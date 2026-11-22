Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας για το σκάνδαλο αντιγραφής με AI, συναγερμός σε εκατομμύρια κινητά
Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας για το σκάνδαλο αντιγραφής με AI, συναγερμός σε εκατομμύρια κινητά
Μικροκάμερες, κινητά και τεχνητή νοημοσύνη στις εξετάσεις – Εντοπίστηκαν 111 υποψήφιοι με απαγορευμένες συσκευές, ενώ οι αρχές έλεγχαν ακόμη και τα... κουμπιά στα ρούχα των μαθητών
Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας, Τσόι Κιο-τζιν, μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αντιγραφής με τεχνητή νοημοσύνη στις πανεθνικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με το BBC, o υπουργός ανέλαβε την ευθύνη για την ανεπαρκή προετοιμασία των αρχών, με τον πρόεδρο της χώρας, Λι Τζε-μιουνγκ, να αποδέχεται την παραίτησή του. Στις εξετάσεις Suneung, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 500.000 υποψήφιοι, εντοπίστηκαν 111 μαθητές με μη επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές συσκευές.
Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεόκ, που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση σε εθνικές εξετάσεις φορολογικής λογιστικής, παραδέχθηκε ότι είχε αντιγράψει χρησιμοποιώντας μικροσκοπική κάμερα, κινητό τηλέφωνο και τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος είχε απαντήσει λανθασμένα σε μόλις μία από τις 160 ερωτήσεις.
«Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις και τις έστειλα σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις στο κινητό μου», παραδέχθηκε.
Η αποκάλυψη οδήγησε τις αρχές στη λήψη πρωτοφανών μέτρων. Την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων, ενεργοποίησαν τρεις φορές το εθνικό σύστημα έκτακτης ειδοποίησης, προκαλώντας δυνατούς ήχους σε κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη τη Νότια Κορέα.
Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν συσκευές που είχαν κρύψει υποψήφιοι μέσα στις εξεταστικές αίθουσες. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνταν ακόμη και σε κινητά που βρίσκονταν στην αθόρυβη λειτουργία, επηρεάζοντας ακόμη και τουρίστες που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή.
Παράλληλα, οι μαθητές υποχρεώθηκαν να καλύψουν τα κουμπιά στα ρούχα τους, ώστε να αποκλειστεί η χρήση κρυφών καμερών, ενώ ελέγχθηκαν ακόμη και τα γυαλιά τους για πιθανή ενσωμάτωση ηλεκτρονικών συστημάτων.
Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση ακόμη και σε υποψηφίους που δεν είχαν παραβιάσει τους κανόνες. Ένας μαθητής δήλωσε ότι φοβόταν μήπως τα συμβατικά γυαλιά του θεωρηθούν «έξυπνα», ενώ άλλος προτίμησε να φορέσει φακούς επαφής για να αποφύγει υποψίες.
Οι εξετάσεις Suneung διαρκούν έως εννέα ώρες και θεωρούνται καθοριστικές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των νέων στη Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με το BBC, o υπουργός ανέλαβε την ευθύνη για την ανεπαρκή προετοιμασία των αρχών, με τον πρόεδρο της χώρας, Λι Τζε-μιουνγκ, να αποδέχεται την παραίτησή του. Στις εξετάσεις Suneung, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 500.000 υποψήφιοι, εντοπίστηκαν 111 μαθητές με μη επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές συσκευές.
Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεόκ, που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση σε εθνικές εξετάσεις φορολογικής λογιστικής, παραδέχθηκε ότι είχε αντιγράψει χρησιμοποιώντας μικροσκοπική κάμερα, κινητό τηλέφωνο και τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος είχε απαντήσει λανθασμένα σε μόλις μία από τις 160 ερωτήσεις.
«Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις και τις έστειλα σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις στο κινητό μου», παραδέχθηκε.
Η αποκάλυψη οδήγησε τις αρχές στη λήψη πρωτοφανών μέτρων. Την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων, ενεργοποίησαν τρεις φορές το εθνικό σύστημα έκτακτης ειδοποίησης, προκαλώντας δυνατούς ήχους σε κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη τη Νότια Κορέα.
Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν συσκευές που είχαν κρύψει υποψήφιοι μέσα στις εξεταστικές αίθουσες. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνταν ακόμη και σε κινητά που βρίσκονταν στην αθόρυβη λειτουργία, επηρεάζοντας ακόμη και τουρίστες που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή.
Παράλληλα, οι μαθητές υποχρεώθηκαν να καλύψουν τα κουμπιά στα ρούχα τους, ώστε να αποκλειστεί η χρήση κρυφών καμερών, ενώ ελέγχθηκαν ακόμη και τα γυαλιά τους για πιθανή ενσωμάτωση ηλεκτρονικών συστημάτων.
Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση ακόμη και σε υποψηφίους που δεν είχαν παραβιάσει τους κανόνες. Ένας μαθητής δήλωσε ότι φοβόταν μήπως τα συμβατικά γυαλιά του θεωρηθούν «έξυπνα», ενώ άλλος προτίμησε να φορέσει φακούς επαφής για να αποφύγει υποψίες.
Οι εξετάσεις Suneung διαρκούν έως εννέα ώρες και θεωρούνται καθοριστικές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των νέων στη Νότια Κορέα.
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