η ίδια: «Σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μία φορά που φτάσαμε κοντά στον χωρισμό. Ήταν μία φορά μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας, πέρασα επιλόχειο κατάθλιψη και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμουν έτοιμη βασικά, αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά, δεν είχα κάτι με τον Γιάννη, απλά μου έφταιγαν όλα εκείνη την περίοδο».
Δείτε το βίντεο
Από τη μεριά του ο Γιάννης Βαρδής εξήγησε, ότι παρά τις δύσκολες καταστάσεις που διαχειρίστηκαν, δεν σκέφτηκε ποτέ να χωρίσει. Αντίθετα, έδειξε κατανόηση όπως είπε και προσπαθούσε ακόμα και με τη βοήθεια της πεθεράς του να βρει τρόπους ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια.
Μιλώντας για την εποχή που η Νατάσα Σκαφίδα περνούσε επιλόχειο κατάθλιψη, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Με τη Νατάσα ακόμα και όταν συνέβη αυτό το γεγονός, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο από όλες τις πλευρές και κράτησε και αρκετούς μήνες, δεν μου πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό να πω τέλος, να πω ότι θέλω ένα διάλειμμα και να πάρω τον χρόνο μου. Είπα ότι θα παλέψω χωρίς τέλος. Μερικές φορές μιλούσα κρυφά με τη μαμά της και τα συζητούσαμε, της έλεγα "έχουν συμβεί αυτά. Τι να κάνουμε; Πώς να το αντιμετωπίσουμε;».
Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2012 στη Λήμνο. Παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο το 2016 και το 2017 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο στη Λήμνο, όπου βάφτισαν παράλληλα την κόρη τους.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η κόρη τους, Κατερίνα γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 2016, ενώ ο γιος τους, Αντώνης ήρθε στον κόσμο στις 15 Ιουνίου του 2019. Το δεύτερο παιδί τους πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή, Αντώνη Βαρδή.
Το ζευγάρι που μετράει δεκατέσσερα χρόνια κοινής πορείας, παραχώρησε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μιλώντας για τη δοκιμασία που πέρασε μετά την απόκτηση του γιου τους.
Η σύζυγος του τραγουδιστή παραδέχτηκε ότι αν και δεν αντιμετώπιζε προσωπικό πρόβλημα με τον Γιάννη Βαρδή, η ψυχική της κατάσταση τότε, την οδήγησε πολύ κοντά στη σκέψη του διαζυγίου. Όπως είπε η ίδια: «Σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μία φορά που φτάσαμε κοντά στον χωρισμό. Ήταν μία φορά μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας, πέρασα επιλόχειο κατάθλιψη και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμουν έτοιμη βασικά, αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά, δεν είχα κάτι με τον Γιάννη, απλά μου έφταιγαν όλα εκείνη την περίοδο».
Δείτε το βίντεο
Από τη μεριά του ο Γιάννης Βαρδής εξήγησε, ότι παρά τις δύσκολες καταστάσεις που διαχειρίστηκαν, δεν σκέφτηκε ποτέ να χωρίσει. Αντίθετα, έδειξε κατανόηση όπως είπε και προσπαθούσε ακόμα και με τη βοήθεια της πεθεράς του να βρει τρόπους ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια.
Μιλώντας για την εποχή που η Νατάσα Σκαφίδα περνούσε επιλόχειο κατάθλιψη, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Με τη Νατάσα ακόμα και όταν συνέβη αυτό το γεγονός, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο από όλες τις πλευρές και κράτησε και αρκετούς μήνες, δεν μου πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό να πω τέλος, να πω ότι θέλω ένα διάλειμμα και να πάρω τον χρόνο μου. Είπα ότι θα παλέψω χωρίς τέλος. Μερικές φορές μιλούσα κρυφά με τη μαμά της και τα συζητούσαμε, της έλεγα "έχουν συμβεί αυτά. Τι να κάνουμε; Πώς να το αντιμετωπίσουμε;».
Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2012 στη Λήμνο. Παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο το 2016 και το 2017 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο στη Λήμνο, όπου βάφτισαν παράλληλα την κόρη τους.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η κόρη τους, Κατερίνα γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 2016, ενώ ο γιος τους, Αντώνης ήρθε στον κόσμο στις 15 Ιουνίου του 2019. Το δεύτερο παιδί τους πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή, Αντώνη Βαρδή.
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