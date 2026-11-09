Κυρίζογλου κατά Δούκα μετά την ένταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Με σκορ 213-111 δεν υπάρχει νοθεία, αλλά προσωπική πολιτική συντριβή»

Με αιχμηρή ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης της ΝΔ στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, απαντά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τις καταγγελίες περί νοθείας στην ψηφοφορία για την έγκριση ψηφίσματος στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε το Σάββατο.



Ο κ. Κυρίζογλου απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δημάρχου Αθηναίων, κάνοντας λόγο για «προσωπική πολιτική συντριβή» και επικαλούμενος το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία η πρόταση της διοίκησης της ΚΕΔΕ συγκέντρωσε 213 ψήφους έναντι 111 της πρότασης Δούκα. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά των κομμάτων που υιοθέτησαν τις καταγγελίες του.



Υπενθυμίζεται ότι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση ψηφίσματος, με τον Χάρη Δούκα να καταγγέλλει παρατυπίες στην καταμέτρηση και να ζητά επίμονα ονομαστική ψηφοφορία, φωνάζοντας «Ονομαστική τώρα». Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ανάταση χειρός, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, αντέδρασε στις καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων, λέγοντάς του «Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι;».

Δείτε το σχετικό βίντεο:





Ερωτήματα προκάλεσε και η καταμέτρηση των ψήφων, καθώς κατά τη διάρκειά της ακούστηκε ο αριθμός 117 για την πρόταση Δούκα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε ήταν 111 ψήφοι.«Με «σκορ 213-111» δεν υπάρχει νοθεία κ. Δούκα.Υπάρχει νίκη της αυτοδιοίκησης και προσωπική πολιτική σας συντριβή.O κ. Δούκας , με αποκλειστική του ευθύνη , προσπάθησε σήμερα να διασύρει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Οι εικόνες που κάνουν το γύρο των ΜΜΕ, με το δήμαρχο της Αθήνας θλιβερό πρωταγωνιστή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, να ισχυρίζεται αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες.Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.Σε μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία , που διεξήχθη φανερά με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι , μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση ης Διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους ( ποσοστό 63%). Ενώ του κου Δούκα μόλις 111 ψήφους ( ποσοστό 32,8%).Με την υπεύθυνη τους στάση, οι σύνεδροι αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική αλλά και προσωπική.Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες , να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα.Ο επικεφαλής της Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι»Λάζαρος ΚυρίζογλουΠρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων ΕλλάδοςΔήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Δούκας: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕ»

η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» του Χάρη Δούκα

Κυρίζογλου: Ο θεσμικός κατήφορος του κ. Δούκα δεν έχει τέλος

Κλείσιμο

Από την πλευρά της,εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην ηγεσία της ΚΕΔΕ, κατηγορώντας την ότι αρνήθηκε να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών και ότι επιχειρεί να υπερασπιστεί τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.Παράλληλα, κάνει λόγο για «τραμπούκικες συμπεριφορές» στελεχών της διοίκησης σε βάρος του Χάρη Δούκα και μελών της παράταξής του, ενώ χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΚΕΔΕ «εξαπτέρυγο» και «θλιβερό εταίρο» της κυβερνητικής πολιτικής.«Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕΗ ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο Συνέδριο.Αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης.Δυστυχώς είναι απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών.Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος».Με νέα σκληρή απάντηση στον Χάρη Δούκα επανήλθε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την επεισοδιακή ψηφοφορία στο συνέδριο της Ένωσης και τις καταγγελίες περί νοθείας.Με αφορμή την τελευταία ανακοίνωση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», η οποία χαρακτήρισε την ηγεσία της ΚΕΔΕ «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής», ο κ. Κυρίζογλου εξαπολύει προσωπική επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων, κάνοντας λόγο για «θεσμικό κατήφορο» και κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να μεταφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την κομματική αντιπαράθεση.Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Χάρης Δούκας χρησιμοποιεί τον Δήμο Αθηναίων ως όχημα για την παρουσία του στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνδέοντας τη στάση του με την προηγούμενη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. «Δεν θα του επιτρέψουμε να μεταφέρει στην ΚΕΔΕ την τοξικότητα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ως εδώ», καταλήγει ο πρόεδρος της Ένωσης.«Ο θεσμικός κατήφορος του κ. Δούκα δεν έχει τέλος.Ο δημαρχος της Αθήνας μέσα σε δύο μέρες κατάφερε με την απαράδεκτη κι αντιθεσμική συμπεριφορά του να ευτελίσει το θεσμό της αυτοδιοικησης.Πρώτα «βάφτισε» νοθεία την πολιτική του συντριβή, στην προσπάθεια του να μετατρέψει τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, σε κομματική αντιπαράθεση.