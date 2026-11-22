Αναλυτικά οι αλλαγές στον ΚΟΚ: Τι προβλέπεται για πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και νέους οδηγούς

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο έως τις 7 Δεκεμβρίου - Μειώνεται σε συγκεκριμένη παράβαση η διάρκεια αφαίρεσης άδειας από έναν χρόνο σε έναν μήνα, νέοι κανόνες για τα supercars - Γ. Κώτσηρας: «Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα»