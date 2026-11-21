Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του, αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια