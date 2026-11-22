Η Βικτώρια Δέλλα εμφανίστηκε στο The Voice μέσω βιντεοκλήσης: Είμαι στην Κύπρο αλλά ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, είπε
Η Βικτώρια Δέλλα εμφανίστηκε στο The Voice μέσω βιντεοκλήσης: Είμαι στην Κύπρο αλλά ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, είπε
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα παρακολούθησε την οντισιόν της κολλητής της, η οποία μάγεψε τους coaches τραγουδώντας το «Te voglio bene assaje»
Μέσω βιντεοκλήσης εμφανίστηκε στο The Voice η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια, για να στηρίξει τη φίλη της, η οποία επέλεξε να διαγωνιστεί.
Στο επεισόδιο του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου η νεαρή Ραφαέλα, η οποία είχε περάσει ξανά από τις οντισιόν τα προηγούμενα χρόνια, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Te voglio bene assaje», κάνοντας και τις τέσσερις καρέκλες των κριτών να γυρίσουν η μία μετά την άλλη.
Μόλις ολοκληρώθηκε η ερμηνεία της, η κάμερα έδειξε πλάνα από τα παρασκήνια όπου περίμεναν τα οικεία πρόσωπα της διαγωνιζόμενης, με τον Γιώργο Λιανό να λέει χαρακτηριστικά: «Βικτώρια Δέλλα τι δουλειά έχεις εδώ και γιατί παρακολουθείς τη φίλη σου μέσω βιντεοκλήσης και δεν είσαι εδώ;», ξαφνιάζοντας τους θεατές. «Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι εκεί», απάντησε η ίδια, η οποία βρίσκεται στη γειτονική χώρα για τις σπουδές της στην Ιατρική.
Δείτε το βίντεο
Το επεισόδιο έπειτα συνεχίστηκε με τους coaches να διεκδικούν τη Ραφαέλα, με την Πάολα να δηλώνει μαγεμένη από την παρουσία της, αποκαλώντας τη «νεράιδα».
Τελικά, η νεαρή επέλεξε να προχωρήσει στο παιχνίδι με τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και ξεκίνησε να πανηγυρίζει.
Στο επεισόδιο του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου η νεαρή Ραφαέλα, η οποία είχε περάσει ξανά από τις οντισιόν τα προηγούμενα χρόνια, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Te voglio bene assaje», κάνοντας και τις τέσσερις καρέκλες των κριτών να γυρίσουν η μία μετά την άλλη.
Μόλις ολοκληρώθηκε η ερμηνεία της, η κάμερα έδειξε πλάνα από τα παρασκήνια όπου περίμεναν τα οικεία πρόσωπα της διαγωνιζόμενης, με τον Γιώργο Λιανό να λέει χαρακτηριστικά: «Βικτώρια Δέλλα τι δουλειά έχεις εδώ και γιατί παρακολουθείς τη φίλη σου μέσω βιντεοκλήσης και δεν είσαι εδώ;», ξαφνιάζοντας τους θεατές. «Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι εκεί», απάντησε η ίδια, η οποία βρίσκεται στη γειτονική χώρα για τις σπουδές της στην Ιατρική.
Δείτε το βίντεο
Το επεισόδιο έπειτα συνεχίστηκε με τους coaches να διεκδικούν τη Ραφαέλα, με την Πάολα να δηλώνει μαγεμένη από την παρουσία της, αποκαλώντας τη «νεράιδα».
Τελικά, η νεαρή επέλεξε να προχωρήσει στο παιχνίδι με τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και ξεκίνησε να πανηγυρίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα