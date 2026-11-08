Ερρίκος Πετιλόν: Από τη χλιδή και τους έρωτες με τις σταρ στα ναρκωτικά, τη χρεοκοπία και τώρα «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης
Ερρίκος Πετιλόν: Από τη χλιδή και τους έρωτες με τις σταρ στα ναρκωτικά, τη χρεοκοπία και τώρα «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης
Οι έρωτες με την Ούρσουλα Άντρες και τη Στεφανί του Μονακό, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η οικονομική καταστροφή, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η νέα υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το όνομά του
Από τις νύχτες στο θρυλικό Studio 54 της Νέας Υόρκης, όπου διασκέδαζε δίπλα στον Μικ Τζάγκερ, τον Άντι Γουόρχολ και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, μέχρι τη στιγμή που αναγκάστηκε να πουλήσει τα παπούτσια του για 3.000 δραχμές προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά, η ζωή του Ερρίκου Πετιλόν έχει γνωρίσει σχεδόν κάθε πιθανή ανατροπή.
Ο άλλοτε περιζήτητος άνδρας της ελληνικής και διεθνούς μόδας, που έζησε μεγάλους έρωτες με την Ούρσουλα Άντρες και την πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος με την εξάρτηση, την οικονομική καταστροφή, τη φυλακή και τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας.
Το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα χθες. Αυτή τη φορά όχι για κάποια προσωπική εξομολόγηση, αλλά για την εμπλοκή του στην υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που ερευνά η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο Πετιλόν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών χωρίς να ασκούν την πραγματική τους διοίκηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τη δικογραφία, εμφανιζόταν να λαμβάνει αμοιβές από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα για τη συμμετοχή του στον συγκεκριμένο μηχανισμό. Η υπόθεση αφορά εκατοντάδες εταιρείες και οφειλές που, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας, ξεπερνούν συνολικά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Από την Κηφισιά και τα στέκια του Κολωνακίου μέχρι τα πολυτελή σαλέ των ελβετικών Άλπεων, ο νεαρός Ερρίκος μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου τα χρήματα δεν αποτελούσαν πρόβλημα. Στα 15 του χρόνια είχε ήδη αρχίσει να ανακαλύπτει τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, ενώ τα καλοκαίρια στη Μύκονο θα καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία του.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η φωτογράφος Καλλιόπη τον εντόπισε στο νησί και του πρότεινε φωτογράφιση για την ιταλική Vogue. Η εμφάνισή του προκάλεσε το ενδιαφέρον πρακτορείων μοντέλων και σύντομα άρχισε να δέχεται προτάσεις για επαγγελματικές συνεργασίες.
Το καλοκαίρι του 1979 γνώρισε στη Μύκονο τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγησή του, του πρότεινε να συνεργαστούν. Ακολούθησε πρόταση από τον οίκο Hugo Boss, ενώ ο Πετιλόν άρχισε να ταξιδεύει από τη μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην άλλη.
Ήταν η εποχή που το μόντελινγκ μπορούσε να του αποφέρει εντυπωσιακά ποσά. Όπως έχει αφηγηθεί, σε ηλικία μόλις 18 ετών έλαβε επτά εκατομμύρια δραχμές για μία εμφάνιση σε επίδειξη μόδας.
Τα ακριβά ξενοδοχεία, οι πολυτελείς αγορές, τα ασταμάτητα ταξίδια και οι ερωτικές κατακτήσεις έγιναν η καθημερινότητά του. Σε μια χαρακτηριστική ιστορία από εκείνη την περίοδο περιγράφει πως μπήκε στην μπουτίκ του Armani στο Κολωνάκι και ζήτησε να αγοράσει από ένα κομμάτι σχεδόν ολόκληρης της συλλογής. Ο λογαριασμός έφτασε τα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές.
Στη βιογραφία του έχει περιγράψει τη στιγμή που έφτασε στην είσοδο του κλαμπ και αντίκρισε εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν για να μπουν. Οι πορτιέρηδες, όμως, τον αναγνώρισαν και τον οδήγησαν κατευθείαν στο τραπέζι του Ρούμπελ.
Ο άλλοτε περιζήτητος άνδρας της ελληνικής και διεθνούς μόδας, που έζησε μεγάλους έρωτες με την Ούρσουλα Άντρες και την πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος με την εξάρτηση, την οικονομική καταστροφή, τη φυλακή και τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας.
Το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα χθες. Αυτή τη φορά όχι για κάποια προσωπική εξομολόγηση, αλλά για την εμπλοκή του στην υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που ερευνά η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο Πετιλόν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών χωρίς να ασκούν την πραγματική τους διοίκηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τη δικογραφία, εμφανιζόταν να λαμβάνει αμοιβές από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα για τη συμμετοχή του στον συγκεκριμένο μηχανισμό. Η υπόθεση αφορά εκατοντάδες εταιρείες και οφειλές που, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας, ξεπερνούν συνολικά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Το πλουσιόπαιδο της Κηφισιάς και η γνωριμία με τον ΒερσάτσεΟ Ερρίκος Πετιλόν γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του, Φρειδερίκος Πετιλόν, ήταν επιτυχημένος έμπορος καλλυντικών, ενώ η οικογένεια διέθετε ακίνητα και απολάμβανε μια ζωή γεμάτη ανέσεις, ταξίδια και κοσμικές γνωριμίες.
Από την Κηφισιά και τα στέκια του Κολωνακίου μέχρι τα πολυτελή σαλέ των ελβετικών Άλπεων, ο νεαρός Ερρίκος μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου τα χρήματα δεν αποτελούσαν πρόβλημα. Στα 15 του χρόνια είχε ήδη αρχίσει να ανακαλύπτει τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, ενώ τα καλοκαίρια στη Μύκονο θα καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία του.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η φωτογράφος Καλλιόπη τον εντόπισε στο νησί και του πρότεινε φωτογράφιση για την ιταλική Vogue. Η εμφάνισή του προκάλεσε το ενδιαφέρον πρακτορείων μοντέλων και σύντομα άρχισε να δέχεται προτάσεις για επαγγελματικές συνεργασίες.
Το καλοκαίρι του 1979 γνώρισε στη Μύκονο τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγησή του, του πρότεινε να συνεργαστούν. Ακολούθησε πρόταση από τον οίκο Hugo Boss, ενώ ο Πετιλόν άρχισε να ταξιδεύει από τη μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην άλλη.
Ήταν η εποχή που το μόντελινγκ μπορούσε να του αποφέρει εντυπωσιακά ποσά. Όπως έχει αφηγηθεί, σε ηλικία μόλις 18 ετών έλαβε επτά εκατομμύρια δραχμές για μία εμφάνιση σε επίδειξη μόδας.
Τα ακριβά ξενοδοχεία, οι πολυτελείς αγορές, τα ασταμάτητα ταξίδια και οι ερωτικές κατακτήσεις έγιναν η καθημερινότητά του. Σε μια χαρακτηριστική ιστορία από εκείνη την περίοδο περιγράφει πως μπήκε στην μπουτίκ του Armani στο Κολωνάκι και ζήτησε να αγοράσει από ένα κομμάτι σχεδόν ολόκληρης της συλλογής. Ο λογαριασμός έφτασε τα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές.
Το Studio 54 και οι νύχτες με το ΧόλιγουντΗ επιτυχία του στον χώρο της μόδας τού άνοιξε τις πόρτες της διεθνούς κοσμικής ζωής. Μια γνωριμία στη Μύκονο με τον Στιβ Ρούμπελ, συνιδιοκτήτη του περίφημου Studio 54, τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη και σε ένα από τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα της εποχής.
Στη βιογραφία του έχει περιγράψει τη στιγμή που έφτασε στην είσοδο του κλαμπ και αντίκρισε εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν για να μπουν. Οι πορτιέρηδες, όμως, τον αναγνώρισαν και τον οδήγησαν κατευθείαν στο τραπέζι του Ρούμπελ.
Εκεί, σύμφωνα με την αφήγησή του, βρέθηκε να διασκεδάζει δίπλα στον Άντι Γουόρχολ, τον Κάλβιν Κλάιν, τη Γκρέις Τζόουνς, τον Μικ Τζάγκερ, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Τζακ Νίκολσον, τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον Σιλβέστερ Σταλόνε και την Μπρουκ Σιλντς.
