Νέες αποκαλύψεις της Mail on Sunday για τον Κρίστιαν Μπρίκνερ – Πρώην συγκρατούμενός του υποστηρίζει ότι του περιέγραψε πώς απήγαγε, κακοποίησε σεξουαλικά και σκότωσε ένα μικρό κορίτσι στην Πορτογαλία

μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία αγνοείται από το 2007, έρχονται στο φως Κρίστιαν Μπρίκνερ, φέρεται να είχε παραδεχθεί σε συγκρατούμενό του ότι απήγαγε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».



Η φερόμενη ομολογία περιλαμβάνεται σε αναλυτική μαρτυρία που έδωσε στις γερμανικές αρχές τον Οκτώβριο του 2024 ο 52χρονος Λαουρέντσιου Κοντίν, πρώην διαρρήκτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είχε εκμυστηρευτεί όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κοινής κράτησής τους σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο, το 2019.







«Μου είπε ότι βρήκε ένα μικρό ξανθό κορίτσι να κοιμάται» Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κοντίν, ο Μπρίκνερ τού είχε περιγράψει ότι εισέβαλε σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.



Αντί για πολύτιμα αντικείμενα, όμως, φέρεται να εντόπισε ένα μικρό κορίτσι με ξανθά μαλλιά, το οποίο κοιμόταν.







Όπως ανέφερε ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ πανικοβλήθηκε όταν είδε μπλε φώτα, καθώς φοβήθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί. Τότε, σύμφωνα με όσα φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε, το σκότωσε.



«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο δωμάτιό μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κοντίν στη Mail on Sunday, υποστηρίζοντας ότι ο συγκρατούμενός του τού είχε μιλήσει για τη σεξουαλική του έλξη προς μικρά παιδιά.



«Μου είπε ότι ενδιαφερόταν σεξουαλικά για μικρά παιδιά και ότι συχνά έπαιρνε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του και τα κακοποιούσε σεξουαλικά», ανέφερε.



Ο Κοντίν περιέγραψε επίσης μια συζήτηση κατά την οποία ο Μπρίκνερ φέρεται να τον ρώτησε εάν ήταν δυνατόν η αστυνομία να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο.



«Μια μέρα με ρώτησε αν ήταν δυνατόν η αστυνομία να βρει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή είχε πηδήξει από αυτό κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του», υποστήριξε.



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«Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», είπε ο 52χρονος.



«Νόμιζα ότι απλώς καυχιόταν, αλλά τώρα πιστεύω ότι έλεγε την αλήθεια» Ο Κοντίν παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις αφηγήσεις του συγκρατουμένου του, θεωρώντας ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ιστορίες που επινοούσε.



«Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία με την οποία ήθελε να καυχηθεί. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι αλήθεια», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα.



Όπως εξήγησε, μόλις το 2020, όταν οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Μπρίκνερ ήταν ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, συνειδητοποίησε ότι το κορίτσι στο οποίο αναφερόταν ο πρώην συγκρατούμενός του θα μπορούσε να ήταν η τρίχρονη Βρετανίδα.



Εκείνη την περίοδο, ο Μπρίκνερ εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.



Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης τηςη οποία αγνοείται από το 2007, έρχονται στο φως μέσα από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mail on Sunday, σύμφωνα με το οποίο ο βασικός ύποπτος,φέρεται να είχε παραδεχθεί σε συγκρατούμενό του ότι απήγαγε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».Η φερόμενη ομολογία περιλαμβάνεται σε αναλυτική μαρτυρία που έδωσε στις γερμανικές αρχές τον Οκτώβριο του 2024 ο 52χρονος, πρώην διαρρήκτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είχε εκμυστηρευτεί όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κοινής κράτησής τους σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο, το 2019.Ο 49χρονος σήμερα Μπρίκνερ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για βιασμό, αποτελεί τον βασικό ύποπτο των γερμανικών αρχών για την εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν από τουριστικό κατάλυμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Ωστόσο, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση και ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κοντίν, ο Μπρίκνερ τού είχε περιγράψει ότι εισέβαλε σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.Αντί για πολύτιμα αντικείμενα, όμως, φέρεται να εντόπισε ένα μικρό κορίτσι με ξανθά μαλλιά, το οποίο κοιμόταν.Ο 52χρονος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είπε πως πήρε το παιδί και το μετέφερε με το τροχόσπιτό του, οδηγώντας επί περίπου 45 λεπτά. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, σταμάτησε το όχημα και κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.Όπως ανέφερε ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ πανικοβλήθηκε όταν είδε μπλε φώτα, καθώς φοβήθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί. Τότε, σύμφωνα με όσα φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε, το σκότωσε.«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο δωμάτιό μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κοντίν στη Mail on Sunday, υποστηρίζοντας ότι ο συγκρατούμενός του τού είχε μιλήσει για τη σεξουαλική του έλξη προς μικρά παιδιά.«Μου είπε ότι ενδιαφερόταν σεξουαλικά για μικρά παιδιά και ότι συχνά έπαιρνε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του και τα κακοποιούσε σεξουαλικά», ανέφερε.Ο Κοντίν περιέγραψε επίσης μια συζήτηση κατά την οποία ο Μπρίκνερ φέρεται να τον ρώτησε εάν ήταν δυνατόν η αστυνομία να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο.«Μια μέρα με ρώτησε αν ήταν δυνατόν η αστυνομία να βρει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή είχε πηδήξει από αυτό κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του», υποστήριξε.Όταν τον ρώτησε τι είχε κάνει, ο Μπρίκνερ φέρεται να του περιέγραψε ότι είχε διαφύγει από διαμέρισμα στο ισόγειο μαζί με ένα κορίτσι.«Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», είπε ο 52χρονος.Ο Κοντίν παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις αφηγήσεις του συγκρατουμένου του, θεωρώντας ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ιστορίες που επινοούσε.«Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία με την οποία ήθελε να καυχηθεί. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι αλήθεια», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα.Όπως εξήγησε, μόλις το 2020, όταν οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Μπρίκνερ ήταν ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, συνειδητοποίησε ότι το κορίτσι στο οποίο αναφερόταν ο πρώην συγκρατούμενός του θα μπορούσε να ήταν η τρίχρονη Βρετανίδα.Εκείνη την περίοδο, ο Μπρίκνερ εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο Κοντίν έχει δώσει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Γερμανίας (BKA) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Μπρίκνερ φέρεται να σκότωσε το κορίτσι.



