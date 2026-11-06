Παναθηναϊκός: Ευλογία και… κατάρα μαζί

Η αντίδραση που έψαχνε ο Παναθηναϊκός μετά από ένα μικρό σερί κακών εμφανίσεων και αρνητικών αποτελεσμάτων, ήρθε με επιβλητικό τρόπο, αφού οι «πράσινοι» πέρασαν από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης (112-115) σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε στην παράταση.Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό το ματς είναι ότι αποτελεί ευλογία για τον «επτάστερο» ότι διαθέτει αυτούς τους παικταράδες στο ρόστερ του και στον πάγκο του τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παίκτες όπως ο Ναν και ο Λεσόρ ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά σε μια πολύ απαιτητική συνάντηση, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του και παρουσίασε ένα σύνολο που κυριάρχησε απόλυτα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.Από την άλλη, για το «τριφύλλι» αποτελεί και… κατάρα συγχρόνως αυτό, διότι πολλοί περιμένουν ότι η ομάδα θα παίζει χωρίς αντίπαλο. Συν τοις άλλοις, το γεγονός ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν, με τους «πράσινους» να κατατροπώνουν τους αντιπάλους τους ρίχνοντας 20άρες στις 5 πρώτες στροφές της Ευρωλίγκας, μάλλον… ξεγέλασε αρκετούς. Η σεζόν όμως μοιάζει με μαραθώνιο και θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα για όλες τις ομάδες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου και να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα.Όσον αφορά την αναμέτρηση με τη «βασίλισσα», ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο κομμάτι και με βάση την εικόνα του αγώνα θα μπορούσε να το καθαρίσει πιο άνετα. Επί της ουσίας, ο «επτάστερος» πλήρωσε (πάλι) τα δικά του λάθη μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου και επέτρεψε στους γηπεδούχους να ελπίζουν. Παίκτες όπως ο Αμπάλδε και ο Φελίς έκαναν ματς καριέρας (50 πόντοι με 17/29 εντός παιδιάς, 11 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα συνολικά!), ο Γιουλ… ξανάνιωσε, ο Τζόουνς βγήκε μπροστά και όλοι αυτοί δημιούργησαν προβλήματα στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος μίλησαν οι προσωπικότητες του «τριφυλλιού», που έκαναν τη διαφορά. Ο Ναν ήταν σεληνιασμένος και διαστημικός, πραγματοποιώντας μία από τις πλέον ιστορικές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός γκαρντ πυροβολούσε από… παντού σταματώντας στους 33 πόντους (με 8/8 δίποντα και 3/5 τρίποντα), πετυχαίνοντας τους 23 εξ αυτών στην 4η περίοδο (με 8/8 εντός παιδιάς μάλιστα). Μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, αλλά το έκανε να είναι αληθινό.Ο Λεσόρ συνέχισε την παράδοση των καλών εμφανίσεων στη Μαδρίτη (20 πόντοι με 8/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα) και ήταν κομβικότατος στην τελική ευθεία του αγώνα, αν και στην άμυνα ξεχνιόταν και μαζί του πληγωνόταν η ομάδα. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπόνγκα (10 πόντοι με 3/3 εντός παιδιάς, 3 ριμπάουντ), που βοήθησε σημαντικά και στις δύο άκρες του παρκέ.Μπάντιο, Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις έκαναν όλη την αθόρυβη δουλειά στην άμυνα, ενώ οι Σλούκας και Μήτογλου φρόντισαν να βάλουν το λιθαράκι τους για να φύγει ο «επτάστερος» με το διπλό. Εδώ να ανοίξουμε παρένθεση και να αναφέρουμε ότι οι «πράσινοι» έφυγαν νικητές από την πρωτεύουσα της Ισπανίας στις 3 από τις 4 τελευταίες επισκέψεις τους εκεί! Δεν είναι δα και μικρό πράγμα…Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν νοείται να υποτιμάμε ή να μειώνουμε τη νίκη του «τριφυλλιού» στην έδρα της πολύ ποιοτικής Ρεάλ. Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται οι «μερένγκες», όσες απουσίες κι αν έχουν, πάντα θα αποτελούν άξιο αντίπαλο και θα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η «βασίλισσα» είχε να ηττηθεί εδώ και έναν χρόνο στο γήπεδό της (σ.σ. τελευταίος θύτης ο Παναθηναϊκός) και σίγουρα δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εκεί στη φετινή Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν η νίκη του «τριφυλλιού» έχει τεράστια σημασία και διπλή αξία…