Το μήνυμα του Παρέδες μετά την κατάρρευση

Ιστορική κατάκτηση για την Μπόκα Τζούνιορς

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους και όσους ανησύχησαν για την υγεία του, δημοσιεύοντας μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, ήταν απλώς μια ζάλη», έγραψε μετά τον αγώνα, δίνοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκαλέσει το περιστατικό.Για την ιστορία το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιστορική βραδιά για την Μπόκα Τζούνιορς, η οποία επικράτησε με 2-0 της βραζιλιάνικης Ατλέτικο Μινέιρο και κατέκτησε το Copa Sudamericana.Με τη νίκη αυτή, η ομάδα της Αργεντινής έβαλε τέλος σε μια περίοδο 18 ετών χωρίς διεθνή τίτλο, πανηγυρίζοντας το 19ο διεθνές τρόπαιο της ιστορίας της.Παράλληλα, έγινε ο σύλλογος με τους περισσότερους διεθνείς τίτλους στη Νότια Αμερική από το 1960, ξεπερνώντας την Ιντεπεντιέντε, η οποία έχει κατακτήσει 18.Ο Παρέδες, που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Μπόκα Τζούνιορς πριν μετακομίσει στην Ευρώπη το 2015, επέστρεψε στον σύλλογο στον οποίο αναδείχθηκε και κατάφερε να πανηγυρίσει έναν σημαντικό διεθνή τίτλο, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε και από την περιπέτεια της υγείας του.