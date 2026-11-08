43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε ξυπόλυτος με στολή αρχαίου πολεμιστή ο τελευταίος δρομέας

Λίγο μετά τις 18.00 ο 75χρονος Ιδομενέας Αβραμάκης, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους, πέρασε τη γραμμή τερματισμού - Έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται - Το σύνθημά του είναι «τρέξε για να μην σε τρέχουν»