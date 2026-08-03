Πάνω από 130.000 τα καμένα στρέμματα στην Αττικοβοιωτία δείχνουν τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία
Πάνω από 130.000 τα καμένα στρέμματα στην Αττικοβοιωτία δείχνουν τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία
Η νεότερη εκτίμηση από την ανάλυση των δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr
Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας δείχνουν ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα, χωρίς ακόμη να έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το meteo.gr, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει.
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το meteo.gr, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει.
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8.
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