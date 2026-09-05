Αγωγιάτες επιτέθηκαν σε ακτιβίστριες στη Σαντορίνη που διαμαρτύρονταν για τη χρήση γαϊδουριών στη μεταφορά τουριστών, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την καταγγελία τους οι αγωγιάτες κατέστρεψαν τα πανό τους, τις έσπρωξαν στις σκάλες και χτύπησαν μία από τις γυναίκες στο πρόσωπο