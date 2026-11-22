OpenCar: Με μια πινακίδα βλέπετε χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ και ασφάλεια αυτοκινήτου, τι αλλάζει στη νέα υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και αυτοματοποιημένη πρόσβαση μέσω API – Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα πολίτες και επιχειρήσεις