Η εφημερίδα αναφέρει ότι γνωρίζει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά έχει επιλέξει να μην τις δημοσιοποιήσει.



Οι έρευνες των αρχών επτά μήνες μετά τη μαρτυρία Η κατάθεση του Κοντίν στις γερμανικές αρχές πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, μετά τη δίκη του Μπρίκνερ στο Μπράουνσβαϊγκ.



Στη συγκεκριμένη δίκη, ο Γερμανός είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για τον βιασμό άλλης γυναίκας στο Αλγκάρβε και για περιστατικά επίδειξης των γεννητικών του οργάνων σε παιδιά. Ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.



Επτά μήνες μετά τη μαρτυρία του Κοντίν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί εξασφάλισαν δικαστικά εντάλματα για τη διεξαγωγή νέων ερευνών σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λάγκος, στη νότια Πορτογαλία.



Οι έρευνες διήρκεσαν τρεις ημέρες και επικεντρώθηκαν σε περιοχή περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν κατά την εξαφάνιση της Μαντλίν.



Η περιοχή βρισκόταν επίσης κοντά σε μια καλύβα στην οποία είχε διαμείνει στο παρελθόν ο Μπρίκνερ.



Παρά την κινητοποίηση των αρχών, οι έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο σημαντικό εύρημα.



Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει εάν η κατάθεση του Κοντίν αποτέλεσε την αιτία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εάν οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους και άλλα στοιχεία.



Ο Μπρούκνερ παραδέχθηκε ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο της εξαφάνισης Μία ακόμη σημαντική πληροφορία που επικαλείται η Mail on Sunday αφορά όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Μπρίκνερ στη βρετανική εφημερίδα τον Σεπτέμβριο.



Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Μαντλίν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 137 μέτρων από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club.



Οι γερμανικές αρχές είχαν υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι ο ύποπτος βρισκόταν κοντά στο σημείο της εξαφάνισης, επικαλούμενες δεδομένα κινητής τηλεφωνίας που τον τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή.



Ο Μπρούκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την ολοκλήρωση της ποινής του για τον βιασμό της ηλικιωμένης γυναίκας.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο δικηγόρος του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των νέων ισχυρισμών.



Η εξαφάνιση που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007 Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, λίγες ημέρες πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της, από το τουριστικό διαμέρισμα όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.



Οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, βρίσκονταν εκείνο το βράδυ σε κοντινό εστιατόριο, όταν διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι είχε εξαφανιστεί.



Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια διεθνή κινητοποίηση και παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις παιδιών.



Το 2020, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν τον Κρίστιαν Μπρίκνερ βασικό ύποπτο και εκτιμούν ότι η Μαντλίν είναι νεκρή, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει τη σορό της.



Οι νέοι ισχυρισμοί του πρώην συγκρατουμένου του προσθέτουν μία ακόμη μαρτυρία στην πολύχρονη έρευνα, χωρίς όμως να αποτελούν απόδειξη ότι ο Μπρίκνερ ευθύνεται για την εξαφάνιση ή τη δολοφονία του παιδιού.



Μέχρι σήμερα, ο Γερμανός δεν έχει κατηγορηθεί για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.