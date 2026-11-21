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Με τρεις φρεγάτες Belharra το Πολεμικό Ναυτικό το 2027: Ο «Κίμων» υποδέχεται τον «Νέαρχο» στις 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί ο «Φορμίων»
Με τρεις φρεγάτες Belharra το Πολεμικό Ναυτικό το 2027: Ο «Κίμων» υποδέχεται τον «Νέαρχο» στις 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί ο «Φορμίων»
Οι δύο φρεγάτες Belharra θα πλεύσουν παράλληλα σε μια συμβολική επίδειξη ναυτικής ισχύος – Το σχέδιο για «Υβριδικό Ναυτικό» το 2027
«Καυτό» δεκαπενθήμερο αναμένεται το επόμενο για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να αφιχθεί στην Ελλάδα η δεύτερη φρεγάτα FDI «Νέαρχος», στο πλαίσιο της πλήρους αναβάθμισης του ελληνικού πολεμικού στόλου. Τον «Νέαρχο» θα υποδεχθεί στα ανοιχτά του Σαρωνικού ο «Κίμων», η πρώτη από τις τέσσερις συνολικά φρεγάτες Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια εικόνα που δεν έχει προηγούμενο, στέλνοντας μηνύματα προβολής ναυτικής ισχύος προς όλες τις κατευθύνσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που μπορούν να μεταβάλουν μόνο για λίγες ημέρες τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο «Κίμωνας» θα υποδεχθεί τον «Νέαρχο» στα ανοιχτά με τα δύο πλοία να πλέουν παράλληλα για αρκετά λεπτά, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Η μοναδική αυτή στιγμή, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα τέλη του μήνα, καθώς πριν την έλευση του 2027 θα προετοιμάζεται να ενταχθεί πλήρως στον ελληνικό πολεμικό στόλο και ο «Φορμίωνας». Συγκεκριμένα, στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Naval Group στη Γαλλία, ενώ παράλληλα έχουν προβλεφθεί διαδικασίες αναβάθμισης όλων των φρεγατών, αλλά και αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα που θα τις υποστηρίζουν, στο πλαίσιο της πρόσκτησης και της τέταρτης φρεγάτας FDI, δηλαδή του «Θεμιστοκλή».
Βασικά χαρακτηριστικά της FDI
Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων
Μήκος: 122 μέτρα
Πλάτος: 18 μέτρα
Ταχύτητα: 27 κόμβοι
Αυτονομία: 45 ημέρες
Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που μπορούν να μεταβάλουν μόνο για λίγες ημέρες τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο «Κίμωνας» θα υποδεχθεί τον «Νέαρχο» στα ανοιχτά με τα δύο πλοία να πλέουν παράλληλα για αρκετά λεπτά, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Η μοναδική αυτή στιγμή, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα τέλη του μήνα, καθώς πριν την έλευση του 2027 θα προετοιμάζεται να ενταχθεί πλήρως στον ελληνικό πολεμικό στόλο και ο «Φορμίωνας». Συγκεκριμένα, στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Naval Group στη Γαλλία, ενώ παράλληλα έχουν προβλεφθεί διαδικασίες αναβάθμισης όλων των φρεγατών, αλλά και αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα που θα τις υποστηρίζουν, στο πλαίσιο της πρόσκτησης και της τέταρτης φρεγάτας FDI, δηλαδή του «Θεμιστοκλή».
Today, Naval Group delivered HS Nearchos, the second FDI frigate for the Hellenic Navy, in presence of @NikosDendias , Minister of National Defence of the Hellenic Republic, and @CaVautrin, Minister of the Armed Forces. pic.twitter.com/ZdfQ1E4rlD— Naval Group (@navalgroup) October 30, 2026
«Υβριδικό Ναυτικό» το 2027Και αν το 2026 ήταν το έτος της πλήρους ανανέωσης του πολεμικού στόλου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το 2027 θα είναι το έτος του «Υβριδικού» Πολεμικού Ναυτικού, αφού η ανάπτυξη αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας, αλλά και υποβρύχιων, βρίσκεται ήδη στις υψηλές προτεραιότητες του Πενταγώνου. Σε αυτό το κλίμα εντάσσεται και η επιστολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, προς την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων, με στρατηγικό στόχο το επόμενο τεχνολογικό άλμα για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.
Βασικά χαρακτηριστικά της FDI
Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων
Μήκος: 122 μέτρα
Πλάτος: 18 μέτρα
Ταχύτητα: 27 κόμβοι
Αυτονομία: 45 ημέρες
Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες
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