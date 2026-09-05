Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα
Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα
Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης, στην Ανδραβίδα - Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις - Εσπευσμένα επέστρεψε στην Αθήνα από τη ΔΕΘ ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας
Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εκτίναξης.
Στην επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τον θάνατο των δύο πιλότων αναφέρεται:
«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».
Ο επισμηναγός, με καταγωγή από τον Πύργο και πατέρας ενός παιδιού ήταν γιος αεροπόρου. Ο Σμηναγός είχε καταγωγή από την Πάτρα. Στις Ένοπλες Δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα. Στην Αθήνα επέστρεψε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, αναβάλλοντας την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθώνη.
Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4).
Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Ως τώρα δεν υπάρχει εικόνα από το συνεργείο που έχει σπεύσει για την έρευνα. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο από την επίδειξη και την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους Phantom:
Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση, ενώ, οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.
Στην επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τον θάνατο των δύο πιλότων αναφέρεται:
«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».
Ο επισμηναγός, με καταγωγή από τον Πύργο και πατέρας ενός παιδιού ήταν γιος αεροπόρου. Ο Σμηναγός είχε καταγωγή από την Πάτρα. Στις Ένοπλες Δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα. Στην Αθήνα επέστρεψε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, αναβάλλοντας την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθώνη.
Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4).
Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Ως τώρα δεν υπάρχει εικόνα από το συνεργείο που έχει σπεύσει για την έρευνα. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο από την επίδειξη και την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους Phantom:
#Τανάγρα συντριβή #Phantom Athens Flying Week 2026. pic.twitter.com/GEHQsnlToP— Matheol (@SMatheol) September 5, 2026
A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x— Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο και ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.
Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο.
Η ιστορία του Phantom στην ελληνική Πολεμική ΑεροπορίαΤο F-4 Phantom II αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά μαχητικά αεροσκάφη στην ιστορία της αεροπορίας. Πρόκειται για ένα διθέσιο, δικινητήριο μαχητικό πολλαπλού ρόλου αμερικανικής κατασκευής, το οποίο σχεδιάστηκε για να εκτελεί αποστολές αεροπορικής υπεροχής, αναχαίτισης, βομβαρδισμού και αναγνώρισης.
Τα πρώτα F-4 βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ η Πολεμική Αεροπορία ενέταξε τα πρώτα ελληνικά Phantom στο δυναμικό της το 1974, στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος Peace Icarus.
Παρά το γεγονός ότι ανήκει στη δεύτερη γενιά υπερηχητικών μαχητικών, το F-4 απέκτησε νέα επιχειρησιακή ζωή μέσω εκτεταμένου εκσυγχρονισμού. Συνολικά 36 ελληνικά Phantom αναβαθμίστηκαν με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στο πλαίσιο του προγράμματος Peace Icarus 2000 (PI2000), επιτρέποντας την παράταση της επιχειρησιακής τους παρουσίας και τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων όπλων.
Σήμερα τα F-4E Phantom επιχειρούν από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, όπου αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό της 338 Μοίρας «Άρης».
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του F-4E PhantomΤο F-4E Phantom διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων, με τον πιλότο και τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων να συνεργάζονται για την εκτέλεση των αποστολών.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Πλήρωμα: 2 άτομα
Κινητήρες: 2 General Electric J79 turbojet με μετάκαυση
Ώση: περίπου 17.900 λίβρες
Εκπέτασμα πτερύγων: 11,7 μέτρα
Μήκος: 19,1 μέτρα
Μέγιστη ταχύτητα: 2.370 χλμ./ώρα (Mach 2,2)
Μέγιστο επιχειρησιακό ύψος: άνω των 15.240 μέτρων (50.000 πόδια)
Η Ελλάδα παρήγγειλε το 1972 τα πρώτα 36 αεροσκάφη F-4E Phantom μέσω του προγράμματος Peace Icarus I. Τα αεροσκάφη αυτά εξόπλισαν δύο πολεμικές μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας: την 338 Μοίρα Δίωξης/Βομβαρδισμού και την 339 Μοίρα Παντός Καιρού.
Η πορεία του Phantom στην Πολεμική Αεροπορία
Τα πρώτα έξι ελληνικά F-4E προσγειώθηκαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης την Παρασκευή 5 Απριλίου 1974. Το πρώτο αεροσκάφος που έφτασε στην Ανδραβίδα έφερε τον αύξοντα αριθμό 72-01500 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Το 1977 η Πολεμική Αεροπορία ενίσχυσε περαιτέρω τον στόλο της, παραγγέλνοντας επιπλέον 18 F-4E και 6 αναγνωριστικά RF-4E, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες κρούσης και φωτοαναγνώρισης.
Το 1990, στο πλαίσιο της μείωσης του αμερικανικού αμυντικού στόλου, παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα 28 F-4E της Εθνοφρουράς της Ιντιάνα, μέσω της συμφωνίας Southeastern Regional Agreement (SRA). Τα αεροσκάφη αυτά διέθεταν ήδη αναβαθμισμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων το σύστημα ναυτιλίας και βομβαρδισμού Navigation & Weapons Delivery System (NWDS), που τους έδινε σημαντικά αυξημένες δυνατότητες προσβολής επίγειων στόχων.
Η μεγάλη αναβάθμιση των PhantomΣτα τέλη του 1997, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες υπηρεσίας, αποφασίστηκε η αναβάθμιση των ελληνικών Phantom προκειμένου να παραμείνουν επιχειρησιακά και ανταγωνιστικά.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο βασικούς άξονες:
Structure Life Extension Program (SLEP) για τη δομική ενίσχυση των αεροσκαφών.
Avionics Upgrade Program (AUP) για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και των μαχητικών δυνατοτήτων.
Η σύμβαση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 1998 μεταξύ της γερμανικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας DASA και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).
Η αναβάθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων:
νέο ραντάρ AN/APG-65GR,
νέο υπολογιστή αποστολής,
σύστημα HUD,
έγχρωμες οθόνες πολλαπλών λειτουργιών,
σύστημα GPS/INS,
νέο σύστημα αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF),
σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών,
καταγραφέα εικόνας και δεδομένων.
Οι αλλαγές αυτές επέτρεψαν στα ελληνικά Phantom να μεταφέρουν σύγχρονα όπλα, όπως τους πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM, αλλά και προηγμένα όπλα αέρος-εδάφους.
Το κόστος του προγράμματος ανήλθε περίπου στα 315 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη απέκτησαν την ονομασία F-4E Peace Icarus 2000.
Το πρώτο αναβαθμισμένο F-4E πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στις 28 Απριλίου 1999. Στις 18 Δεκεμβρίου 2002 παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής του προγράμματος, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα.
Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η Πολεμική Αεροπορία συγκέντρωσε τα αναβαθμισμένα Phantom στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, όπου συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι σήμερα.
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