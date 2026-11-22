Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Ο Λεάντρο Παρέδες λιποθύμησε στον αέρα ενώ έδινε τηλεοπτική συνέντευξη μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana
Ο Λεάντρο Παρέδες λιποθύμησε στον αέρα ενώ έδινε τηλεοπτική συνέντευξη μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana
Ο 32χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στις κάμερες - Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία στην Κολομβία, η άμεση παρέμβαση των γιατρών και το μήνυμά του μετά το περιστατικό
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Κολομβία, όταν ο Λεάντρο Παρέδες κατέρρευσε την ώρα που παραχωρούσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana από την Μπόκα Τζούνιορς.
Ο 32χρονος Αργεντινός μέσος, πρώην ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της χώρας του το 2022, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη της Μπόκα με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε χθες στην Μπαρανκίγια.
Όπως φαίνεται στα πλάνα της τηλεοπτικής μετάδοσης, ο Παρέδες άρχισε να χάνει την ισορροπία του και στη συνέχεια σωριάστηκε στο έδαφος, με τον δημοσιογράφο που του έπαιρνε συνέντευξη να προσπαθεί να τον συγκρατήσει.
Αμέσως έσπευσαν κοντά του μέλη του ιατρικού επιτελείου, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ο ποδοσφαιριστής συνήλθε και κατάφερε να κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια χωρίς βοήθεια, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στους πανηγυρισμούς της ομάδας του.
Πριν από τον τελικό, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει το 80%.
Ο Αργεντινός μέσος αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια ένταση.
Ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Ροδόλφο Αρουαμπαρένα, αποκάλυψε ότι είχε αντιληφθεί την αδιαθεσία του ποδοσφαιριστή πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
«Ένιωσε ζάλη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο διάλειμμα βελτιώθηκε λίγο, αλλά μετά από δέκα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσες να δεις ότι δυσκολευόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά την αρχική ανησυχία, η κατάσταση του Παρέδες βελτιώθηκε μετά την παροχή ιατρικής βοήθειας.
Ο 32χρονος Αργεντινός μέσος, πρώην ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της χώρας του το 2022, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη της Μπόκα με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε χθες στην Μπαρανκίγια.
🚨| Leandro Paredes fainted during a live interview with DSports, leaving those present concerned. 😳🎙️— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 22, 2026
Fortunately, the Argentine midfielder is doing well now. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/NZaxiasbta
Αμέσως έσπευσαν κοντά του μέλη του ιατρικού επιτελείου, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ο ποδοσφαιριστής συνήλθε και κατάφερε να κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια χωρίς βοήθεια, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στους πανηγυρισμούς της ομάδας του.
Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώναΟ Παρέδες είχε παρουσιάσει σημάδια εξάντλησης ήδη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην Μπαρανκίγια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές για τους ποδοσφαιριστές.
Πριν από τον τελικό, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει το 80%.
Ο Αργεντινός μέσος αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια ένταση.
Ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Ροδόλφο Αρουαμπαρένα, αποκάλυψε ότι είχε αντιληφθεί την αδιαθεσία του ποδοσφαιριστή πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
«Ένιωσε ζάλη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο διάλειμμα βελτιώθηκε λίγο, αλλά μετά από δέκα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσες να δεις ότι δυσκολευόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά την αρχική ανησυχία, η κατάσταση του Παρέδες βελτιώθηκε μετά την παροχή ιατρικής βοήθειας.
Το μήνυμα του Παρέδες μετά την κατάρρευσηΟ ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους και όσους ανησύχησαν για την υγεία του, δημοσιεύοντας μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, ήταν απλώς μια ζάλη», έγραψε μετά τον αγώνα, δίνοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκαλέσει το περιστατικό.
Ιστορική κατάκτηση για την Μπόκα ΤζούνιορςΓια την ιστορία το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιστορική βραδιά για την Μπόκα Τζούνιορς, η οποία επικράτησε με 2-0 της βραζιλιάνικης Ατλέτικο Μινέιρο και κατέκτησε το Copa Sudamericana.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα της Αργεντινής έβαλε τέλος σε μια περίοδο 18 ετών χωρίς διεθνή τίτλο, πανηγυρίζοντας το 19ο διεθνές τρόπαιο της ιστορίας της.
Παράλληλα, έγινε ο σύλλογος με τους περισσότερους διεθνείς τίτλους στη Νότια Αμερική από το 1960, ξεπερνώντας την Ιντεπεντιέντε, η οποία έχει κατακτήσει 18.
Ο Παρέδες, που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Μπόκα Τζούνιορς πριν μετακομίσει στην Ευρώπη το 2015, επέστρεψε στον σύλλογο στον οποίο αναδείχθηκε και κατάφερε να πανηγυρίσει έναν σημαντικό διεθνή τίτλο, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε και από την περιπέτεια της υγείας του.
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