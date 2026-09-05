Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από θεατές του air show
Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από θεατές του air show.
Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που έπαιρνε μέρος στο air show να πετά χαμηλά και αριστερόστροφα, να χάνει ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος.
Δείτε βίντεο
Σε δεύτερο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ολόκληρη η πτήση του Phantom.
Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που έπαιρνε μέρος στο air show να πετά χαμηλά και αριστερόστροφα, να χάνει ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος.
Δείτε βίντεο
Σε δεύτερο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ολόκληρη η πτήση του Phantom.
Λίγη ώρα μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους οι διοργανωτές ανακοίνωσαν στους θεατές την πτώση του Phantom και ότι το air show ματαιώνεται.
A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x— Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026
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