Από το οκτάγωνο στον δρόμο: Πρώην μαχητής του UFC και νυν αστυνομικός «ξάπλωσε» με μία κίνηση οδηγό που τον προκάλεσε, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
UFC Αστυνομικός Φλόριντα πολεμικές τέχνες ΜΜΑ

Από το οκτάγωνο στον δρόμο: Πρώην μαχητής του UFC και νυν αστυνομικός «ξάπλωσε» με μία κίνηση οδηγό που τον προκάλεσε, δείτε βίντεο

Ο Μάρλον «Magic» Μοράες, πρώην πρωταθλητής του UFC, ακινητοποίησε με λαβή τον άνδρα που τον απείλησε κατά τη διάρκεια ελέγχου στη Φλόριντα

Από το οκτάγωνο στον δρόμο: Πρώην μαχητής του UFC και νυν αστυνομικός «ξάπλωσε» με μία κίνηση οδηγό που τον προκάλεσε, δείτε βίντεο
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Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού στη Φλόριντα καταγράφει τη στιγμή που ένας πρώην μαχητής του UFC και νυν αστυνομικός ακινητοποιεί έναν επιθετικό οδηγό, ο οποίος τον προκάλεσε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Ο Μάρλον «Magic» Μοράες, πρώην αθλητής των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (ΜΜΑ) και νυν αστυνομικός στην Κοραλ Σπρινγκς της Φλόριντα, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ιδιαίτερα επιθετικό οδηγό κατά τη διάρκεια ελέγχου, όταν η κατάσταση ξέφυγε και μετατράπηκε σε σωματική αντιπαράθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα σώματος αστυνομικού και το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον λόγω του παρελθόντος του Μοράες ως επαγγελματία μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών.



Οι προκλήσεις πριν την αναμέτρηση

Όλα ξεκίνησαν στις 27 Μαρτίου, κατά τις απογευματινές ώρες, όταν ο οδηγός σταμάτησε από αστυνομικούς στη Νότια Φλόριντα.

Στο βίντεο ακούγεται ο άνδρας να απευθύνεται επιθετικά σε γυναίκα αστυνομικό, λέγοντάς της: «Σκάσε. Σου είπα ότι δεν οδηγώ εγώ».

Λίγο αργότερα, ο οδηγός στράφηκε προς τον Μοράες και πλησίασε πολύ κοντά στο πρόσωπο του πρώην μαχητή, λέγοντάς του: «Μην είσαι έτσι. Μην είσαι κότα».

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Ο Μοράες προσπάθησε αρχικά να τον απομακρύνει, προκειμένου να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης.

Όταν ο άνδρας ενημερώθηκε ότι το όχημά του θα ρυμουλκούνταν, συνέχισε τις προκλήσεις, απευθυνόμενος σε άλλον αστυνομικό και λέγοντάς του: «Ω, κι εσύ κότα είσαι».

Λίγες στιγμές αργότερα, ο Μοράες τον προειδοποίησε να μην κάνει άλλα βήματα προς το μέρος του.

«Δεν είσαι ο μεγάλος αδελφός», απάντησε ο άνδρας, πριν προσθέσει: «Μπορώ να σε διαλύσω».

Ο πρώην μαχητής του UFC του ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά του θα είχε συνέπειες και του είπε: «Είσαι ένα βήμα μακριά από το να το κάνεις χειρότερο για σένα».

Ο άνδρας, ωστόσο, συνέχισε να κινείται προς το μέρος του. Τότε ο Μοράες χρησιμοποίησε τεχνική από τις πολεμικές τέχνες, εκτελώντας μια ρίψη, με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσει στο έδαφος με μία κίνηση.



Άλλοι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως και του πέρασαν χειροπέδες.

Από το οκτάγωνο στο αστυνομικό σώμα

Ο Μάρλον «Magic» Μοράες είχε σημαντική καριέρα στις Μικτές Πολεμικές Τέχνες, αγωνιζόμενος αρχικά στη διοργάνωση World Series of Fighting πριν μεταπηδήσει στο UFC.

Το 2024 εντάχθηκε στο αστυνομικό σώμα της Ντέιβι στη Φλόριντα και αργότερα την ίδια χρονιά μετακινήθηκε στην αστυνομία της Κοραλ Σπρινγκς.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συνέπεσε μάλιστα με την επιστροφή του Μοράες στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τριετή αποχή.

Ο πρώην αθλητής επέστρεψε στο ρινγκ σε διοργάνωση της βραζιλιάνικης LMC, όπου αντιμετώπισε τον Μαξιμιλιάνο Πέρεζ στο Σάο Πάολο και επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών στο main event.

“Magic” Marlon Moraes x Maximiliano “Demonio” | LUTA COMPLETA | MAIN-EVENT LMC 2
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