Ήταν ένας κόσμος υπερβολής, όπου η σαμπάνια, τα ναρκωτικά και οι εφήμερες σχέσεις αποτελούσαν κομμάτι της νυχτερινής διασκέδασης.
Την ίδια περίοδο, η οικογένειά του διέθετε τριώροφο σαλέ στο Γκστάαντ της Ελβετίας, στο οποίο, όπως έχει αφηγηθεί, φιλοξένησε προσωπικότητες όπως ο Αλέν Ντελόν και ο Χέλμουτ Μπέργκερ.
Η γνωριμία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Το ζευγάρι έκανε κοσμικές εμφανίσεις, ενώ ο Πετιλόν συνόδευσε τη Στεφανί και στο Φεστιβάλ Καννών.
Η πριγκίπισσα τον προσκάλεσε στο Μονακό για να τον γνωρίσει στη μητέρα της, την Γκρέις Κέλι. Ο ίδιος έχει περιγράψει τη συνάντηση ως μία από τις ξεχωριστές εμπειρίες εκείνης της περιόδου.
Η σχέση τους, ωστόσο, δεν κράτησε. Ο Πετιλόν συνέχισε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τα ταξίδια και την έντονη προσωπική ζωή, χωρίς τότε να φαντάζεται πόσο διαφορετική θα ήταν η συνέχεια.
Η γνωριμία τους έγινε στην Αθήνα, όταν η Άντρες είχε έρθει για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο Πετιλόν, μόλις 23 ετών τότε, την πλησίασε και ανάμεσά τους αναπτύχθηκε αμέσως ερωτική έλξη.
Ακολούθησε μια βόλτα στην παραλιακή και στη Βάρη, πριν εμφανιστούν μαζί στη φιλανθρωπική εκδήλωση στη «Φαντασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάσημη ηθοποιός ζήτησε να προστεθεί μια καρέκλα δίπλα της ώστε να καθίσει ο νεαρός συνοδός της.
Λίγες ημέρες αργότερα έφυγαν για τη Ρώμη, όπου η σχέση τους συνεχίστηκε για δύο χρόνια. Η Άντρες ήταν ήδη διεθνές αστέρι, με παλαιότερους συντρόφους όπως ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, ενώ ο Πετιλόν βρισκόταν στην αρχή της δικής του πορείας.
Στη βιογραφία του περιγράφει ότι σταδιακά άρχισε να αισθάνεται πως η δική του προσωπικότητα χανόταν δίπλα στη φήμη της συντρόφου του. Έτσι αποφάσισε να χωρίσουν.
Η αντίδραση της Άντρες, σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί ο ίδιος, ήταν έντονη. Η ηθοποιός κατέρρευσε μπροστά του, προσπαθώντας να τον μεταπείσει. Εκείνος, όμως, επέμεινε στην απόφασή του και έφυγε.
Συναντήθηκαν ξανά περίπου είκοσι χρόνια αργότερα, όταν η Άντρες επισκέφθηκε την Ελλάδα και τον αναζήτησε. Μίλησαν για το παρελθόν τους, έχοντας πλέον αφήσει πίσω τον θυελλώδη έρωτα.
Ο Πετιλόν ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε νεαρή ηλικία. Η κοκαΐνη, που αρχικά συνδέθηκε με τις νύχτες της διασκέδασης, εξελίχθηκε σε εξάρτηση, επηρεάζοντας την εργασία, τις προσωπικές σχέσεις και την οικονομική του κατάσταση.
Έχει μιλήσει δημόσια για μια περίοδο περίπου 25 ετών κατά την οποία πάλευε με τα ναρκωτικά, αλλά και για τις αλλεπάλληλες προσπάθειες να απαλλαγεί από αυτά.
Όπως είχε αποκαλύψει, πέρασε συνολικά από 19 κέντρα απεξάρτησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βιώνοντας επανειλημμένες υποτροπές.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που έχει περιγράψει είναι εκείνη μιας χειμωνιάτικης νύχτας, όταν πούλησε τα παπούτσια του για 3.000 δραχμές ώστε να εξασφαλίσει χρήματα για ναρκωτικά.
Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που κάποτε πλήρωνε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές για κοστούμια και παπούτσια πολυτελείας.
Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από την εξάρτηση εγκατέλειψε την «Αίγλη» του Ζαππείου, στην οποία είχε επιχειρηματική συμμετοχή μαζί με τον Τάκη Ρόζα, και έφυγε για το Ισραήλ. Εγκαταστάθηκε κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου εργάστηκε επί έξι μήνες σε αγροτικές δουλειές, γεμίζοντας καφάσια με μπανάνες.
Στη συνέχεια μετακόμισε στο Τελ Αβίβ και εργάστηκε ως σερβιτόρος. Εκεί γνώρισε μια νεαρή γυναίκα, τη Σίρα, την οποία ερωτεύτηκε και με την οποία αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Η επιστροφή αυτή, ωστόσο, συνέπεσε με τη μεγαλύτερη οικονομική ανατροπή της οικογένειάς του.
Η σύντροφός του επέστρεψε στο Ισραήλ και εκείνος αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λος Άντζελες εργάστηκε ως πλασιέ οικιακών ειδών, οικοδόμος και σερβιτόρος. Υπήρξαν περίοδοι που κοιμόταν σε γκαράζ, ενώ συνέχιζε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξάρτησης.
Αργότερα μετακόμισε στο Μαϊάμι, όπου συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και, σύμφωνα με τη βιογραφική του αφήγηση, πέρασε έναν χρόνο στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του εργάστηκε για ένα διάστημα ως οδηγός ενός Κουβανού που ο ίδιος περιγράφει ως μαφιόζο, πριν επιστρέψει στην οικοδομή.
Μια τυχαία συνάντηση με συνεργείο διαφημιστικής παραγωγής τού έδωσε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει ως μοντέλο και να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Αυτή τη φορά ο λόγος της επιστροφής δεν ήταν κάποια επαγγελματική πρόταση ή ένας νέος έρωτας. Ήταν η μητέρα του, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, τη βρήκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, σε κλινική της Κυψέλης. Σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί, αποφάσισε να την πάρει από το νοσοκομείο ώστε να περάσει τις τελευταίες ημέρες της στο σπίτι.
Η οικογένεια δεν διέθετε πλέον την οικονομική άνεση του παρελθόντος. Όταν η μητέρα του πέθανε, ο Πετιλόν βρέθηκε αντιμέτωπος ακόμη και με την αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της ταφής της.
Σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του έχει περιγράψει ότι την πήγε στο Γ' Νεκροταφείο, στην εβραϊκή πτέρυγα, και αναγκάστηκε να σκάψει ο ίδιος τον τάφο της.
Η εικόνα εκείνη τον σημάδεψε. Ο άνθρωπος που είχε μεγαλώσει ανάμεσα σε πολυτελή σπίτια, σαλέ και ακριβά ξενοδοχεία βρέθηκε να αποχαιρετά τη μητέρα του κάτω από συνθήκες που δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει φανταστεί στα νεανικά του χρόνια.
Σύμφωνα με τη βιογραφία του, η μητέρα του πέθανε στις 15 Αυγούστου 1995, στις 11 το βράδυ. Λίγο πριν από το τέλος, τον κοίταξε και του είπε: «Ποιος θα το πίστευε; Ο Ερρίκος».
Η φράση αυτή έγινε αργότερα ο τίτλος του βιβλίου για τη ζωή του, συμπυκνώνοντας όλη την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και στην πραγματικότητα που είχε πλέον διαμορφωθεί.
Η οικονομική καταστροφή της οικογένειας είχε και άλλη μια επώδυνη πλευρά. Ο πατέρας του, Φρειδερίκος Πετιλόν, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού σε ηλικία 85 ετών, λόγω χρεών προς το Δημόσιο.
Παντρεύτηκε δύο φορές, χώρισε και από τους δύο γάμους και απέκτησε ένα παιδί.
Σε συνέντευξή του το 2019 είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο η εξάρτηση από τις ουσίες επηρέασε τις σχέσεις του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της διπολικής διαταραχής.
Αναφερόμενος στη μητέρα του παιδιού του, την είχε χαρακτηρίσει ως τη γυναίκα της ζωής του, αναγνωρίζοντας ότι οι προσωπικές του δυσκολίες είχαν συμβάλει στον χωρισμό τους.
