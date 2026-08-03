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Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε στο φεστιβάλ Nova
Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε στο φεστιβάλ Nova
Τον Μπαρ Ασράφ βρήκε νεκρό η αδελφή του που τον αναζήτησε αφού εξαφανίστηκε μετά από γάμο στον οποίο είχαν πάει μαζί - Η 26χρονη Λιρόν Μπάρντ εργαζόταν ως μπαργούμαν την ημέρα της επίθεσης
Τέλος στη ζωή του πάνω στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 ο Μπαρ Ασράφ που είχε γλιτώσει από την επιδρομή της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης.
Τη σορό του 30χρονου εντόπισε το βράδυ του Σαββάτου η αδελφή του στον τάφο της δολοφονημένης 26χρονης συντρόφου του, Λιρόν Μπάρντα, στη Δυτική Όχθη.
Μιλώντας στην ιστοσελίδα Walla περιέγραψε ότι τα ίχνη του Μπαρ χάθηκαν μετά από μια γαμήλια τελετή στην οποία είχαν παρευρεθεί μαζί. «Πέρασε μία ώρα, μετά δύο, και τότε η μεγαλύτερη αδελφή μου είπε: "Πάμε να τον ψάξουμε". Πρώτα πήγαμε στα πιο πιθανά μέρη και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ελέγξουμε τον τάφο της Λιρόν. Του άρεσε να πηγαίνει εκεί, να της μιλά και να νιώθει κοντά της».
Περιγράφοντας τη στιγμή που τον βρήκαν νεκρό, η αδελφή του 30χρονου είπε: «Η αδελφή μου είχε ένα προαίσθημα και μου είπε: "Εσύ πήγαινε". Πλησίασα και ξαφνικά τον είδα ξαπλωμένο δίπλα στον τάφο της Λιρόν. Του είπα: "Μπαρ, σήκω, τι κάνεις πάλι...". Τότε κατάλαβα ότι ήταν γεμάτος αίματα. Πάτησα πάνω σε ένα όπλο που βρισκόταν δίπλα του. Ούρλιαξα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ήξερα ότι ήταν το τέλος. Το σώμα του ήταν παγωμένο. Οι διασώστες της Magen David Adom έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται, δίπλα στη γυναίκα με την οποία ήθελε περισσότερο να είναι».
Άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι λένε ότι ο Ασράφ είχε διατηρήσει στενές σχέσεις με την οικογένεια της Λιρόν μετά τον θάνατό της και επισκεπτόταν συχνά τους γονείς της.
Η άτυχη 26χρονη εργαζόταν ως μπαργούμαν στο φεστιβάλ και, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς φέρεται να αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον χώρο, επιλέγοντας να παραμείνει για να βοηθήσει τους τραυματίες, σύμφωνα τους Times of Israel.
«Μίλησα μαζί της εκείνο το πρωί. Της ζήτησα να φύγει από την περιοχή, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε ότι υπήρχαν τραυματίες και ότι θα έμενε», είχε δηλώσει ο πατέρας της στην εφημερίδα Israel Hayom. «Αυτή ήταν η Λιρόν. Θα είχα εκπλαγεί αν δεχόταν να εγκαταλείψει τους ανθρώπους και να σωθεί» είχε προσθέσει.
Τη σορό του 30χρονου εντόπισε το βράδυ του Σαββάτου η αδελφή του στον τάφο της δολοφονημένης 26χρονης συντρόφου του, Λιρόν Μπάρντα, στη Δυτική Όχθη.
Μιλώντας στην ιστοσελίδα Walla περιέγραψε ότι τα ίχνη του Μπαρ χάθηκαν μετά από μια γαμήλια τελετή στην οποία είχαν παρευρεθεί μαζί. «Πέρασε μία ώρα, μετά δύο, και τότε η μεγαλύτερη αδελφή μου είπε: "Πάμε να τον ψάξουμε". Πρώτα πήγαμε στα πιο πιθανά μέρη και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ελέγξουμε τον τάφο της Λιρόν. Του άρεσε να πηγαίνει εκεί, να της μιλά και να νιώθει κοντά της».
Περιγράφοντας τη στιγμή που τον βρήκαν νεκρό, η αδελφή του 30χρονου είπε: «Η αδελφή μου είχε ένα προαίσθημα και μου είπε: "Εσύ πήγαινε". Πλησίασα και ξαφνικά τον είδα ξαπλωμένο δίπλα στον τάφο της Λιρόν. Του είπα: "Μπαρ, σήκω, τι κάνεις πάλι...". Τότε κατάλαβα ότι ήταν γεμάτος αίματα. Πάτησα πάνω σε ένα όπλο που βρισκόταν δίπλα του. Ούρλιαξα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ήξερα ότι ήταν το τέλος. Το σώμα του ήταν παγωμένο. Οι διασώστες της Magen David Adom έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται, δίπλα στη γυναίκα με την οποία ήθελε περισσότερο να είναι».
Άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι λένε ότι ο Ασράφ είχε διατηρήσει στενές σχέσεις με την οικογένεια της Λιρόν μετά τον θάνατό της και επισκεπτόταν συχνά τους γονείς της.
Η άτυχη 26χρονη εργαζόταν ως μπαργούμαν στο φεστιβάλ και, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς φέρεται να αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον χώρο, επιλέγοντας να παραμείνει για να βοηθήσει τους τραυματίες, σύμφωνα τους Times of Israel.
«Μίλησα μαζί της εκείνο το πρωί. Της ζήτησα να φύγει από την περιοχή, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε ότι υπήρχαν τραυματίες και ότι θα έμενε», είχε δηλώσει ο πατέρας της στην εφημερίδα Israel Hayom. «Αυτή ήταν η Λιρόν. Θα είχα εκπλαγεί αν δεχόταν να εγκαταλείψει τους ανθρώπους και να σωθεί» είχε προσθέσει.
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