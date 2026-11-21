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Τραγωδία στην περιφερειακή Υμηττού: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε στα διόδια, βίντεο
Τραγωδία στην περιφερειακή Υμηττού: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε στα διόδια, βίντεο
Ο 70χρονος οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διόδια, στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.
Ο 70χρονος οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Ο 70χρονος οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, με χρήση διασωστικής σειράς, από EIX όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον Περιφερειακό Υμηττού. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 21, 2026
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