Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε παρουσιάστρια για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στην Αίγυπτο
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος Παρουσιάστρια Θανατική ποινή Ναρκωτικά

Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε παρουσιάστρια για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στην Αίγυπτο

Η Σάρα Χαλίφα και ακόμη 11 άτομα κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να παρήγαγε και να διακινούσε συνθετικά ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 750 κιλά ουσιών και πρώτων υλών

Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε παρουσιάστρια για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στην Αίγυπτο
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Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε στην Αίγυπτο η γνωστή στη χώρα παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα, μετά την καταδίκη της σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις Αρχές της χώρας.

Δικαστήριο του Καΐρου επέβαλε την ποινή του θανάτου διά απαγχονισμού στην 39χρονη παρουσιάστρια και σε ακόμη 11 κατηγορούμενους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δημιουργία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.


Η απόφαση αφορά υπόθεση που τα αιγυπτιακά μέσα έχουν χαρακτηρίσει ως «μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών», ενώ η τελική ετυμηγορία εκδόθηκε μετά τη διαδικασία διαβούλευσης με τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις θανατικής ποινής στη χώρα.

Οι κατηγορίες για παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Χαλίφα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν ότι δημιούργησαν δίκτυο για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία τους.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών, ενώ εντοπίστηκαν επίσης χώροι που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια, καθώς και όπλα και πυρομαχικά χωρίς άδεια.
Κλείσιμο

Η τηλεοπτική παρουσία και η διπλή ζωή 

Η Σάρα Χαλίφα έγινε γνωστή στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την εκπομπή «Mission Impossible», η οποία είχε θεματολογία γύρω από ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της δραστηριότητα, διατηρούσε κλινική αισθητικής χειρουργικής και εταιρεία παραγωγής εκδηλώσεων.


Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά και ότι τα είδε για πρώτη φορά όταν της παρουσιάστηκαν φωτογραφίες τους από τις Αρχές.

Η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε έφεση

Παρά την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης.

Η Αίγυπτος εφαρμόζει τη θανατική ποινή σε συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τρομοκρατία, οι ανθρωποκτονίες και η διακίνηση ναρκωτικών.
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