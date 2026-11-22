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Θεσσαλονίκη: 16χρονος επιχείρησε να εξαπατήσει 14χρονη και να της πάρει κοσμήματα αλλά έγινε αντιληπτός από ένοικο της πολυκατοικίας
Θεσσαλονίκη: 16χρονος επιχείρησε να εξαπατήσει 14χρονη και να της πάρει κοσμήματα αλλά έγινε αντιληπτός από ένοικο της πολυκατοικίας
Άγνωστη τηλεφώνησε στην ανήλικη παριστάνοντας την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα του σπιτιού – Δύο άτομα περίμεναν να τα παραλάβουν, αλλά έγιναν αντιληπτά από τον ένοικο
Στη σύλληψη ενός 16χρονου που επιχείρησε μαζί με συνεργό του να αποσπάσει κοσμήματα από μια 14χρονη στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης προχώρησε η αστυνομία, χάρη στην παρατηρητικότητα ενός ενοίκου πολυκατοικίας. Η ανήλικη είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα, η οποία παρίστανε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα τα κοσμήματα του σπιτιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος και ο συνεργός του μπήκαν στην πολυκατοικία όπου διαμένει η 14χρονη και περίμεναν να παραλάβουν τη σακούλα με τα τιμαλφή.
Ωστόσο, η παρουσία των δύο ατόμων στην πολυκατοικία προκάλεσε τις υποψίες ενός ενοίκου, ο οποίος τους πλησίασε και άρχισε να τους κάνει ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συγκράτησε τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.
Οι πληροφορίες που έδωσε αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 16χρονο.
Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος και ο συνεργός του μπήκαν στην πολυκατοικία όπου διαμένει η 14χρονη και περίμεναν να παραλάβουν τη σακούλα με τα τιμαλφή.
Ωστόσο, η παρουσία των δύο ατόμων στην πολυκατοικία προκάλεσε τις υποψίες ενός ενοίκου, ο οποίος τους πλησίασε και άρχισε να τους κάνει ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συγκράτησε τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.
Οι πληροφορίες που έδωσε αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 16χρονο.
Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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