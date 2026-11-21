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Αστυνομικοί καταδίωξαν και συνέλαβαν οδηγό στη λεωφόρο Συγγρού: Αγνόησε το σήμα τους, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, βίντεο
Αστυνομικοί καταδίωξαν και συνέλαβαν οδηγό στη λεωφόρο Συγγρού: Αγνόησε το σήμα τους, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, βίντεο
Η οδηγός συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση
Μια «κινηματογραφική» καταδίωξη εκτυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Συγγρού.
Μεγάλη ομάδα αστυνομικών, με περιπολικά και μοτοσικλέτες, κύκλωσαν ένα ασημί OPel Corsa και κατέβασαν την οδηγό του, την οποία στη συνέχεια συνέλαβαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Η γυναίκα, η οποία έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της, έως ότου την περικύκλωσαν και την σταμάτησαν στη Συγγρού.
Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Δείτε το βίντεο:
Μεγάλη ομάδα αστυνομικών, με περιπολικά και μοτοσικλέτες, κύκλωσαν ένα ασημί OPel Corsa και κατέβασαν την οδηγό του, την οποία στη συνέχεια συνέλαβαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Η γυναίκα, η οποία έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της, έως ότου την περικύκλωσαν και την σταμάτησαν στη Συγγρού.
Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Δείτε το βίντεο:
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