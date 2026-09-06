Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε παρουσιάστρια για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στην Αίγυπτο

Η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε έφεση

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά και ότι τα είδε για πρώτη φορά όταν της παρουσιάστηκαν φωτογραφίες τους από τις Αρχές.Παρά την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης.Η Αίγυπτος εφαρμόζει τη θανατική ποινή σε συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τρομοκρατία, οι ανθρωποκτονίες και η διακίνηση ναρκωτικών.