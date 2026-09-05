Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
Phantom Τανάγρα Συντριβή αεροπλάνου Βίντεο F-4E Phantom

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από θεατές του air show

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα
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Η στιγμή της  συντριβής του  Phantom στην Τανάγρα έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  από θεατές του air show.

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που έπαιρνε μέρος στο air show να πετά χαμηλά και αριστερόστροφα, να χάνει ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. 

Δείτε βίντεο


Σε δεύτερο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ολόκληρη η πτήση του Phantom.


Λίγη ώρα μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους οι διοργανωτές ανακοίνωσαν στους θεατές την πτώση του Phantom και ότι το air show ματαιώνεται.

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