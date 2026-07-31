Το Brent υποχωρεί προς τα 85 δολάρια, αλλά οδεύει προς μηνιαία κέρδη 20% λόγω Μέσης Ανατολής

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, το συμβόλαιο αναμένεται να ολοκληρώσει τον μήνα με άνοδο περίπου 20%, καθώς η αναζωπύρωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθεί να τροφοδοτεί ανησυχίες για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχώρησε προς τα 85 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Παρά τη μικρή διόρθωση, οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τις αρχές του μήνα, αντανακλώντας τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.





Νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων

Οι πιέσεις στην αγορά διατηρούνται μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και συμφερόντων στην περιοχή.

Η νέα κλιμάκωση περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Αυξημένη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Παρά το τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ παρουσίασε αύξηση μετά την πρόσφατη επιβράδυνση, επιτρέποντας τη διέλευση εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στον περιορισμό των ανοδικών πιέσεων στις τιμές, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί τη σημαντικότερη δίοδο μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε συνομιλίες με εκπροσώπους από 43 χώρες, με αντικείμενο τη δημιουργία μιας διεθνούς ναυτικής συμμαχίας για την προστασία των εμπορικών θαλάσσιων οδών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν την προηγούμενη εβδομάδα οι αντάρτες Χούθι , οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη διακίνηση πετρελαίου μέσω μιας ακόμη κρίσιμης διαδρομής του παγκόσμιου εμπορίου.

Νέα προβλήματα και στη Μαύρη Θάλασσα

Παράλληλα, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ανεστάλη εκ νέου η φόρτωση πετρελαίου στον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών του Καζακστάν.

Η αναστολή ακολούθησε νέες επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά αργού πετρελαίου από την περιοχή.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι, όσο οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Μαύρη Θάλασσα, οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα, παρά τις κατά διαστήματα ενδείξεις βελτίωσης της προσφοράς.