Το 1998 συνελήφθη στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, ενώ τον Μάρτιο του 2008 συνελήφθη ξανά στην περιοχή της Ομόνοιας, επίσης για κατοχή ουσιών.
Ο ίδιος είχε παραδεχθεί τότε ότι είχε επιστρέψει στη χρήση, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής.
Το 2014 μίλησε δημόσια για τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή, εξηγώντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολευόταν να κατανοήσει και να διαχειριστεί την κατάστασή του.
Έχει περιγράψει περιόδους απομόνωσης, δυσκολίες στην καθημερινότητά του και υποτροπές στη χρήση ναρκωτικών, ενώ έχει αναφερθεί στη φαρμακευτική αγωγή και στις θεραπευτικές συνεδρίες που ακολουθούσε.
Το 2019 το όνομά του απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε νοσηλευτεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί.
Ο Πετιλόν διευκρίνισε τότε ότι η συγκεκριμένη πενθήμερη εισαγωγή του αφορούσε παθολογικές εξετάσεις και όχι ψυχιατρική νοσηλεία. Ωστόσο, δημοσιεύματα της ίδιας χρονιάς ανέφεραν ότι φιλοξενούνταν κατά διαστήματα στο τμήμα της Αγίας Μαρκέλας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων του.
Παράλληλα, εκείνη την περίοδο είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με κατηγορία για απόπειρα κλοπής στο Σύνταγμα, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο.
Η ζωή του είχε πλέον απομακρυνθεί πολύ από τη δεκαετία του 1980, όταν τα μεγάλα πρακτορεία μοντέλων, τα κοσμικά περιοδικά και οι διάσημοι σχεδιαστές διεκδικούσαν την παρουσία του.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει επανειλημμένα για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε και για την ανάγκη του να επιστρέψει στην εργασία.
Σε συνέντευξή του το 2019 είχε αποκαλύψει ότι φιλοξενούνταν, καθώς δεν είχε δικό του σπίτι, και αναζητούσε δουλειά, παραδεχόμενος ότι ήταν δύσκολο να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.
Η παραδοχή αυτή ερχόταν από έναν άνδρα που στα νιάτα του είχε συνηθίσει να κινείται ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να ταξιδεύει με διάσημους φίλους και να ξοδεύει τεράστια ποσά χωρίς να σκέφτεται την επόμενη ημέρα.
Τώρα, η υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή τη διαδρομή. Η αναφορά του ονόματός του στο δίκτυο των φερόμενων «αχυρανθρώπων», με αμοιβές λίγων εκατοντάδων ευρώ τον μήνα, δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με την εποχή που ο ίδιος περιέγραφε πως κέρδιζε εκατομμύρια δραχμές από μία και μόνο εμφάνιση.
Ήταν ένας κόσμος υπερβολής, όπου η σαμπάνια, τα ναρκωτικά και οι εφήμερες σχέσεις αποτελούσαν κομμάτι της νυχτερινής διασκέδασης.
Την ίδια περίοδο, η οικογένειά του διέθετε τριώροφο σαλέ στο Γκστάαντ της Ελβετίας, στο οποίο, όπως έχει αφηγηθεί, φιλοξένησε προσωπικότητες όπως ο Αλέν Ντελόν και ο Χέλμουτ Μπέργκερ.
Η πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό και η γνωριμία με την Γκρέις ΚέλιΑνάμεσα στις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του ήταν και η πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, κόρη του πρίγκιπα Ρενιέ και της Γκρέις Κέλι. Γνωρίστηκαν σε μια βραδινή έξοδο στο Παρίσι, όπου εκείνη την εποχή ζούσε ο πατέρας του Ερρίκου μετά το διαζύγιό του από τη μητέρα του.
Η γνωριμία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Το ζευγάρι έκανε κοσμικές εμφανίσεις, ενώ ο Πετιλόν συνόδευσε τη Στεφανί και στο Φεστιβάλ Καννών.
Η πριγκίπισσα τον προσκάλεσε στο Μονακό για να τον γνωρίσει στη μητέρα της, την Γκρέις Κέλι. Ο ίδιος έχει περιγράψει τη συνάντηση ως μία από τις ξεχωριστές εμπειρίες εκείνης της περιόδου.
