Ο γνωστός νομικός, τέλος, έκανε αναφορά στη φράση «ζαμέ Κορωπί» που έγινε viral τον Δεκέμβριο του 2022, όταν έκανε δηλώσεις στις Βρυξέλλες για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και του Qatargate και θέλησε να πει στα γαλλικά «n'a jamais été corrompue», για να τονίσει πως η πελάτισσά του «δεν διεφθάρη ποτέ».«Δεν υπάρχουν λεφτά, αν υπήρχαν θα τα είχαν βρεί. Ποτέ δεν δωροδοκήθηκε η Καϊλή», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την αθώωση της Εύας Καϊλή, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Μάιο του 2023.«Τότε που το είπα ζαμέ Κορωπί, η ουσία είναι ότι δικαιώθηκα γι' αυτή τη φράση», πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Τέσσερα χρόνια δεν βρήκαν τίποτα και δεν θα βρουν» σχετικά με την υπόθεση.