43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε ξυπόλυτος με στολή αρχαίου πολεμιστή ο τελευταίος δρομέας
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε ξυπόλυτος με στολή αρχαίου πολεμιστή ο τελευταίος δρομέας
Λίγο μετά τις 18.00 ο 75χρονος Ιδομενέας Αβραμάκης, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους, πέρασε τη γραμμή τερματισμού - Έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται - Το σύνθημά του είναι «τρέξε για να μην σε τρέχουν»
Με εφτά ρεκόρ - δύο διαδρομής και πέντε διοργάνωσης σε όλους τους αγώνες του διημέρου - έπεσε η αυλαία του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Χιλιάδες ήταν εκείνοι που από νωρίς το πρωί είχαν κατακλύσει τις κερκίδες του Παναθηναϊκού Σταδίου για να χειροκροτήσουν όσους ολοκλήρωναν τον αγώνα.
Μέχρι και τη δύση του ήλιου το ρεύμα των δρομέων συνέχιζε να φτάνει στο Καλλιμάρμαρο. Στις 18.15 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο τελευταίος δρομέας.
Δείτε βίντεο:
Πρόκειται για τον Ιδομενέα Αβραμάκη, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους. Τον 75χρονο δρομέα που έκανε τη διαδρομή με στολή αρχαίου πολεμιστή και χωρίς παπούτσια υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα επαινώντας την επιμονή του να ολοκληρώσει τον αγώνα.
Ο Ιδομενέας Αβραμάκης έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται και ανέφερε πως το σύνθημά του είναι «τρέξε για να μην σε τρέχουν».
Δείτε φωτογραφίες:
Χιλιάδες ήταν εκείνοι που από νωρίς το πρωί είχαν κατακλύσει τις κερκίδες του Παναθηναϊκού Σταδίου για να χειροκροτήσουν όσους ολοκλήρωναν τον αγώνα.
Μέχρι και τη δύση του ήλιου το ρεύμα των δρομέων συνέχιζε να φτάνει στο Καλλιμάρμαρο. Στις 18.15 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο τελευταίος δρομέας.
Δείτε βίντεο:
Πρόκειται για τον Ιδομενέα Αβραμάκη, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους. Τον 75χρονο δρομέα που έκανε τη διαδρομή με στολή αρχαίου πολεμιστή και χωρίς παπούτσια υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα επαινώντας την επιμονή του να ολοκληρώσει τον αγώνα.
Ο Ιδομενέας Αβραμάκης έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται και ανέφερε πως το σύνθημά του είναι «τρέξε για να μην σε τρέχουν».
Δείτε φωτογραφίες:
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