Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Επιχείρηση διάσωσης 44 αλλοδαπών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Επιχείρηση διάσωσης 44 αλλοδαπών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex
Περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στο Κρητικό Πέλαγος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
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