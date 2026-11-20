Τα θερμά λόγια για τον επαγγελματισμό και την επάρκεια των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που επεφύλαξαν δύο γονείς από την Κατερίνη, ο γιος των οποίων κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου του αναδημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία του.Οι γονείς επισημαίνουν ότι «κατά την οποία οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία όπως και στη Δημόσια Παιδεία και το δεύτερο είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε καθώς είμαστε και οι δύο γονείς του παιδιού μας εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Εκπαίδευση, απαξιώνονται και καλούνται να διαχειριστούν με το φιλότιμό τους και μόνο πληθώρα ελλείψεων και αντιξοοτήτων , παραδείγματα όπως αυτό της δικής μας χθεσινής εμπειρίας είναι η ζωντανή απόδειξη πως οι εργαζόμενοι στους αντίστοιχους φορείς είναι οι στυλοβάτες τους και αυτοί που τους κρατούν όρθιους».Το μόνο σχόλιο που κάνει ο υπουργός Υγείας είναι: «Αυτό είναι το ΕΣΥ που θέλουμε».«Χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου , ο γιος μας κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου τουΑγαπητές Κυρίες / Αγαπητοί Κύριοι,Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας , τα θερμά μας συγχαρητήρια κι ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την ενσυναίσθηση, τον επαγγελματισμό , τη φροντίδα , την ευγένεια και την ανθρωπιά που επέδειξε το προσωπικό του Νοσοκομείου απέναντι στο γιο μας και σε μας προσωπικά όταν χθες χρειαστήκαμε επειγόντως τις υπηρεσίες του.Πιο συγκεκριμένα, χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου , ο γιος μας κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου του. Κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε το παιδί . Το προσωπικό του ασθενοφόρου , πιο συγκεκριμένα ο Κύριος Καλιακός και ο Κύριος Κύρου , από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στο σχολείο για να παραλάβουν το παιδί μέχρι και τη στιγμή που το μετέφεραν στο Νοσοκομείο επέδειξαν άψογο επαγγελματισμό, βαθιά γνώση του επαγγέλματός τους, εξαιρετικά ευγενική και βαθιά ανθρώπινη συμπεριφορά τόσο προς το παιδί μας όσο και προς εμάς τους γονείς του.Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο τμήμα βραχείας νοσηλείας όπου κι εκεί όλο το προσωπικό , από την παιδίατρο Κυρία Κωνσταντίνα μέχρι και όλες τις νοσηλεύτριες , επέδειξε έναν απίστευτο επαγγελματισμό και μια βαθιά ενσυναίσθηση και ευγένεια απέναντι τόσο στο παιδί μας όσο και σε μας τους γονείς του.Λίγο αργότερα , παρέλαβε το παιδί ο οφθαλμίατρος Κύριος Παναγιώτης Μπούτος, για εξειδικευμένες εξετάσεις όπως βυθοσκόπηση και άλλες.Και αυτός ήταν άψογος, με βαθιά γνώση του επαγγέλματός του αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά ανθρώπινος και ευγενικός απέναντι τόσο στο παιδί μας όσο και σε μας τους γονείς του.Κατόπιν , έγινε εισαγωγή του παιδιού μας στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθησή του. Και εκεί η συμπεριφορά όλου του προσωπικού ήταν πραγματικά εξαιρετική !!! Από τη νοσηλεύτρια της κλινικής Κυρία Διονυσία, μέχρι την τραυματιοφορέα , της οποίας το όνομα δυστυχώς δεν συγκρατήσαμε , την παιδίατρο Κυρία Κωνσταντίνα, τη Διευθύντρια της κλινικής κυρία Λέα , την ψυχολόγο Κυρία Σοφία Μπεκιροπούλου.Όλες, τους άψογες επαγγελματίες αλλά και με μια απίστευτη ευγένεια, ενσυναίσθηση , φροντίδα και ανθρωπιά απέναντι τόσο στο παιδί μας όσο και σε μας τους γονείς του. Άμεσα ξεκίνησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες κάλυψαν μία ευρεία γκάμα , από αιματολογικές μέχρι και αξονική εγκεφάλου , άμεσα έβγαιναν τα αποτελέσματα, και οφείλουμε και θερμά συγχαρητήρια γι΄ αυτό σε όλο το προσωπικό των αντίστοιχων εργαστηρίων και τμημάτων, άμεσα μας ενημέρωναν για αυτά.Κύριε Διοικητά ,Κυρίες /Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια εποχή κατά την οποία οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία όπως και στη Δημόσια Παιδεία , και το δεύτερο είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε καθώς είμαστε και οι δύο γονείς του παιδιού μας εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Εκπαίδευση, απαξιώνονται και καλούνται να διαχειριστούν με το φιλότιμό τους και μόνο πληθώρα ελλείψεων και αντιξοοτήτων , παραδείγματα όπως αυτό της δικής μας χθεσινής εμπειρίας είναι η ζωντανή απόδειξη πως οι εργαζόμενοι στους αντίστοιχους φορείς είναι οι στυλοβάτες τους και αυτοί που τους κρατούν όρθιους! Και γι ΄αυτό έχουν το δικαίωμα να απαιτούν σεβασμό . Έχουν το δικαίωμα να απαιτούν αξιοπρέπεια. Έχουν το δικαίωμα να απαιτούν καλύτερες συνθήκες εργασίας . Έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από την Πολιτεία να τους στηρίζει και να μην τους αφήνει μόνους τους .Με απεριόριστη εκτίμηση και βαθιά ευγνωμοσύνη ,Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς !Θάλεια ΓκουζκούρηΧρήστος ΑντωνίουΥ.Γ .: Οι προσφωνήσεις Κύριος και Κυρία στο παραπάνω κείμενο συνειδητά αποτυπώνονται με κεφαλαίο αρχικό διότι πραγματικά όλες και όλοι τους είναι αντιστοίχως Κυρίες και Κύριοι με Κ κεφαλαίο !!!».