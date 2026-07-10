Αρης: Δεν βιάζονται για τις μεταγραφές αλλά το Κύπελλο… καραδοκεί

Κλείσιμο

Η ομάδα θα παραμείνει εκεί έως την ερχόμενη Δευτέρα, στο πιο... βαρετό κομμάτι της προετοιμασίας -διαχρονικά- για τους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας.Όπως ανέφερε στην χθεσινή της ενημέρωση η ΠΑΕ Αρης, «το πρόγραμμα είχε προπόνηση φυσικής κατάστασης με προσανατολισμό στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας και της αντοχής στη δύναμη, ενώ η απογευματινή προπόνηση ξεκίνησε με παιχνίδια κατοχής μπάλας (υψηλής έντασης), συνεχίστηκε με τακτική υποομάδων σε φάση άμυνας και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι».Το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που δουλεύει υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου στο αθλητικό κέντρο «Παντελίδης» αποτελεί, επί της ουσίας, τον μισό κορμό από αυτόν που θα βλέπουμε στα γήπεδα όταν ξεκινήσει η Super League στα τέλη Αυγούστου.Το πιθανότερο είναι πως θα γίνουν ακόμη 8-10 μεταγραφές, σχεδόν σε όλες τις θέσεις.Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να αποκτηθεί βασικός τερματοφύλακας. Ο Αθανασιάδης αποχώρησε, ενώ το δίδυμο Διούδης - Μαΐκιτς δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να αποχωρήσει και ο Μαΐκιτς.Στα στόπερ υπάρχουν ο Φαμπιάνο και ο Τιάμ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και αποτελεί πρότζεκτ για το μέλλον. Δεδομένα θα αποκτηθούν δύο βασικοί κεντρικοί αμυντικοί, εκ των οποίων ο ένας θα είναι αριστεροπόδαρος. Ο Μάγκνουσον είναι υποψήφιος, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση. Εχουν γίνει επαφές και με έναν ακόμη στόπερ, με βαρύ βιογραφικό. Αν υπάρξει τελικώς συμφωνία, θα γίνει... ντόρος.Στα άκρα της άμυνας υπάρχουν οι Φαντιγκά και Κέρκεζ. Θα αποκτηθεί ακόμη ένας δεξιός μπακ, αλλά και ένας ή δύο αριστεροί, αφού ο Κέρκεζ πέρσι είχε κυρίως μηδαμινό ρόλο.Στους κεντρικούς χαφ υπάρχει σχετική πληρότητα: Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν και ο νεοαποκτηθείς Ντιαλό αποτελούν τη βάση, ενώ υπάρχουν και οι Βοριαζίδης, Νινγκ ως εναλλακτικές λύσεις. Ο Γαλανόπουλος βρίσκεται στην προετοιμασία, αλλά δύσκολα θα παραμείνει. Ο Αρης έχει στα υπόψη τον Σιώπη, όμως η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι.Στα εξτρέμ οι Γκαρέ, Γιαννιώτας και Δώνης δεν αρκούν, οπότε θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο προσθήκες. Ο Μπουσαΐντ δύσκολα θα συνεχίσει.Στην επίθεση υπάρχουν οι Καντεβέρε, Κουαμέ, Μορόν και Αλφαρέλα, όλοι με υψηλά συμβόλαια. Δύσκολα θα παραμείνουν και οι τέσσερις. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχει ήδη ένας φορ με καλό όνομα, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο.Οι υπεύθυνοι του μεταγραφικού σχεδιασμού δεν βιάζονται να κλείσουν άμεσα παίκτες καθώς θεωρούν πως όσο περνούν οι μέρες θα προκύπτουν καλύτερες περιπτώσεις.Ωστόσο ο Αρης, με δεδομένο πως πέρσι δεν εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, φέτος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο από τον 2ο προκριματικό γύρο.