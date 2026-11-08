Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Στη Φλώρινα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Όλα τα σχολεία πρέπει να έρθουν εδώ να δουν πώς γίνεται μια παρέλαση - Συμμετείχε και στο έθιμο με το καζάνι του τσίπουρου, βίντεο
Στη Φλώρινα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Όλα τα σχολεία πρέπει να έρθουν εδώ να δουν πώς γίνεται μια παρέλαση - Συμμετείχε και στο έθιμο με το καζάνι του τσίπουρου, βίντεο
Εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις γιορτές για την απελευθέρωση της πόλης
Επίσκεψη στη Φλώρινα πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εορτές για την απελευθέρωση.
Σήμερα Κυριακή παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση, τονίζοντας μάλιστα σε ανάρτησή του «όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση».
Έλαβε ακόμη μέρος το Σάββατο στο τοπικό έθιμο του καζανιού του τσίπουρου, μαζί με τον βουλευτή Σταύρο Παπασωτηρίου.
Χθες και σήμερα βρέθηκα στην Φλώρινα. Εκπροσώπησα την Κυβέρνηση στις εορτές για την απελευθέρωση της πόλεως και με τον βουλευτή μας κ. Σταύρο Παπασωτηρίου συνεορτάσαμε με πολλούς συναδέλφους μας στο τοπικό έθιμο με το καζάνι χθες βράδυ. Ζεστός κόσμος φιλόξενος αλλά και η μαθητική παρέλαση σήμερα εκπληκτική. Όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση. Αισθάνθηκα υπερήφανος με την πειθαρχία, τον ζήλο και την σοβαρότητά των μαθητών. Μπράβο στους γονείς και στους δασκάλους τους. Χρόνια Πολλά στη Φλώρινα πάντα Ελεύθερη!
Σήμερα Κυριακή παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση, τονίζοντας μάλιστα σε ανάρτησή του «όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση».
Έλαβε ακόμη μέρος το Σάββατο στο τοπικό έθιμο του καζανιού του τσίπουρου, μαζί με τον βουλευτή Σταύρο Παπασωτηρίου.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
Χθες και σήμερα βρέθηκα στην Φλώρινα. Εκπροσώπησα την Κυβέρνηση στις εορτές για την απελευθέρωση της πόλεως και με τον βουλευτή μας κ. Σταύρο Παπασωτηρίου συνεορτάσαμε με πολλούς συναδέλφους μας στο τοπικό έθιμο με το καζάνι χθες βράδυ. Ζεστός κόσμος φιλόξενος αλλά και η μαθητική παρέλαση σήμερα εκπληκτική. Όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση. Αισθάνθηκα υπερήφανος με την πειθαρχία, τον ζήλο και την σοβαρότητά των μαθητών. Μπράβο στους γονείς και στους δασκάλους τους. Χρόνια Πολλά στη Φλώρινα πάντα Ελεύθερη!— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 8, 2026
Χθες και σήμερα βρέθηκα στην Φλώρινα. Εκπροσώπησα την Κυβέρνηση στις εορτές για την απελευθέρωση της πόλεως και με τον βουλευτή μας κ. Σταύρο Παπασωτηρίου συνεορτάσαμε με πολλούς συναδέλφους μας στο τοπικό έθιμο με το καζάνι χθες βράδυ. Ζεστός κόσμος φιλόξενος αλλά και η μαθητική παρέλαση σήμερα εκπληκτική. Όλα τα σχολεία της Χώρας πρέπει να έρχονται στη Φλώρινα να τους παίρνουν παράδειγμα του πώς γίνεται μια σωστή παρέλαση. Αισθάνθηκα υπερήφανος με την πειθαρχία, τον ζήλο και την σοβαρότητά των μαθητών. Μπράβο στους γονείς και στους δασκάλους τους. Χρόνια Πολλά στη Φλώρινα πάντα Ελεύθερη!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα