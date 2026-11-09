Η νέας γενιάς Mercedes A-Class και ηλεκτρική

Η A-Class δεν αποχωρεί τελικά από τη γκάμα της Mercedes, αλλά ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με την ηλεκτροκίνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η 5η γενιά της αναμένεται το 2028 και θα αξιοποιεί την τεχνολογία της πλατφόρμας MMA.



Η νέα A-Class θα διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός compact hatchback, αλλά θα είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή, ενώ θα μοιράζεται μεγάλο μέρος της τεχνολογίας της με τις νέες CLA, GLA και GLB.



Η επιλογή αυτή έχει εμπορική λογική. Η A-Class αποτελεί εδώ και χρόνια το πρώτο βήμα πολλών πελατών στον κόσμο της Mercedes, ενώ απέναντί της εξακολουθούν να βρίσκονται μοντέλα όπως η BMW Σειρά 1 και το Audi A3. Η πλήρης κατάργησή της θα άφηνε τη Mercedes χωρίς άμεση απάντηση σε αυτή την κατηγορία.



Η νέα A-Class θα βασιστεί στην πλατφόρμα MMA, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρική τεχνολογία νέας γενιάς της Mercedes.



Η αρχιτεκτονική 800 Volt θα επιτρέπει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες φόρτισης, ενώ η A-Class αναμένεται να προσφέρεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας.



Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για μπαταρίες χωρητικότητας 58 και 85 kWh, ενώ άλλα δημοσιεύματα προσθέτουν και μια ενδιάμεση επιλογή 71 kWh. Η κορυφαία έκδοση θα μπορούσε να υποστηρίζει φόρτιση με ισχύ άνω των 300 kW.



Η ηλεκτρική A-Class αναμένεται να χρησιμοποιεί πίσω κίνηση, ενώ η γκάμα δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στα ηλεκτρικά μοντέλα.



Η Mercedes φέρεται να εξετάζει και υβριδικές εκδόσεις, ώστε να καλύψει αγορές όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς.



Η νέα A-Class αναμένεται να μεγαλώσει και σε διαστάσεις, με το μήκος της να πλησιάζει τα 4,50 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,79 μέτρα. Έτσι, θα ξεπερνά σε μήκος τη Σειρά 1 και το Audi A3, πλησιάζοντας περισσότερο σε μέγεθος τη CLA.



Η εξέλιξη αυτή δείχνει και τη νέα τοποθέτηση της A-Class μέσα στη γκάμα της Mercedes. Παρά την αύξηση των διαστάσεων, θα πρέπει να παραμείνει σαφώς κάτω από την CLA, τόσο σε επίπεδο τιμής όσο και σε εξοπλισμό, ώστε να διατηρήσει τον ρόλο της ως entry-level μοντέλο. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιωθεί, η νέα A-Class θα κάνει την εμφάνισή της το 2028.