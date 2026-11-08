Ο Γιαννιώτας τήρησε τον λόγο του με εμφάνιση-αριστούργημα

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Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες των «κιτρινόμαυρων», κατακτώντας το Πρωτάθλημα Super League Κ-20 το 2010-2011. Την ίδια σεζόν, σε ηλικία 18 ετών, πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο κόντρα στον Ολυμπιακό και σκόραρε μόλις στη δεύτερη εμφάνισή του στη Super League, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Γερμανία και την Ισπανία, πέρασε από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και χρίστηκε διεθνής με την Εθνική Ανδρών.Επέστρεψε στον Άρη για να κλείσει την καριέρα του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια.Χθες πήρε την ομάδα πάνω του καθώς η απαράδεκτη εμφάνιση και το βαρύ 3-0 της περασμένης αγωνιστικής από τον Λεβαδειακό προκάλεσαν απολύτως δικαιολογημένο θυμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας και έντονο σκεπτικισμό εντός των αποδυτηρίων.Ο Γιαννιώτας, πριν από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: «Την περασμένη αγωνιστική χάσαμε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να χάσουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Σίγουρα είμαστε λυπημένοι και νευριασμένοι. Με τον τρόπο που μας μίλησαν οι οπαδοί μας στη Λειβαδιά, ντραπήκαμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που κατάλαβαν και τα παιδιά στα αποδυτήρια, πήραν το μήνυμα και δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο».Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές δίνουν υποσχέσεις που στη συνέχεια δεν καταφέρνουν να τηρήσουν. Στην περίπτωση του Γιαννιώτα, όμως, αυτό δεν ίσχυσε χθες στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.Ο 33χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από τη στιγμή που επέστρεψε πέρυσι στο Χαριλάου, οδηγώντας τον Άρη στο άνετο 3-0 επί της ομάδας του Αγρινίου.Στο 2-0 είναι αυτός που πιέζει ψηλά και κλέβει την μπάλα από τον Θυμιάνη, για να στείλει στη συνέχεια της φάσης την μπάλα στα δίχτυα ο Καντεβέρε. Το 3-0 το πέτυχε ο ίδιος, πλασάροντας ψύχραιμα ύστερα από την απίθανη κούρσα και ασίστ του Ράτσιτς, ενώ ο Κουτσουρένκο, με εντυπωσιακή επέμβαση, του στέρησε το δεύτερο προσωπικό γκολ.Η συνεισφορά του, όμως, δεν εξαντλείται μόνο στη συμμετοχή του στα δύο γκολ, καθώς μέτρησε 5 key passes (πάσες που οδηγούν απευθείας σε τελική προσπάθεια), 21/21 (100%) συνολικές πάσες, 18/18 (100%) πάσες στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, 1/1 (100%) βαθιές μπαλιές, 4/5 (80%) επιτυχημένες σέντρες και 36/38 (95%) επιτυχημένες επαφές με την μπάλα!Δικαιολογημένα κέρδισε το χειροκρότημα της εξέδρας όταν έγινε αλλαγή στο 77ο λεπτό.Όσον αφορά τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης, φαίνεται πως το 4-4-2 του Γρηγορίου είναι αποτελεσματικό, με τις ατέλειές του, στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Άρης ξεκίνησε και πάλι με υψηλές εντάσεις, σκόραρε νωρίς, δεν πλήρωσε την κακή αμυντική του αντίδραση στις 2-3 ευκαιρίες του Παναιτωλικού και, μετά το 3-0 στο 58', έσβησε το παιχνίδι.Σημαντικό είναι το γεγονός πως και τα τρία χθεσινά γκολ ξεκίνησαν από κλεψίματα της μπάλας: στο 1-0 του Κουαμέ, στο 2-0 του Γιαννιώτα και στο 3-0 του Χόνγκλα.Στα πρόσωπα της αναμέτρησης συμπεριλαμβάνονται, ο Καντεβέρε, που σκόραρε δις, και ο Γένσεν, που κάλυψε ικανοποιητικά τη θέση του στόπερ.