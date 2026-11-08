Μάρκος Μαρκοβίτης: Από τον «Πειθαρχικό Ουλαμό Καλπακίου» στις φυλακές του Στάλιν και στο εκτελεστικό απόσπασμα

Η καταδίκη πέντε στρατιωτών σε θάνατο και οι ποινές φυλάκισης που τους επιβλήθηκαν σε δεύτερο βαθμό - Η απόδραση του Μαρκοβίτη από τις φυλακές Συγγρού και η φυγή του στην ΕΣΣΔ - Η αλλαγή του ονόματός του, η νέα ζωή, η σύλληψή του, η φυλάκιση και η εκτέλεσή του το 1938