Στη σύλληψη ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος πέταξε πλαστικό μπουκάλι με νερό προς παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ηρακλή και ΑΕΚ στη, προχώρησαν χθες Σάββατο οι αστυνομικές αρχές.Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, την ώρα που ένας από τους παίκτες κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.Τότε, ο 61χρονος, ο οποίος παρακολουθούσε την αναμέτρηση, εκτόξευσε προς το μέρος του ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό. Ωστόσο, το αντικείμενο δεν πέτυχε τον παίκτη και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου.Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.