Από το οκτάγωνο στον δρόμο: Πρώην μαχητής του UFC και νυν αστυνομικός «ξάπλωσε» με μία κίνηση οδηγό που τον προκάλεσε, δείτε βίντεο

Από το οκτάγωνο στο αστυνομικό σώμα

Ο πρώην μαχητής του UFC του ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά του θα είχε συνέπειες και του είπε: «Είσαι ένα βήμα μακριά από το να το κάνεις χειρότερο για σένα».Ο άνδρας, ωστόσο, συνέχισε να κινείται προς το μέρος του. Τότε ο Μοράες χρησιμοποίησε τεχνική από τις πολεμικές τέχνες, εκτελώντας μια ρίψη, με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσει στο έδαφος με μία κίνηση.Άλλοι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως και του πέρασαν χειροπέδες.Ο Μάρλον «Magic» Μοράες είχε σημαντική καριέρα στις Μικτές Πολεμικές Τέχνες, αγωνιζόμενος αρχικά στη διοργάνωση World Series of Fighting πριν μεταπηδήσει στο UFC.Το 2024 εντάχθηκε στο αστυνομικό σώμα της Ντέιβι στη Φλόριντα και αργότερα την ίδια χρονιά μετακινήθηκε στην αστυνομία της Κοραλ Σπρινγκς.Η δημοσιοποίηση του βίντεο συνέπεσε μάλιστα με την επιστροφή του Μοράες στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τριετή αποχή.Ο πρώην αθλητής επέστρεψε στο ρινγκ σε διοργάνωση της βραζιλιάνικης LMC, όπου αντιμετώπισε τον Μαξιμιλιάνο Πέρεζ στο Σάο Πάολο και επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών στο main event.