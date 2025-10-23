Σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS: Λιγότερες προμήθειες, ευκολότερες συναλλαγές 

Επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων τόσο μεταξύ πολιτών όσο και προς επιχειρήσεις, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρεώσεις για τον πολίτη-καταναλωτή, και με χαμηλότερη προμήθεια σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής για τον επαγγελματία/επιχείρηση, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται ο αριθμός λογαριασμού του παραλήπτη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο αριθμός κινητού ή το ΑΦΜ ή το IRIS QR. Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με ασφάλεια και διαφάνεια.Σήμερα, σχεδόν 4,1 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS για καθημερινές συναλλαγές μεταξύ τους (IRIS Person to Person), ενώ πάνω από 560.000 επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία (IRIS Person to Professional). Επιπλέον, σχεδόν 9.000 ηλεκτρονικά καταστήματα συμμετέχουν στο IRIS Commerce, το οποίο καθιερώνεται σταδιακά ως ένας ασφαλής και άμεσος τρόπος πληρωμής. Το IRIS έχει ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας ταχύτητα, ασφάλεια και διαφάνεια στις συναλλαγές.Από την 1η Νοεμβρίου 2025, το IRIS περνά σε νέα φάση. Ολες οι επιχειρήσεις, φυσικές και ηλεκτρονικές, θα πρέπει να δέχονται πληρωμές και μέσω του συστήματος IRIS. Τα POS των καταστημάτων θα υποστηρίζουν πλήρως την επιλογή πληρωμής με IRIS QR, επιτρέποντας στον πελάτη να ολοκληρώνει την αγορά του εύκολα σκανάροντάς το μέσω της εφαρμογής mobile banking που χρησιμοποιεί. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα η πληρωμή θα πραγματοποιείται είτε με τη σάρωση του QR στην οθόνη του υπολογιστή, είτε με ανακατεύθυνση στην τραπεζική εφαρμογή του χρήστη όταν η αγορά γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα από κινητό.Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2026 το ημερήσιο όριο για συναλλαγές IRIS μεταξύ φυσικών προσώπων θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ -από 500 που είναι σήμερα- με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ. Το ίδιο θα ισχύει (1.000 ευρώ/μέρα) και για τις πληρωμές πολιτών προς επαγγελματίες για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, με ανώτατο όριο τα 31.000 ευρώ μηνιαίως. Για το IRIS Commerce (πληρωμές σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και σύντομα στα φυσικά καταστήματα) δεν υφίσταται όριο συναλλαγών και δεν απαιτείται επιπλέον εγγραφή - αρκεί ο χρήστης να διαθέτει web ή mobile banking.Οι αλλαγές αυτές διευκολύνουν τις πληρωμές, μειώνουν τα κόστη και ενισχύουν τη διαφάνεια. Το σύστημα επιτρέπει στον πολίτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το 24ωρο, και στην επιχείρηση να λαμβάνει άμεσα τα χρήματα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει. Επιτρέπει όμως και κάτι εξίσου σημαντικό. Μέσω του συστήματος IRIS οι επιχειρήσεις μπορούν να δέχονται πληρωμές με χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με εκείνες που θα επιβαρύνονταν αν οι ίδιες πληρωμές γίνονταν μέσω καρτών. Είναι προς όφελος όλων των επιχειρήσεων -μικρών και μεγάλων- να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS για να περιορίσουν αυτό το κόστος προμηθειών. Είναι ένας από τους λόγους που το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προσπαθεί με επιμονή να επικοινωνήσει το σύστημα IRIS ως έναν εναλλακτικό τρόπο συναλλαγών που λύνει προβλήματα και διευκολύνει την καθημερινότητα όλων.Το σύστημα IRIS ωφελεί και το Δημόσιο. Τόσο ο ΕΦΚΑ όσο και η ΑΑΔΕ δέχονται εδώ και αρκετό διάστημα την εξόφληση οφειλών μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για την πληρωμή ενοικίων, κοινοχρήστων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστηρίων συμβολαίων κ.λπ.Σημαντική επισήμανση. Το σύστημα IRIS δεν αποτελεί κερκόπορτα για τη φοροδιαφυγή, ούτε έναν τρόπο παράκαμψης των φορολογικών ελέγχων. Αντιθέτως, η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία εντοπισμού της φοροδιαφυγής και μέσω του συστήματος αυτού. Και φυσικά, συμβάλλει στον περιορισμό των μετρητών, που αποτελεί και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων.Με το IRIS η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ψηφιακή οικονομία. Το σύστημα εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Κανονισμού για τις Αμεσες Πληρωμές (Instant Payments Regulation) που τίθεται σε πλήρη ισχύ τον Οκτώβριο 2025 και φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας, ταχύτητας και ανταγωνιστικότητας. Το IRIS δεν είναι απλώς ένας νέος τρόπος πληρωμής, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο συναλλαγών που ενισχύει την οικονομία, διευκολύνει την καθημερινότητα και υπηρετεί τον στόχο μιας δίκαιης, ψηφιακής και διαφανούς Ελλάδας. Αξίζει να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας!