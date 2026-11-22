«Έχουμε 20 οικογένειες σε αναμονή» λέει η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του συλλόγου Συνδρόμου Down για τους βανδαλισμούς στη Θεσσαλονίκη
«Έχουμε 20 οικογένειες σε αναμονή» λέει η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του συλλόγου Συνδρόμου Down για τους βανδαλισμούς στη Θεσσαλονίκη
«Υπάρχουν άνθρωποι με σύνδρομο Down που έχουν χάσει τους γονείς τους και φιλοξενούνται από συγγενείς», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Συλλόγου – Αναμένεται η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών
Άγνωστοι βανδάλισαν και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, την περασμένη εβδομάδα, σε κτίριο που προορίζεται να μετατραπεί σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down.
Ξηλωμένες οροφές, σπασμένες τουαλέτες, σπασμένες πόρτες και κατεστραμμένες βιβλιοθήκες είναι μεταξύ των ζημιών που καταγράφηκαν.
Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Σοφία Βουκαντσή μίλησε στο ΕΡΤNews για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν.
«Πριν περίπου ένα μήνα πήραμε τα κλειδιά και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ήταν κάτι που το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρούμε ένα χώρο να δημιουργήσουμε το νέο μας σπίτι, την νέα μας στέγη. Είναι μια ανάγκη πραγματικά σημαντική για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 οικογένειες που είναι σε αναμονή για να βάλουν τα παιδιά τους στη στέγη και επίσης έχουμε ανθρώπους με σύνδρομο Down, οι οποίοι οι γονείς τους έχουν πεθάνει και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα. Έχουμε πάει στην αστυνομία, η αστυνομία είναι δίπλα μας. Προσπαθεί να βρει μια άκρη. Δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας. Μιλάμε για βανδαλισμό, δεν μιλάμε απλά για ζημιές. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι ότι τράβηξαν τις καλωδιώσεις και ό, τι υπήρχε σε σίδερο, έχουν κάνει καταστροφές οι οποίες είναι αδικαιολόγητες, ανεξήγητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία και περιμένουμε τη γραπτή εκτίμηση του μηχανικού για να δούμε πόσο θα είναι το επιπλέον κόστος για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές», ανέφερε.
Ξηλωμένες οροφές, σπασμένες τουαλέτες, σπασμένες πόρτες και κατεστραμμένες βιβλιοθήκες είναι μεταξύ των ζημιών που καταγράφηκαν.
Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Σοφία Βουκαντσή μίλησε στο ΕΡΤNews για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν.
«Πριν περίπου ένα μήνα πήραμε τα κλειδιά και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ήταν κάτι που το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρούμε ένα χώρο να δημιουργήσουμε το νέο μας σπίτι, την νέα μας στέγη. Είναι μια ανάγκη πραγματικά σημαντική για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 οικογένειες που είναι σε αναμονή για να βάλουν τα παιδιά τους στη στέγη και επίσης έχουμε ανθρώπους με σύνδρομο Down, οι οποίοι οι γονείς τους έχουν πεθάνει και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα. Έχουμε πάει στην αστυνομία, η αστυνομία είναι δίπλα μας. Προσπαθεί να βρει μια άκρη. Δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας. Μιλάμε για βανδαλισμό, δεν μιλάμε απλά για ζημιές. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι ότι τράβηξαν τις καλωδιώσεις και ό, τι υπήρχε σε σίδερο, έχουν κάνει καταστροφές οι οποίες είναι αδικαιολόγητες, ανεξήγητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία και περιμένουμε τη γραπτή εκτίμηση του μηχανικού για να δούμε πόσο θα είναι το επιπλέον κόστος για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές», ανέφερε.
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