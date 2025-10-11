Ενορχηστρωμένη επίθεση

Στην πολιτική κονίστρα κυριαρχεί τελευταία, καταφανώς ενορχηστρωμένη, ολιστική επίθεση, κατά της Κυβέρνησης και κυρίως προσωπικά κατά του πρωθυπουργού. Με επιστράτευση όπλων από το «ένδοξο» παρελθόν – τα χαλκεία - της ευρύτερης αριστεράς





Υπαρκτά και ανύπαρκτα σκάνδαλα για αμαρτίες που μαστίζουν πολλές δεκαετίες την Ελληνική κοινωνία, εμφανίζονται, προβάλλονται, αναδεικνύονται και συντηρούνται επίμονα από συγκεκριμένα εντεταλμένα ΜΜΕ και κυρίως από αμαρτωλά και ανέλεγκτα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πάντα αποδίδονται στην παρούσα Κυβέρνηση, την μόνη που τα τελευταία χρόνια ανοίγει φακέλους, ψάχνει και παραπέμπει υπεύθυνους. Κυρίως όμως κλείνει τις τρύπες του συστήματος που άνοιξε ο αλόγιστος λαϊκισμός και η καλλιέργεια του κλίματος ατιμωρησίας και ανοχής από την εγχώρια αριστερά και κεντροαριστερά.







Εικόνα φτώχειας και δυστυχίας λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού. Κόντρα στα επίσημα εγχώρια και Ευρωπαϊκά στοιχεία για το επίπεδο ζωής, για τον εσωτερικό τουρισμό, για τα ταξίδια πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων – περί το 65% - στο εξωτερικό, την κατακόρυφη άνοδο αγορών αυτοκινήτων, ακινήτων κλπ.



Κατάρρευση της Εθνικής Οικονομίας.







Απαξίωση των θεσμών.



Προεξάρχουσα η απαξίωση της δικαιοσύνης – του τρίτου πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος - με καλλιέργεια δυσπιστίας στις αποφάσεις της. Με πρωτοστάτες κάποιους υπόλογους. Άφρονες που δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προξενούν, καταρρακώνοντας το κύρος και την ρυθμιστική εξισορροπητική της δύναμη στην κοινωνία.



Κλείσιμο



Κατηγορία ειρωνική, από κατ΄ εξοχήν εγκάθετους μεγάλων συμφερόντων που αντιμάχονται την Κυβέρνηση και μεθοδεύουν την ανατροπή της. Στόχος η αποδόμηση της δυναμικής της και της σχέσης της με τη μεσαία τάξη.



Καλλιέργεια κλίματος εθνικής ανασφάλειας.



Κατηγορούν την Κυβέρνηση της χώρας τους, εμφανιζόμενοι ως υπερεθνικόφρονες Ελληναράδες γιατί:



διαλέγεται και συνομιλεί με τους γείτονες και δεν συντηρεί την καταστροφική για τον τουρισμό μας ένταση στο Αιγαίο. Τι κι αν έχει πετύχει τη διακοπή άσκοπων κοστοβόρων αερομαχιών και αναχαιτίσεων παραβιάσεων του εναερίου χώρου.



συμπορεύεται στα μεγάλα διεθνή θέματα – το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό - με τους συμμάχους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ,

καλλιεργεί φιλικές σχέσεις και συμμαχίες στην περιοχή με τους εχθρούς των εχθρών μας.



Γιατί εν τέλει αργά αλλά σταθερά – το αντίθετο λέγεται πόλεμος - οικοδομεί συνθήκες επίλυσης των μεγάλων εθνικών θεμάτων και την προοπτική εκμετάλλευσης των ανεκμετάλλευτων περιοχών του Αιγαίου.



Είναι ηλίου φαεινότερο πως πίσω από την μετωπική επίθεση υπάρχει ένας καλοστημένος, προικισμένος με τεράστια οικονομικά μέσα, μηχανισμός προπαγάνδας που υπηρετεί οργανωμένο σχέδιο κατά του πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του. Κάποιο χατήρι δεν έγινε, κάτι ενοχλεί κάποιους, σε βαθμό που να μην έχουν πρόβλημα να συκοφαντούν και να μειώνουν την εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας τους, προβάλλοντας παραμορφωτική και παραπλανητική εικόνα. Να φτάνουν στο σημείο να μειοδοτούν, ζημιώνοντας την πατρίδα τους, με ιδιοτελή κίνητρα. Παριστάνοντας μάλιστα τους υπερπατριώτες.



Η χώρα βέβαια δεν είναι παράδεισος, τα προβλήματα είναι υπαρκτά και ορατές οι δυσλειτουργίες. Γίνεται όμως σοβαρά βήματα προόδου, ειδικά στον εκσυγχρονισμό δομών και υποδομών. Από το σημείο αυτό όμως μέχρι την εικόνα χάους που προβάλλουν οι υπονομευτές, η απόσταση είναι τεράστια.



Κάποια στιγμή, πρέπει να βγει ο πρωθυπουργός και να ονοματίσει τους δόλιους συκοφάντες, τους εχθρούς της πατρίδας. Παράλληλα όμως οφείλει να αντιμετωπίζει δραστικά τις δυσλειτουργίες που μαστίζουν τη χώρα. Ακρίβεια, ξεκαθάρισμα σκανδάλων, αποτελεσματική διακυβέρνηση, δικαιοσύνη, ασφάλεια. Με διαφάνεια.



Οι πολίτες που έχουν τον τελευταίο λόγο, ειδικά οι ανοιχτόμυαλοι, χωρίς κολλήματα και αγκυλώσεις, οι εχέφρονες, οι νηφάλιοι, οι ρεαλιστές, οι προκομένοι, οι αληθινοί πατριώτες, γρηγορούν. Αντιλαμβάνονται τα τεκταινόμενα, τις ανίερες συμμαχίες, την οργανωμένη κατά μέτωπο επίθεση, τις συνέπειες της πολιτικής ανωμαλίας, κι αγανακτούν. Δεν «τσιμπάνε» στο λαϊκισμό και τη σπέκουλα. Οσφραίνονται αυτά που γίνονται πίσω από όσα φαίνονται. Και θα αντιδράσουν με γνώμονα το πραγματικό εθνικό αλλά και προσωπικό τους συμφέρον.

11.10.2025, 08:32