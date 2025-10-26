Ο Ολυμπιακός έτρεξε, ο Κοστινια οργίασε και ο Ταρέμι χόρεψε

Ο κυριότερος λόγος ήταν, πως συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε πολύ καλό βράδυ. Όχι όλοι, όμως κάποιοι έκαναν παιχνίδι που αρκούσε για να οδηγήσουν τους συμπαίκτες τους σε ασφαλή μονοπάτια. Στην γενική εικόνα της αναμέτρησης , πέρα από τα αναμενόμενα περί έντασης πάθους και λοιπών συνθηκών, οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν να διασκεδάσουν 100% τις εντυπώσεις μετά την βαριά ήττα στην Βαρκελώνη. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» ναι μεν έριξαν έξι στην Αμπερντίν, αλλά προέρχονταν πρωταθληματικά από την σφαλιάρα στο σπίτι τους με τον ΠΑΟΚ.Και ενώ τα ρεπορτάζ, έδιναν τριάδα στα «ερυθρόλευκα» χαφ, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει πιο… Ολυμπιακό δρόμο. Μαζί Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Η γνώμη μου; Πολύ καλά έκανε. Και δικαιώθηκε με τον Ιρανό να κάνει όργια. Δηλαδή μέσα στην έδρα τους οι νταμπλούχοι, γιατί να μην «φορτώσουν» επιθετικά; Ποιος ο λόγος να καθίσουν να πιέσουν την ΑΕΚ σε δεύτερο χρόνο και όχι σε πρώτο; Ο Βάσκος δεν είχε όρεξη να αφήσει την Ένωση να «χτίσει» αναγκάζοντας τους παίκτες της, σε άμεσο ξεφόρτωμα της μπάλας. Από ‘κει και πέρα, όλα ήταν θέμα διεκδίκησης και ανάκτησης.Και αυτό διατηρήθηκε σε όλο το ματς, κάτι που είναι μεγαλύτερη επιτυχία των νταμπλούχων από αυτή καθ’ αυτή τη νίκη…Οι Πειραιώτες χωρίς να πατάνε καλά στο πρώτο τέταρτο είχαν δυο μεγάλες φάσεις με τον Ελ Κααμπί. Μια κεφαλιά πάνω στον Στρακόσα και άλλο ένα τελείωμα του Μαροκινού, πάνω στον Αλβανό, μετά από εξαιρετικό σκάψιμο του Ταρέμι. Ο Ιρανός πήρε το πέναλτι από το χέρι του Βύντα για το 1- 0, σε ένα πρώτο ημίχρονο, που όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο (επειδή η τηλεόραση δείχνει μπάλα και όχι χώρους), θαύμασαν έναν ποδοσφαιριστή να οργιάζει. Ο Κοστίνια έκανε τρομερή εμφάνιση και ήταν μακράν ο καλύτερος όλων. Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να πάνε στα αποδυτήρια με μεγαλύτερο προβάδισμα, όμως σε κάποια τελειώματα αντί να βρουν τέρμα, έστειλαν την μπάλα πιο δίπλα…Ο Ταρέμι περίμενε την ώρα του και αυτή ήρθε λίγο πριν βγει αλλαγή. Ο Ιρανός είναι ποδοσφαιριστής τέτοιου επιπέδου, που στην καλή του βραδιά δεν βλέπει κανέναν. Η άμυνα της ΑΕΚ τον αισθάνθηκε περισσότερο από τον Ελ Κααμπί , ο Μεντιλίμπαρ είχε την άνεση να βάλει και τον Τσικίνιο (ήταν αμφίβολος) αλλά μετά από καιρό και τον Ροντινέι. Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός το πήρε σχετικά εύκολα το παιχνίδι. Ήταν ανώτερος και πολύ πιο γρήγορος. Ο Νίκολιτς έβαζε παίκτες από τον πάγκο και η ομάδα του γινόταν ακόμη πιο αργή. Δεν φταίει απαραίτητα, αυτό είναι το υλικό που έφτιαξε ο Ριμπάλτα. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες και θα περιμένουν το ερχόμενο Σάββατο τον Άρη και μετά την Αϊντχόβεν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε σχετικά εύκολα, μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα και όλο αυτό έγινε γιατί οι γραμμές έντασης των δυο ομάδων ήταν η μέρα με την νύχτα. Τόσο απλά…