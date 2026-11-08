Στη Φλώρινα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Όλα τα σχολεία πρέπει να έρθουν εδώ να δουν πώς γίνεται μια παρέλαση - Συμμετείχε και στο έθιμο με το καζάνι του τσίπουρου, βίντεο

Χθες και σήμερα βρέθηκα στην Φλώρινα. Εκπροσώπησα την Κυβέρνηση στις εορτές για την απελευθέρωση της πόλεως και με τον βουλευτή μας κ. Σταύρο Παπασωτηρίου συνεορτάσαμε με πολλούς συναδέλφους μας στο τοπικό έθιμο με το καζάνι χθες βράδυ. Ζεστός κόσμος φιλόξενος αλλά και η μαθητική παρέλαση σήμερα εκπληκτική. Όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση. Αισθάνθηκα υπερήφανος με την πειθαρχία, τον ζήλο και την σοβαρότητά των μαθητών. Μπράβο στους γονείς και στους δασκάλους τους. Χρόνια Πολλά στη Φλώρινα πάντα Ελεύθερη!