Επανεμφάνιση του αλυτρωτισμού και οικειοποίηση της ελληνικής ιστορίας στα σημερινά Βαλκάνια

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Ήταν φυσικά οι Αλβανοί, οι οποίοι εκτός από τα emoji με ειρωνικά χαμόγελα προέβαιναν σε υβριστικά σχόλια για την Ελλάδα και σε αήθεις χαρακτηρισμούς για τους Έλληνες και προσωπικά για μένα. Αν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν θα έδινα καμία σημασία. Δυστυχώς, όμως στα σόσιαλ μίντια διεξάγεται ένας ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ χρηστών του διαδικτύου. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Άμεσα ή έμμεσα, συγκαλυμμένα ή απροκάλυπτα όλες οι γειτονικές μας χώρες, αλλά εσχάτως και η Ρουμανία (!) επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι έχουν λυθεί. Και δεν είναι μόνο οι αλυτρωτικές διαθέσεις, αλλά και η προσπάθεια για ιδιοποίηση ελληνικής προέλευσης ευρημάτων, που ανακαλύπτονται στις χώρες τους και πλέον και…χορών.Οι Αλβανοί παρουσιάζουν ως ιλλυρικό, καθετί αρχαίο ελληνικό που ανακαλύπτεται στη χώρα τους. Και καθώς θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Ιλλυριών, που φυσικά δεν είναι, αυτόματα το χαρακτηρίζουν "αρχαίο αλβανικό". Παράλληλα, εκτός από τους προκλητικούς χάρτες της Μεγάλης Αλβανίας σε επίσημο στρατιωτικό έντυπο, που είχε αναδείξει το protothema.gr εξακολουθούν να συντηρούν και το θέμα των Τσάμηδων. Επιχειρούν να διεθνοποιήσουν ένα ανύπαρκτο θέμα και γι' αυτό άλλωστε βρίσκουν κλειστές πόρτες, όμως δεν πτοούνται.Με τουρκική βοήθεια και ώθηση και κέντρο την Κονίσπολη, ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα με την Ελλάδα στη Θεσπρωτία οργανώνονται και μάλιστα έχουν ορίσει, με ψήφισμα του αλβανικού κοινοβουλίου, από το 1994, την 27η Ιουνίου, ως ημέρα "Γενοκτονίας των Τσάμηδων από τους Έλληνες" (αντί να οριστεί από τη χώρα μας η 29η Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων από τους Τσάμηδες, καθώς στις 29/9/1943 εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από Γερμανούς και Τσάμηδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς).Το κλου των φετινών εκδηλώσεων των Τσάμηδων, ήταν ο χορός κάποιων ντυμένων με παραδοσιακές (;) φορεσιές μέσα στην αλβανική Βουλή! Μάλιστα, μία από τις πιο φαιδρές στιγμές του χορού (με μουσική αγνώστου προελεύσεως...) ήταν όταν ένας χορευτής πατούσε στο στήθος έναν άλλο!Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι Αλβανοί προκλητικοί. Αδιόρθωτοι οι καταγόμενοι από τη "Βόρεια Μακεδονία" επιμένουν όχι μόνο να οικειοποιούνται τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και να παρουσιάζουν τους γνωστούς χάρτες με τη "Μεγάλη Μακεδονία". Και όπως διάβασα πρόσφατα, σε χωριό της Φλώρινας, σε πανηγύρι που έγινε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ακούστηκαν από κάποιους αδιανόητες κουβέντες: "Είμαστε υπό ελληνική κατοχή από το 1913, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό, εδώ για 500 χρόνια ήμασταν υπόδουλοι στους Τούρκους" (!). Ο κύριος Τσίπρας που ξεπερνά με την ΕΛΑΣ το 17% στις δημοσκοπήσεις πλέον έχοντας διαλύσει όλα τα αριστερά κόμματα χαίρεται άραγε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπέγραψε το 2018 μαζί με τον Νίκο Κοτζιά; Και όσοι δηλώνουν ότι θα τον ψηφίσουν ξεχνούν τόσο εύκολα; Ή η σύντομη αποχή του από την ενεργό πολιτική αποτελεί κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τον ίδιο; Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός αποδεικνύει για μία ακόμα φορά, ότι δίνει συγχωροχάρτια εύκολα και ποντάρει σε ανθρώπους που δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα ή μπορεί να γίνουν και επικίνδυνοι για τον τόπο.Το αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν του κύριου Τσίπρα, αποτελεί εγγύηση για το, ακόμα χειρότερο μέλλον που προοιωνίζεται τυχόν επάνοδος του στην εξουσία...Εσχάτως, η Βουλγαρία, που αποτελούσε για πολλά χρόνια, τον 19ο και τον 20ο αιώνα τον υπ΄ αριθμό 1 εχθρό του ελληνισμού αρχίζει και δείχνει κάποιες καθόλου φιλικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, Βούλγαροι έστησαν αναθηματική πλάκα στη μνήμη του αρχικομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ (1872-1903), στο μισοερειπωμένο κωδωνοστάσιο του εγκαταλελειμμένου χωριού Καρυές των Σερρών (το χωριό παλαιότερα λεγόταν Μπόνιτσα)Η πλάκα, στην οποία απεικονίζεται η μορφή του, αναγράφει: «Γκότσε Ντέλτσεφ. Σε αυτό το μέρος στις 4 Μαΐου 1903 έπεσε (1872–1903)». Κάτω από τη φωτογραφία του Βούλγαρου επαναστάτη σημειώνεται: «Βούλγαρος επαναστάτης και βοεβόδας, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής της Σόφιας. Έζησε και αγωνίστηκε για την ελευθερία των Βουλγάρων στη Μακεδονία και την Αδριανούπολη. Αιώνια η μνήμη του!».Η ύπαρξη της πλάκας στο μισοερειπωμένο καμπαναριό προκαλεί ερωτήματα, καθώς μέχρι πρόσφατα παρέμενε άγνωστο ποιοι ακριβώς και πότε την τοποθέτησαν. Αναφορές στο θέμα κάνουν τις τελευταίες ημέρες ενημερωτικά μέσα στη Σόφια και τα Σκόπια, δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφίες που εικονίζουν δύο άνδρες να τοποθετούν την πλάκα στο καμπαναριό.Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κρατικής ανυπαρξίας στα ακριτικά χωριά και μιας κοντόφθαλμης πολιτικής όλων των κυβερνήσεων για τα εθνικά μας θέματα.Η νεολαία έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι τα πάντα είναι δεδομένα, αγνοεί παντελώς τη νεοελληνική Ιστορία (μαθαίνει όμως ποιοι εμπορικοί οίκοι κυριαρχούσαν στην Τραπεζούντα το 1900...) και χιλιάδες υγιέστατοι νέοι προσπαθούν να αποφύγουν τη στράτευση. Και με την ευκαιρία κύριε Δένδια, η ειδικότητα "πολτοποιητής", που έκπληκτος έμαθα ότι υπάρχει, τι ακριβώς αντικείμενο έχει; Εκπαιδεύονται οι έφεδροι στο πώς θα πολτοποιήσουν όποιον τολμήσει να επιτεθεί στην Ελλάδα; Προφανώς αυτό ισχύει και όχι, όπως μου είπαν κάποιοι κακεντρεχείς, ότι ο πολτοποιητής έφεδρος, κάνει πολτό τα άχρηστα στρατιωτικά έγγραφα...Επανερχόμενος στα περιστατικά στις Σέρρες, ελπίζω να ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια κάποιων ακραίων Βουλγάρων εθνικιστών, που δεν έχει επίσημη στήριξη...