Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το βράδυ που η Τζένιφερ Λόρενς του ψιθύρισε να φύγει από το δείπνο πριν τον γάμο της: Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία