Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τι ισχύει με τη γαλλική διακοίνωση και γιατί ενημερώθηκε η Τουρκία, πρώτα δόθηκε η άδεια από την Αθήνα
Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τι ισχύει με τη γαλλική διακοίνωση και γιατί ενημερώθηκε η Τουρκία, πρώτα δόθηκε η άδεια από την Αθήνα
Η αντιπολίτευση ζητά διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η γραπτή επικοινωνία της γαλλικής πλευράς με την Τουρκία σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που ζητά διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τη γαλλική διακοίνωση «απαράδεκτη εξέλιξη», εκφράζοντας την ανησυχία ότι η επικοινωνία με την Τουρκία θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναζήτηση της συναίνεσής της για τις έρευνες.
Το ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για το εάν η γαλλική πλευρά επικοινώνησε εγγράφως με την Άγκυρα, ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της επικοινωνίας και εάν η ελληνική κυβέρνηση είχε προηγουμένως ενημερωθεί και εγκρίνει τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης από το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με αιχμή την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Άγκυρα και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, η γραπτή επικοινωνία με χώρες της περιοχής πραγματοποιήθηκε, αφού είχε προηγηθεί η αδειοδότηση των ερευνών από την Ελλάδα και είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.
Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα για άδεια ή συναίνεση της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση τρίτων χωρών δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Όπως εξηγούν, η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν: η εταιρεία υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης στην Ελλάδα και οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν τη σχετική NAVTEX, ενώ προς την Τουρκία υπήρξε απλή γραπτή ενημέρωση.
Η Άγκυρα, στη συνέχεια, εξέδωσε αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή των ερευνών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ακολουθία αυτή καταδεικνύει ότι η αρμοδιότητα αδειοδότησης ασκήθηκε από την Ελλάδα, χωρίς να ζητηθεί ή να αναγνωριστεί δικαίωμα έγκρισης από την τουρκική πλευρά.
Η αντιπαράθεση αφορά στις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo για την προετοιμασία των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
Μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχές στις οποίες διεκδικεί δικαιοδοσία και ότι θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεσή της.
Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις, ενώ, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η προηγούμενη γραπτή επικοινωνία δεν μεταβάλλει το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των ερευνών.
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τη γαλλική διακοίνωση «απαράδεκτη εξέλιξη», εκφράζοντας την ανησυχία ότι η επικοινωνία με την Τουρκία θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναζήτηση της συναίνεσής της για τις έρευνες.
Το ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για το εάν η γαλλική πλευρά επικοινώνησε εγγράφως με την Άγκυρα, ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της επικοινωνίας και εάν η ελληνική κυβέρνηση είχε προηγουμένως ενημερωθεί και εγκρίνει τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης από το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με αιχμή την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Άγκυρα και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, η γραπτή επικοινωνία με χώρες της περιοχής πραγματοποιήθηκε, αφού είχε προηγηθεί η αδειοδότηση των ερευνών από την Ελλάδα και είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.
Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα για άδεια ή συναίνεση της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση τρίτων χωρών δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Όπως εξηγούν, η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν: η εταιρεία υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης στην Ελλάδα και οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν τη σχετική NAVTEX, ενώ προς την Τουρκία υπήρξε απλή γραπτή ενημέρωση.
Η Άγκυρα, στη συνέχεια, εξέδωσε αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή των ερευνών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ακολουθία αυτή καταδεικνύει ότι η αρμοδιότητα αδειοδότησης ασκήθηκε από την Ελλάδα, χωρίς να ζητηθεί ή να αναγνωριστεί δικαίωμα έγκρισης από την τουρκική πλευρά.
Η αντιπαράθεση αφορά στις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo για την προετοιμασία των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
Η τουρκική αντίδραση και το γαλλικό ερευνητικό
Μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχές στις οποίες διεκδικεί δικαιοδοσία και ότι θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεσή της.
Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις, ενώ, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η προηγούμενη γραπτή επικοινωνία δεν μεταβάλλει το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των ερευνών.
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