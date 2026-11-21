Σφραγίστηκε το νυχτερινό κέντρο NOX όπου εμφανίζονται Βανδή - Θεοδωρίδου
Σφραγίστηκε το νυχτερινό κέντρο NOX όπου εμφανίζονται Βανδή - Θεοδωρίδου
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του, αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια
Σφραγίστηκε το νυχτερινό κατάστημα NOX όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, από τον δήμο Αθηναίων.
Το νυχτερινό κέντρο όπου ξεκίνησαν εμφανίσεις οι δύο τραγουδίστριες την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και βρίσκεται στην Ιερά Οδό είχε σφραγιστεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του, αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες (20/11), διαπιστώθηκε ότι η σφραγίδα, η οποία είχε τοποθετηθεί στο κατάστημα είχε αφαιρεθεί και για αυτό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο σημείο έσπευσε μικτό κλιμάκιο, αποτελούμενο από στελέχη του Δήμου, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να σφραγιστεί εκ νέου.
Άγνωστο παραμένει το πότε θα επαναλειτουργήσει το νυχτερινό κέντρο ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της επιχείρησης.
Το νυχτερινό κέντρο όπου ξεκίνησαν εμφανίσεις οι δύο τραγουδίστριες την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και βρίσκεται στην Ιερά Οδό είχε σφραγιστεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του, αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες (20/11), διαπιστώθηκε ότι η σφραγίδα, η οποία είχε τοποθετηθεί στο κατάστημα είχε αφαιρεθεί και για αυτό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
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Στο σημείο έσπευσε μικτό κλιμάκιο, αποτελούμενο από στελέχη του Δήμου, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να σφραγιστεί εκ νέου.
Άγνωστο παραμένει το πότε θα επαναλειτουργήσει το νυχτερινό κέντρο ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της επιχείρησης.
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