Η σχέση τους, ωστόσο, δεν κράτησε. Ο Πετιλόν συνέχισε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τα ταξίδια και την έντονη προσωπική ζωή, χωρίς τότε να φαντάζεται πόσο διαφορετική θα ήταν η συνέχεια.
Ο μεγάλος έρωτας με την Ούρσουλα ΆντρεςΑπό τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του ήταν εκείνη με την Ούρσουλα Άντρες, την Ελβετίδα ηθοποιό που είχε μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου ως το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.
Η γνωριμία τους έγινε στην Αθήνα, όταν η Άντρες είχε έρθει για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο Πετιλόν, μόλις 23 ετών τότε, την πλησίασε και ανάμεσά τους αναπτύχθηκε αμέσως ερωτική έλξη.
Ακολούθησε μια βόλτα στην παραλιακή και στη Βάρη, πριν εμφανιστούν μαζί στη φιλανθρωπική εκδήλωση στη «Φαντασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάσημη ηθοποιός ζήτησε να προστεθεί μια καρέκλα δίπλα της ώστε να καθίσει ο νεαρός συνοδός της.
Λίγες ημέρες αργότερα έφυγαν για τη Ρώμη, όπου η σχέση τους συνεχίστηκε για δύο χρόνια. Η Άντρες ήταν ήδη διεθνές αστέρι, με παλαιότερους συντρόφους όπως ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, ενώ ο Πετιλόν βρισκόταν στην αρχή της δικής του πορείας.
Στη βιογραφία του περιγράφει ότι σταδιακά άρχισε να αισθάνεται πως η δική του προσωπικότητα χανόταν δίπλα στη φήμη της συντρόφου του. Έτσι αποφάσισε να χωρίσουν.
Η αντίδραση της Άντρες, σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί ο ίδιος, ήταν έντονη. Η ηθοποιός κατέρρευσε μπροστά του, προσπαθώντας να τον μεταπείσει. Εκείνος, όμως, επέμεινε στην απόφασή του και έφυγε.
Συναντήθηκαν ξανά περίπου είκοσι χρόνια αργότερα, όταν η Άντρες επισκέφθηκε την Ελλάδα και τον αναζήτησε. Μίλησαν για το παρελθόν τους, έχοντας πλέον αφήσει πίσω τον θυελλώδη έρωτα.
Η κοκαΐνη και τα 19 κέντρα απεξάρτησηςΠίσω από τις επαγγελματικές επιτυχίες και τις διάσημες συντρόφους, είχε αρχίσει ήδη να αναπτύσσεται ένα πρόβλημα που θα τον ακολουθούσε για δεκαετίες.
Ο Πετιλόν ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε νεαρή ηλικία. Η κοκαΐνη, που αρχικά συνδέθηκε με τις νύχτες της διασκέδασης, εξελίχθηκε σε εξάρτηση, επηρεάζοντας την εργασία, τις προσωπικές σχέσεις και την οικονομική του κατάσταση.
Έχει μιλήσει δημόσια για μια περίοδο περίπου 25 ετών κατά την οποία πάλευε με τα ναρκωτικά, αλλά και για τις αλλεπάλληλες προσπάθειες να απαλλαγεί από αυτά.
Όπως είχε αποκαλύψει, πέρασε συνολικά από 19 κέντρα απεξάρτησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βιώνοντας επανειλημμένες υποτροπές.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που έχει περιγράψει είναι εκείνη μιας χειμωνιάτικης νύχτας, όταν πούλησε τα παπούτσια του για 3.000 δραχμές ώστε να εξασφαλίσει χρήματα για ναρκωτικά.
Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που κάποτε πλήρωνε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές για κοστούμια και παπούτσια πολυτελείας.
Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από την εξάρτηση εγκατέλειψε την «Αίγλη» του Ζαππείου, στην οποία είχε επιχειρηματική συμμετοχή μαζί με τον Τάκη Ρόζα, και έφυγε για το Ισραήλ. Εγκαταστάθηκε κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου εργάστηκε επί έξι μήνες σε αγροτικές δουλειές, γεμίζοντας καφάσια με μπανάνες.
Στη συνέχεια μετακόμισε στο Τελ Αβίβ και εργάστηκε ως σερβιτόρος. Εκεί γνώρισε μια νεαρή γυναίκα, τη Σίρα, την οποία ερωτεύτηκε και με την οποία αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Η επιστροφή αυτή, ωστόσο, συνέπεσε με τη μεγαλύτερη οικονομική ανατροπή της οικογένειάς του.
Η χρεοκοπία του πατέρα του και η ζωή σε ένα γκαράζΌταν ο Πετιλόν επέστρεψε στην Αθήνα, πληροφορήθηκε ότι ο πατέρας του είχε χρεοκοπήσει. Η οικογενειακή περιουσία είχε καταρρεύσει και ο ίδιος βρέθηκε ξαφνικά χωρίς τα χρήματα και την ασφάλεια που θεωρούσε δεδομένα σε όλη την προηγούμενη ζωή του.
Η σύντροφός του επέστρεψε στο Ισραήλ και εκείνος αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λος Άντζελες εργάστηκε ως πλασιέ οικιακών ειδών, οικοδόμος και σερβιτόρος. Υπήρξαν περίοδοι που κοιμόταν σε γκαράζ, ενώ συνέχιζε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξάρτησης.
Αργότερα μετακόμισε στο Μαϊάμι, όπου συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και, σύμφωνα με τη βιογραφική του αφήγηση, πέρασε έναν χρόνο στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του εργάστηκε για ένα διάστημα ως οδηγός ενός Κουβανού που ο ίδιος περιγράφει ως μαφιόζο, πριν επιστρέψει στην οικοδομή.
Μια τυχαία συνάντηση με συνεργείο διαφημιστικής παραγωγής τού έδωσε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει ως μοντέλο και να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Αυτή τη φορά ο λόγος της επιστροφής δεν ήταν κάποια επαγγελματική πρόταση ή ένας νέος έρωτας. Ήταν η μητέρα του, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Η μητέρα του, ο τάφος που έσκαψε μόνος του και τα τελευταία της λόγιαΟ θάνατος της μητέρας του, τον Αύγουστο του 1995, υπήρξε ένα από τα πιο οδυνηρά γεγονότα της ζωής του.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, τη βρήκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, σε κλινική της Κυψέλης. Σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί, αποφάσισε να την πάρει από το νοσοκομείο ώστε να περάσει τις τελευταίες ημέρες της στο σπίτι.
Η οικογένεια δεν διέθετε πλέον την οικονομική άνεση του παρελθόντος. Όταν η μητέρα του πέθανε, ο Πετιλόν βρέθηκε αντιμέτωπος ακόμη και με την αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της ταφής της.
Σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του έχει περιγράψει ότι την πήγε στο Γ' Νεκροταφείο, στην εβραϊκή πτέρυγα, και αναγκάστηκε να σκάψει ο ίδιος τον τάφο της.
Η εικόνα εκείνη τον σημάδεψε. Ο άνθρωπος που είχε μεγαλώσει ανάμεσα σε πολυτελή σπίτια, σαλέ και ακριβά ξενοδοχεία βρέθηκε να αποχαιρετά τη μητέρα του κάτω από συνθήκες που δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει φανταστεί στα νεανικά του χρόνια.
Σύμφωνα με τη βιογραφία του, η μητέρα του πέθανε στις 15 Αυγούστου 1995, στις 11 το βράδυ. Λίγο πριν από το τέλος, τον κοίταξε και του είπε: «Ποιος θα το πίστευε; Ο Ερρίκος».
Η φράση αυτή έγινε αργότερα ο τίτλος του βιβλίου για τη ζωή του, συμπυκνώνοντας όλη την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και στην πραγματικότητα που είχε πλέον διαμορφωθεί.
Η οικονομική καταστροφή της οικογένειας είχε και άλλη μια επώδυνη πλευρά. Ο πατέρας του, Φρειδερίκος Πετιλόν, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού σε ηλικία 85 ετών, λόγω χρεών προς το Δημόσιο.
Οι δύο γάμοι, ο γιος του και η γυναίκα που θεωρούσε σημαντικότερηΠαρά τις διάσημες γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, ο Πετιλόν έχει παραδεχθεί ότι ο σημαντικότερος προσωπικός του δεσμός ήταν με τη μητέρα του γιου του.
Παντρεύτηκε δύο φορές, χώρισε και από τους δύο γάμους και απέκτησε ένα παιδί.
Σε συνέντευξή του το 2019 είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο η εξάρτηση από τις ουσίες επηρέασε τις σχέσεις του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της διπολικής διαταραχής.
Αναφερόμενος στη μητέρα του παιδιού του, την είχε χαρακτηρίσει ως τη γυναίκα της ζωής του, αναγνωρίζοντας ότι οι προσωπικές του δυσκολίες είχαν συμβάλει στον χωρισμό τους.
Οι συλλήψεις, η διπολική διαταραχή και οι νοσηλείες στο ψυχιατρείοΟι επόμενες δεκαετίες σημαδεύτηκαν από αλλεπάλληλες προσπάθειες απεξάρτησης, προβλήματα υγείας και περιπέτειες με τις Αρχές.
Το 1998 συνελήφθη στη Γλυφάδα για κατοχή ναρκωτικών, ενώ τον Μάρτιο του 2008 συνελήφθη ξανά στην περιοχή της Ομόνοιας, επίσης για κατοχή ουσιών.
Ο ίδιος είχε παραδεχθεί τότε ότι είχε επιστρέψει στη χρήση, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής.
Το 2014 μίλησε δημόσια για τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή, εξηγώντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολευόταν να κατανοήσει και να διαχειριστεί την κατάστασή του.
Έχει περιγράψει περιόδους απομόνωσης, δυσκολίες στην καθημερινότητά του και υποτροπές στη χρήση ναρκωτικών, ενώ έχει αναφερθεί στη φαρμακευτική αγωγή και στις θεραπευτικές συνεδρίες που ακολουθούσε.
Το 2019 το όνομά του απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε νοσηλευτεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί.
Ο Πετιλόν διευκρίνισε τότε ότι η συγκεκριμένη πενθήμερη εισαγωγή του αφορούσε παθολογικές εξετάσεις και όχι ψυχιατρική νοσηλεία. Ωστόσο, δημοσιεύματα της ίδιας χρονιάς ανέφεραν ότι φιλοξενούνταν κατά διαστήματα στο τμήμα της Αγίας Μαρκέλας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων του.
Παράλληλα, εκείνη την περίοδο είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με κατηγορία για απόπειρα κλοπής στο Σύνταγμα, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο.
Η ζωή του είχε πλέον απομακρυνθεί πολύ από τη δεκαετία του 1980, όταν τα μεγάλα πρακτορεία μοντέλων, τα κοσμικά περιοδικά και οι διάσημοι σχεδιαστές διεκδικούσαν την παρουσία του.
Από τα ακριβότερα ξενοδοχεία στην αναζήτηση σπιτιού και δουλειάςΗ επαγγελματική πορεία του Πετιλόν δεν περιορίστηκε στο μόντελινγκ. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές, όπως «Οι μεν και οι δεν» και «Μαρία η άσχημη», συμμετείχε σε εκπομπές, μεταξύ των οποίων το «Μεταξύ μας» και το «Super Star», ενώ το 2007 παρουσίασε τον διαγωνισμό ομορφιάς Playmate.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει επανειλημμένα για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε και για την ανάγκη του να επιστρέψει στην εργασία.
Σε συνέντευξή του το 2019 είχε αποκαλύψει ότι φιλοξενούνταν, καθώς δεν είχε δικό του σπίτι, και αναζητούσε δουλειά, παραδεχόμενος ότι ήταν δύσκολο να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.
Η παραδοχή αυτή ερχόταν από έναν άνδρα που στα νιάτα του είχε συνηθίσει να κινείται ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να ταξιδεύει με διάσημους φίλους και να ξοδεύει τεράστια ποσά χωρίς να σκέφτεται την επόμενη ημέρα.
Τώρα, η υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή τη διαδρομή. Η αναφορά του ονόματός του στο δίκτυο των φερόμενων «αχυρανθρώπων», με αμοιβές λίγων εκατοντάδων ευρώ τον μήνα, δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με την εποχή που ο ίδιος περιέγραφε πως κέρδιζε εκατομμύρια δραχμές από μία και μόνο εμφάνιση.
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