Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το βράδυ που η Τζένιφερ Λόρενς του ψιθύρισε να φύγει από το δείπνο πριν τον γάμο της: Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το βράδυ που η Τζένιφερ Λόρενς του ψιθύρισε να φύγει από το δείπνο πριν τον γάμο της: Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε πως η συνάδελφός του ανησυχούσε για εκείνον - «Φοβόταν ότι δεν περνούσα καλά, αλλά ήμουν εντάξει», είπε
Για το βράδυ που η Τζένιφερ Λόρενς ψιθύρισε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να φύγει από το δείπνο πριν τον γάμο της μίλησε ο ηθοποιός, δηλώνοντας πως ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απάντησε για το περιστατικό ενώ περνούσε από ανιχνευτή ψεύδους σε βίντεο του Vanity Fair, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο «Focker-in-Law», Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε και εξήγησε πως η ηθοποιός τότε ανησυχούσε πως δεν περνούσε καλά.
Η Γκράντε του έθεσε την ερώτηση: «Μια διάσημη ηθοποιός είπε ότι σου ζήτησε να φύγεις από το δείπνο πριν από τον γάμο της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσες καλά». «Ναι», απάντησε ο ηθοποιός, με την τραγουδίστρια να τον ρωτά έπειτα γελώντας: «Θα έλεγες ότι είχες ένα RBF, δηλαδή ένα “resting bitch face”;».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός τότε εξήγησε πως διασκέδαζε εκείνο το βράδυ του 2019, ωστόσο είχε γνωστούς, γι' αυτό και η Λόρενς θέλησε να τον καθησυχάσει και να τον διαβεβαιώσει πως ακόμη κι αν ήθελε να αποχωρήσει δεν θα υπήρχε πρόβλημα: «Όχι, στην πραγματικότητα περνούσα μια χαρά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζα εκεί. Δεν γνώριζα κανέναν. Ήταν το πάρτι τους. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να βρίσκεσαι. Ήταν ένα από αυτά τα αρχοντικά του Upper East Side που έχουν μετατραπεί σε μουσείο. Ήταν όμορφο που η Τζένιφερ ήταν τόσο ευαίσθητη απέναντι στην κατάστασή μου και ανησύχησε ότι δεν περνούσα καλά. Αλλά ήμουν εντάξει», είπε, με τον ανιχνευτή φεύδους να επιβεβαιώνει πως ήταν ειλικρινής.
Η Τζένιφερ Λόρενς παντρεύτηκε τον Κουκ Μαρόνι τον Οκτώβριο του 2019, σε μια λαμπερή τελετή στο ιστορικό Belcourt of Newport Mansion στο Ρόουντ Άιλαντ, παρουσία πολλών διάσημων καλεσμένων.
Σε συνέντευξή της στο E! News τέσσερα χρόνια αργότερα είχε μιλήσει για το περιστατικό με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επισημαίνοντας: «Κοίταξα προς τα εκεί και είδα τον Ρομπ, ο οποίος δεν γνώριζε κανέναν και κάπως περιφερόταν, και αμέσως σκέφτηκα “Όχι, αυτό δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει. Δεν θέλω να είναι εδώ”. Πήγα, λοιπόν, κοντά του και του ψιθύρισα “Πήγαινε σπίτι”. Και ήταν ευγενικός, μίλησε με τους γονείς μου και ήταν τυπικός, αλλά εγώ του έλεγα “Πήγαινε”».
Ο Ντε Νίρο τελικά έφυγε από το δείπνο και, όπως αποκάλυψε η Λόρενς, «αυτό πραγματικά με έκανε να νιώσω καλύτερα».
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απάντησε για το περιστατικό ενώ περνούσε από ανιχνευτή ψεύδους σε βίντεο του Vanity Fair, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο «Focker-in-Law», Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε και εξήγησε πως η ηθοποιός τότε ανησυχούσε πως δεν περνούσε καλά.
Η Γκράντε του έθεσε την ερώτηση: «Μια διάσημη ηθοποιός είπε ότι σου ζήτησε να φύγεις από το δείπνο πριν από τον γάμο της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσες καλά». «Ναι», απάντησε ο ηθοποιός, με την τραγουδίστρια να τον ρωτά έπειτα γελώντας: «Θα έλεγες ότι είχες ένα RBF, δηλαδή ένα “resting bitch face”;».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός τότε εξήγησε πως διασκέδαζε εκείνο το βράδυ του 2019, ωστόσο είχε γνωστούς, γι' αυτό και η Λόρενς θέλησε να τον καθησυχάσει και να τον διαβεβαιώσει πως ακόμη κι αν ήθελε να αποχωρήσει δεν θα υπήρχε πρόβλημα: «Όχι, στην πραγματικότητα περνούσα μια χαρά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζα εκεί. Δεν γνώριζα κανέναν. Ήταν το πάρτι τους. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να βρίσκεσαι. Ήταν ένα από αυτά τα αρχοντικά του Upper East Side που έχουν μετατραπεί σε μουσείο. Ήταν όμορφο που η Τζένιφερ ήταν τόσο ευαίσθητη απέναντι στην κατάστασή μου και ανησύχησε ότι δεν περνούσα καλά. Αλλά ήμουν εντάξει», είπε, με τον ανιχνευτή φεύδους να επιβεβαιώνει πως ήταν ειλικρινής.
Η Τζένιφερ Λόρενς παντρεύτηκε τον Κουκ Μαρόνι τον Οκτώβριο του 2019, σε μια λαμπερή τελετή στο ιστορικό Belcourt of Newport Mansion στο Ρόουντ Άιλαντ, παρουσία πολλών διάσημων καλεσμένων.
Σε συνέντευξή της στο E! News τέσσερα χρόνια αργότερα είχε μιλήσει για το περιστατικό με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επισημαίνοντας: «Κοίταξα προς τα εκεί και είδα τον Ρομπ, ο οποίος δεν γνώριζε κανέναν και κάπως περιφερόταν, και αμέσως σκέφτηκα “Όχι, αυτό δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει. Δεν θέλω να είναι εδώ”. Πήγα, λοιπόν, κοντά του και του ψιθύρισα “Πήγαινε σπίτι”. Και ήταν ευγενικός, μίλησε με τους γονείς μου και ήταν τυπικός, αλλά εγώ του έλεγα “Πήγαινε”».
Ο Ντε Νίρο τελικά έφυγε από το δείπνο και, όπως αποκάλυψε η Λόρενς, «αυτό πραγματικά με έκανε να νιώσω καλύτερα».
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